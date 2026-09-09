Лилль - Бетис 8 сентября обзор матча Дата публикации: 09-09-2026 Лилль 2 : 3 Бетис Составы команд Лилль Лилль, Франция Бетис Севилья, Испания 1 вр Берке Озер 22 зщ Тьягу Сантош 3 зщ Натан Нгой 4 зщ Алешандро 15 зщ Ромен Перро 88' 21 пз Бенжамен Андре 76' 6 пз Набиль Бенталеб 46' 8 пз Этан Мбаппе 10 пз Хакон-Арнар Харальдссон 28 пз Гаэтан Перрен 61' 18 нп Аясэ Уэда 77' 17 пз Нгалайель Мукау 46' 7 нп Дилан Баква 61' 14 пз Мауритс Кьергор 76' 9 нп Оливье Жиру 77' 19 пз Башар Онал 88' 1 вр Альваро Вальес 2 зщ Эктор Бельерин 4 зщ Натан 61' 5 зщ Марк Бартра 23 зщ Хуниор Фирпо 81' 6 пз Факундо Берналь 67' 7 пз Антони 22 пз Иско 61' 8 пз Пабло Форнальс 19 нп Трой Пэрротт 17 нп Родриго Рикельме 81' 16 зщ Валентин Гомес 61' 15 пз Альваро Фидальго 61' 21 пз Марк Рока 67' 11 зщ Франсиско Гарсия 81' 18 пз Нельсон Деосса 81' Запасные 12 вр Орландо Хиль 2 зщ Лоун Срданович 23 зщ Танги Ньянзу 24 зщ Калвин Вердонк 26 зщ Исаак Коссье 11 пз Осам Сахрауи 35 нп Сориба Диаун 13 вр Диего Конде 31 вр Ману Гонсалес 12 зщ Анхель Ортис 20 пз Джовани Ло Чельсо 25 пз Даниель Себальос 9 нп Кучо Эрнандес 27 нп Хосе Антонио Моранте Главные тренеры Давиде Анчелотти Мануэль Пеллегрини Голы Аясэ Уэда Этан Мбаппе 1:0 12' Марк Бартра Пабло Форнальс 1:1 33' Алешандро Гаэтан Перрен 2:1 36' Марк Бартра Иско 2:2 49' Трой Пэрротт Родриго Рикельме 2:3 53' Наказания Этан Мбаппе 56' Натан 56' Факундо Берналь 61' Марк Рока 71' Оливье Жиру 90+4'

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