Боруссия Д - Вильярреал 8 сентября обзор матча
Дата публикации: 09-09-2026
Боруссия Д
3 : 2
Вильярреал
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|19
|пз
|Константинос Карецас
27'
|14
|пз
|Максимилиан Байер
82'
|25
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Марсель Забитцер
75'
|8
|пз
|Феликс Нмеча
75'
|9
|нп
|Серу Гирасси
|18
|пз
|Итан Нванери
27'82'
|7
|пз
|Джоб Беллингем
75'
|21
|нп
|Фабиу Силва
75'
|36
|зщ
|Кауан Пратес
82'
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
82'
|25
|вр
|Петер Гулачи
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|23
|зщ
|Серхи Кардона
46'
|6
|зщ
|Пау Наварро
83'
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
75'
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
59'
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|21
|нп
|Тани Олувасейи
59'
|3
|зщ
|Алекс Фримен
46'
|19
|пз
|Николя Пепе
59'
|10
|пз
|Альберто Молейро
59'
|5
|пз
|Алассан Диатта
75'
|7
|нп
|Херар Морено
83'
Запасные
|30
|вр
|Патрик Древес
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|49
|зщ
|Лука Реджани
|40
|пз
|Самуэле Инасио
|41
|нп
|Матис Альберт
|1
|вр
|Луис Жуниор
|13
|вр
|Рубен Гомес
|2
|зщ
|Логан Кошта
|16
|пз
|Карлос Масия
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
|22
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Иньиго Перес
Голы
Ренату Вейга
1:0
53'
Сантьяго Моуриньо
Жорж Микаутадзе
1:1
66'
Серу Гирасси
Фабиу Силва
2:1
80'
Серу Гирасси
3:1
85'
Серу Гирасси
3:2
90+3'
Наказания
Вальдемар Антон
38'
Пау Наварро
38'
Серхи Кардона
42'
Сантьяго Моуриньо
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия Д - Вильярреал, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.