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Лилль - Бетис 8 сентября обзор матча

Дата публикации: 09-09-2026
Лилль
Лилль
2 : 3
Бетис
Бетис
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Бетис
Севилья, Испания
1ТурцияврБерке Озер
22ПортугалиязщТьягу Сантош
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
15ФранциязщРомен Перро
88'
21ФранцияпзБенжамен Андре
76'
6АлжирпзНабиль Бенталеб
46'
8ФранцияпзЭтан Мбаппе
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
28ФранцияпзГаэтан Перрен
61'
18ЯпониянпАясэ Уэда
77'
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
46'
7ФранциянпДилан Баква
61'
14ДанияпзМауритс Кьергор
76'
9ФранциянпОливье Жиру
77'
19ТурцияпзБашар Онал
88'
1ИспанияврАльваро Вальес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
4Бразилиязщ Натан
61'
5ИспаниязщМарк Бартра
23Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
81'
6УругвайпзФакундо Берналь
67'
7Бразилияпз Антони
22Испанияпз Иско
61'
8ИспанияпзПабло Форнальс
19ИрландиянпТрой Пэрротт
17ИспаниянпРодриго Рикельме
81'
16АргентиназщВалентин Гомес
61'
15МексикапзАльваро Фидальго
61'
21ИспанияпзМарк Рока
67'
11ИспаниязщФрансиско Гарсия
81'
18КолумбияпзНельсон Деосса
81'
Запасные
12ПарагвайврОрландо Хиль
2ШвейцариязщЛоун Срданович
23ФранциязщТанги Ньянзу
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
26ФранциязщИсаак Коссье
11НорвегияпзОсам Сахрауи
35ГвинеянпСориба Диаун
13ИспанияврДиего Конде
31ИспанияврМану Гонсалес
12ИспаниязщАнхель Ортис
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
25ИспанияпзДаниель Себальос
9КолумбиянпКучо Эрнандес
27ИспаниянпХосе Антонио Моранте
Главные тренеры
ИталияДавиде Анчелотти
ЧилиМануэль Пеллегрини
Голы
Аясэ Уэда
Этан Мбаппе
1:0
12'
Марк Бартра
Пабло Форнальс
1:1
33'
Алешандро
Гаэтан Перрен
2:1
36'
Марк Бартра
Иско
2:2
49'
Трой Пэрротт
Родриго Рикельме
2:3
53'
Наказания
Этан Мбаппе
56'
Натан
56'
Факундо Берналь
61'
Марк Рока
71'
Оливье Жиру
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Бетис, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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