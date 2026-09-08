Эльче - Реал Сосьедад 7 сентября обзор матча
Дата публикации: 08-09-2026
Эльче
2 : 3
Реал Сосьедад
Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|6
|зщ
|Педро Бигас
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|2
|пз
|Буба Сангаре
81'
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
55'
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
70'
|11
|пз
|Херман Валера
81'
|20
|пз
|Тете Моренте
|47
|пз
|Хави Морсильо
|14
|нп
|Фер Ниньо
|9
|нп
|Эсекьель Понсе
55'
|18
|пз
|Тома Лемар
55'
|24
|нп
|Абьель Осорио
55'
|21
|нп
|Лукас Сепеда
70'
|3
|зщ
|Рой Ревиво
81'
|17
|пз
|Хосан
81'
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
58'
|21
|пз
|Янхель Эррера
70'
|18
|пз
|Карлос Солер
|24
|пз
|Лука Сучич
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
70'
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
58'
|12
|нп
|Джоб Очиенг
|6
|зщ
|Хон Мартин
58'
|29
|нп
|Алекс Марчаль
58'81'
|16
|зщ
|Хон Пачеко
70'
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
70'
|22
|зщ
|Эктор Форт
81'
Запасные
|13
|вр
|Алехандро Итурбе
|22
|зщ
|Рубен Санчес
|26
|зщ
|Матиа Барзич
|16
|пз
|Мартим Нету
|8
|пз
|Марк Агуадо
|5
|пз
|Федерико Редондо
|29
|нп
|Али Хуари
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|3
|зщ
|Айен Муньос
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|23
|пз
|Арсен Захарян
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|9
|нп
|Орри Оускарссон
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Пеллегрино Матараццо
Голы
Джоб Очиенг
Карлос Солер
0:1
11'
Янхель Эррера
Джоб Очиенг
0:2
31'
Тома Лемар
Виктор Чуст
1:2
67'
Фер Ниньо
Тете Моренте
2:2
74'
Лука Сучич
Джоб Очиенг
2:3
90'
Наказания
Хон Арамбуру
9'
Тете Моренте
43'
Абьель Осорио
57'
Хон Мартин
64'
Херман Валера
68'
Тома Лемар
90+7'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Реал Сосьедад, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.