Эльче - Реал Сосьедад 7 сентября обзор матча Дата публикации: 08-09-2026 Эльче 2 : 3 Реал Сосьедад Составы команд Эльче Эльче Реал Сосьедад Сан-Себастьян 1 вр Матиас Дитуро 6 зщ Педро Бигас 23 зщ Виктор Чуст 2 пз Буба Сангаре 81' 10 пз Факундо Буонанотте 55' 12 пз Гонсало Вильяр дель Фрайле 70' 11 пз Херман Валера 81' 20 пз Тете Моренте 47 пз Хави Морсильо 14 нп Фер Ниньо 9 нп Эсекьель Понсе 55' 18 пз Тома Лемар 55' 24 нп Абьель Осорио 55' 21 нп Лукас Сепеда 70' 3 зщ Рой Ревиво 81' 17 пз Хосан 81' 13 вр Унай Марреро Ларраньяга 2 зщ Хон Арамбуру 5 зщ Игор Субельдия 17 зщ Серхио Гомес 19 зщ Мамаду Сарр 58' 21 пз Янхель Эррера 70' 18 пз Карлос Солер 24 пз Лука Сучич 10 нп Микель Оярсабаль 70' 11 нп Гонсалу Гедеш 58' 12 нп Джоб Очиенг 6 зщ Хон Мартин 58' 29 нп Алекс Марчаль 58'81' 16 зщ Хон Пачеко 70' 4 пз Хон Горрочатеги 70' 22 зщ Эктор Форт 81' Запасные 13 вр Алехандро Итурбе 22 зщ Рубен Санчес 26 зщ Матиа Барзич 16 пз Мартим Нету 8 пз Марк Агуадо 5 пз Федерико Редондо 29 нп Али Хуари 1 вр Алекс Ремиро 3 зщ Айен Муньос 8 пз Беньят Туррьентес 23 пз Арсен Захарян 7 пз Андер Барренечеа 14 пз Такэфуса Кубо 9 нп Орри Оускарссон Главные тренеры Мартин Ансельми Пеллегрино Матараццо Голы Джоб Очиенг Карлос Солер 0:1 11' Янхель Эррера Джоб Очиенг 0:2 31' Тома Лемар Виктор Чуст 1:2 67' Фер Ниньо Тете Моренте 2:2 74' Лука Сучич Джоб Очиенг 2:3 90' Наказания Хон Арамбуру 9' Тете Моренте 43' Абьель Осорио 57' Хон Мартин 64' Херман Валера 68' Тома Лемар 90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Реал Сосьедад, который состоялся 7 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.