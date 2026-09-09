Лилль - Бетис 8 сентября обзор матча
Дата публикации: 09-09-2026
Лилль
2 : 3
Бетис
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Бетис
Севилья, Испания
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
88'
|21
|пз
|Бенжамен Андре
76'
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
46'
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
61'
|18
|нп
|Аясэ Уэда
77'
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
46'
|7
|нп
|Дилан Баква
61'
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
76'
|9
|нп
|Оливье Жиру
77'
|19
|пз
|Башар Онал
88'
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
61'
|5
|зщ
|Марк Бартра
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
81'
|6
|пз
|Факундо Берналь
67'
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
61'
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|19
|нп
|Трой Пэрротт
|17
|нп
|Родриго Рикельме
81'
|16
|зщ
|Валентин Гомес
61'
|15
|пз
|Альваро Фидальго
61'
|21
|пз
|Марк Рока
67'
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
81'
|18
|пз
|Нельсон Деосса
81'
Запасные
|12
|вр
|Орландо Хиль
|2
|зщ
|Лоун Срданович
|23
|зщ
|Танги Ньянзу
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|26
|зщ
|Исаак Коссье
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|35
|нп
|Сориба Диаун
|13
|вр
|Диего Конде
|31
|вр
|Ману Гонсалес
|12
|зщ
|Анхель Ортис
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|25
|пз
|Даниель Себальос
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
|27
|нп
|Хосе Антонио Моранте
Главные тренеры
|Давиде Анчелотти
|Мануэль Пеллегрини
Голы
Аясэ Уэда
Этан Мбаппе
1:0
12'
Марк Бартра
Пабло Форнальс
1:1
33'
Алешандро
Гаэтан Перрен
2:1
36'
Марк Бартра
Иско
2:2
49'
Трой Пэрротт
Родриго Рикельме
2:3
53'
Наказания
Этан Мбаппе
56'
Натан
56'
Факундо Берналь
61'
Марк Рока
71'
Оливье Жиру
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Бетис, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.