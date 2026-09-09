Боруссия Д - Вильярреал 8 сентября обзор матча Дата публикации: 09-09-2026 Боруссия Д 3 : 2 Вильярреал Составы команд Боруссия Д Дортмунд, Германия Вильярреал Вильярреал, Испания 1 вр Грегор Кобель 22 зщ Жоан Гаду 3 зщ Вальдемар Антон 26 пз Юлиан Рюэрсон 24 пз Даниэль Свенссон 19 пз Константинос Карецас 27' 14 пз Максимилиан Байер 82' 25 пз Йоей Верман 20 пз Марсель Забитцер 75' 8 пз Феликс Нмеча 75' 9 нп Серу Гирасси 18 пз Итан Нванери 27'82' 7 пз Джоб Беллингем 75' 21 нп Фабиу Силва 75' 36 зщ Кауан Пратес 82' 17 пз Карни Чуквуэмека 82' 25 вр Петер Гулачи 12 зщ Ренату Вейга 15 зщ Сантьяго Моуриньо 23 зщ Серхи Кардона 46' 6 зщ Пау Наварро 83' 18 пз Пап Гейе 14 пз Сантьяго Комесанья 17 пз Тейджон Бьюкенен 75' 24 пз Натан-Дилан Салиба 59' 9 нп Жорж Микаутадзе 21 нп Тани Олувасейи 59' 3 зщ Алекс Фримен 46' 19 пз Николя Пепе 59' 10 пз Альберто Молейро 59' 5 пз Алассан Диатта 75' 7 нп Херар Морено 83' Запасные 30 вр Патрик Древес 33 вр Александер Никлас Майер-Шаде 49 зщ Лука Реджани 40 пз Самуэле Инасио 41 нп Матис Альберт 1 вр Луис Жуниор 13 вр Рубен Гомес 2 зщ Логан Кошта 16 пз Карлос Масия 11 нп Ильяс Ахомаш 22 нп Айосе Перес Главные тренеры Нико Ковач Иньиго Перес Голы Ренату Вейга 1:0 53' Сантьяго Моуриньо Жорж Микаутадзе 1:1 66' Серу Гирасси Фабиу Силва 2:1 80' Серу Гирасси 3:1 85' Серу Гирасси 3:2 90+3' Наказания Вальдемар Антон 38' Пау Наварро 38' Серхи Кардона 42' Сантьяго Моуриньо 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия Д - Вильярреал, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.