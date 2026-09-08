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Эльче - Реал Сосьедад 7 сентября обзор матча

Дата публикации: 08-09-2026
Эльче
Эльче
2 : 3
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1АргентинаврМатиас Дитуро
6ИспаниязщПедро Бигас
23ИспаниязщВиктор Чуст
2ИспанияпзБуба Сангаре
81'
10АргентинапзФакундо Буонанотте
55'
12ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
70'
11ИспанияпзХерман Валера
81'
20ИспанияпзТете Моренте
47ИспанияпзХави Морсильо
14ИспаниянпФер Ниньо
9АргентинанпЭсекьель Понсе
55'
18ФранцияпзТома Лемар
55'
24АргентинанпАбьель Осорио
55'
21ЧилинпЛукас Сепеда
70'
3ИзраильзщРой Ревиво
81'
17Испанияпз Хосан
81'
13ИспанияврУнай Марреро Ларраньяга
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
17ИспаниязщСерхио Гомес
19СенегалзщМамаду Сарр
58'
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
70'
18ИспанияпзКарлос Солер
24ХорватияпзЛука Сучич
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
70'
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
58'
12КениянпДжоб Очиенг
6ИспаниязщХон Мартин
58'
29ИспаниянпАлекс Марчаль
58'81'
16ИспаниязщХон Пачеко
70'
4ИспанияпзХон Горрочатеги
70'
22ИспаниязщЭктор Форт
81'
Запасные
13ИспанияврАлехандро Итурбе
22ИспаниязщРубен Санчес
26ИспаниязщМатиа Барзич
16ПортугалияпзМартим Нету
8ИспанияпзМарк Агуадо
5АргентинапзФедерико Редондо
29МарокконпАли Хуари
1ИспанияврАлекс Ремиро
3ИспаниязщАйен Муньос
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
23РоссияпзАрсен Захарян
7ИспанияпзАндер Барренечеа
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
9ИсландиянпОрри Оускарссон
Главные тренеры
АргентинаМартин Ансельми
СШАПеллегрино Матараццо
Голы
Джоб Очиенг
Карлос Солер
0:1
11'
Янхель Эррера
Джоб Очиенг
0:2
31'
Тома Лемар
Виктор Чуст
1:2
67'
Фер Ниньо
Тете Моренте
2:2
74'
Лука Сучич
Джоб Очиенг
2:3
90'
Наказания
Хон Арамбуру
9'
Тете Моренте
43'
Абьель Осорио
57'
Хон Мартин
64'
Херман Валера
68'
Тома Лемар
90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Реал Сосьедад, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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