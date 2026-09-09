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Боруссия Д - Вильярреал 8 сентября обзор матча

Дата публикации: 09-09-2026
Боруссия Д
Боруссия Д
3 : 2
Вильярреал
Вильярреал
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1ШвейцарияврГрегор Кобель
22ФранциязщЖоан Гаду
3ГерманиязщВальдемар Антон
26НорвегияпзЮлиан Рюэрсон
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
27'
14ГерманияпзМаксимилиан Байер
82'
25НидерландыпзЙоей Верман
20АвстрияпзМарсель Забитцер
75'
8ГерманияпзФеликс Нмеча
75'
9ГвинеянпСеру Гирасси
18АнглияпзИтан Нванери
27'82'
7АнглияпзДжоб Беллингем
75'
21ПортугалиянпФабиу Силва
75'
36БразилиязщКауан Пратес
82'
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
82'
25ВенгрияврПетер Гулачи
12ПортугалиязщРенату Вейга
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
23ИспаниязщСерхи Кардона
46'
6ИспаниязщПау Наварро
83'
18СенегалпзПап Гейе
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
17КанадапзТейджон Бьюкенен
75'
24КанадапзНатан-Дилан Салиба
59'
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
21КанаданпТани Олувасейи
59'
3СШАзщАлекс Фримен
46'
19Кот-д&#039;ИвуарпзНиколя Пепе
59'
10ИспанияпзАльберто Молейро
59'
5СенегалпзАлассан Диатта
75'
7ИспаниянпХерар Морено
83'
Запасные
30ГерманияврПатрик Древес
33ГерманияврАлександер Никлас Майер-Шаде
49ИталиязщЛука Реджани
40ИталияпзСамуэле Инасио
41СШАнпМатис Альберт
1БразилияврЛуис Жуниор
13ИспанияврРубен Гомес
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
16ИспанияпзКарлос Масия
11МарокконпИльяс Ахомаш
22ИспаниянпАйосе Перес
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ИспанияИньиго Перес
Голы
Ренату Вейга
1:0
53'
Сантьяго Моуриньо
Жорж Микаутадзе
1:1
66'
Серу Гирасси
Фабиу Силва
2:1
80'
Серу Гирасси
3:1
85'
Серу Гирасси
3:2
90+3'
Наказания
Вальдемар Антон
38'
Пау Наварро
38'
Серхи Кардона
42'
Сантьяго Моуриньо
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия Д - Вильярреал, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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