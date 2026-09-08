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Брюгге - Астон Вилла 8 сентября обзор матча

Дата публикации: 08-09-2026
Брюгге
Брюгге
2 : 3
Астон Вилла
Астон Вилла
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1ШвейцарияврЯн Зоммер
64БельгиязщКириани Саббе
46'
3Южная КореязщЛи Хан Бом
44БельгиязщБрандон Мехеле
65БельгиязщЙоакин Сейс
8АнглияпзФредди Поттс
86'
20БельгияпзХанс Ванакен
77'
10НорвегияпзУго Ветлесен
77'
9ПортугалияпзКарлуш Форбш
11ИспанияпзХан Вирхили
86'
7ГерманиянпНиколо Трезольди
41БельгиязщЮго Сике
46'
16ШвейцарияпзХевейо Тсава
77'
80ФранцияпзФеликс Лемарешаль
77'
17БельгияпзРомео Верман
86'
67ФранцияпзМамаду Диахон
86'
1ЯпонияврДзион Судзуки
3ШвециязщВиктор Линделёф
14ИспаниязщПау Торрес
29ДР КонгозщАарон Ван-Биссака
68'
22НидерландызщЯн Матсен
8ФранцияпзБубакар Камара
68'
7ШотландияпзДжон Макгинн
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
68'
35БразилияпзЖоао Гомес
53АнглияпзДжордж Хеммингс
11СенегалнпНиколас Джексон
81'
26НидерландызщЛамар Богард
68'
6АнглияпзРосс Баркли
68'
47Бразилиянп Алиссон
68'
18АнглиянпТэмми Абрахам
81'
Запасные
29БельгияврНордин Яккерс
81БельгияврАргус Ванден-Дриссе
54ФранциязщСамба Кулибали
58БельгиязщЙорне Спилерс
27ГерманияпзУисдом Майк
62БельгияпзЛиннт Аудор
77ШвейцариянпАндрей Васович
40НидерландыврМарко Бизот
42АнглияврДжеймс Райт
5АнглиязщТайрон Мингз
13ИталиязщМаттео Руджери
17АргентинапзАлехандро Гарначо
19СенегалнпИбрагим Мбайе
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
Голы
Джон Макгинн
Пау Торрес
0:1
11'
Уго Ветлесен
Хан Вирхили
1:1
19'
Эмилиано Буэндия
Жоао Гомес
1:2
22'
Николас Джексон
Пау Торрес
1:3
43'
Николо Трезольди
2:3
61'
Наказания
Ян Матсен
9'
Ханс Ванакен
48'
Хан Вирхили
62'
Джон Макгинн
78'
Ромео Верман
89'
Жоао Гомес
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брюгге - Астон Вилла, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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