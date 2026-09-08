Брюгге - Астон Вилла 8 сентября обзор матча Дата публикации: 08-09-2026 Брюгге 2 : 3 Астон Вилла Составы команд Брюгге Брюгге, Бельгия Астон Вилла Бирмингем, Англия 1 вр Ян Зоммер 64 зщ Кириани Саббе 46' 3 зщ Ли Хан Бом 44 зщ Брандон Мехеле 65 зщ Йоакин Сейс 8 пз Фредди Поттс 86' 20 пз Ханс Ванакен 77' 10 пз Уго Ветлесен 77' 9 пз Карлуш Форбш 11 пз Хан Вирхили 86' 7 нп Николо Трезольди 41 зщ Юго Сике 46' 16 пз Хевейо Тсава 77' 80 пз Феликс Лемарешаль 77' 17 пз Ромео Верман 86' 67 пз Мамаду Диахон 86' 1 вр Дзион Судзуки 3 зщ Виктор Линделёф 14 зщ Пау Торрес 29 зщ Аарон Ван-Биссака 68' 22 зщ Ян Матсен 8 пз Бубакар Камара 68' 7 пз Джон Макгинн 10 пз Эмилиано Буэндия 68' 35 пз Жоао Гомес 53 пз Джордж Хеммингс 11 нп Николас Джексон 81' 26 зщ Ламар Богард 68' 6 пз Росс Баркли 68' 47 нп Алиссон 68' 18 нп Тэмми Абрахам 81' Запасные 29 вр Нордин Яккерс 81 вр Аргус Ванден-Дриссе 54 зщ Самба Кулибали 58 зщ Йорне Спилерс 27 пз Уисдом Майк 62 пз Линнт Аудор 77 нп Андрей Васович 40 вр Марко Бизот 42 вр Джеймс Райт 5 зщ Тайрон Мингз 13 зщ Маттео Руджери 17 пз Алехандро Гарначо 19 нп Ибрагим Мбайе Главные тренеры Унаи Эмери Голы Джон Макгинн Пау Торрес 0:1 11' Уго Ветлесен Хан Вирхили 1:1 19' Эмилиано Буэндия Жоао Гомес 1:2 22' Николас Джексон Пау Торрес 1:3 43' Николо Трезольди 2:3 61' Наказания Ян Матсен 9' Ханс Ванакен 48' Хан Вирхили 62' Джон Макгинн 78' Ромео Верман 89' Жоао Гомес 90'

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