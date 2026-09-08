Брюгге - Астон Вилла 8 сентября обзор матча
Дата публикации: 08-09-2026
Брюгге
2 : 3
Астон Вилла
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|1
|вр
|Ян Зоммер
|64
|зщ
|Кириани Саббе
46'
|3
|зщ
|Ли Хан Бом
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Йоакин Сейс
|8
|пз
|Фредди Поттс
86'
|20
|пз
|Ханс Ванакен
77'
|10
|пз
|Уго Ветлесен
77'
|9
|пз
|Карлуш Форбш
|11
|пз
|Хан Вирхили
86'
|7
|нп
|Николо Трезольди
|41
|зщ
|Юго Сике
46'
|16
|пз
|Хевейо Тсава
77'
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
77'
|17
|пз
|Ромео Верман
86'
|67
|пз
|Мамаду Диахон
86'
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
68'
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Бубакар Камара
68'
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
68'
|35
|пз
|Жоао Гомес
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
|11
|нп
|Николас Джексон
81'
|26
|зщ
|Ламар Богард
68'
|6
|пз
|Росс Баркли
68'
|47
|нп
|Алиссон
68'
|18
|нп
|Тэмми Абрахам
81'
Запасные
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|81
|вр
|Аргус Ванден-Дриссе
|54
|зщ
|Самба Кулибали
|58
|зщ
|Йорне Спилерс
|27
|пз
|Уисдом Майк
|62
|пз
|Линнт Аудор
|77
|нп
|Андрей Васович
|40
|вр
|Марко Бизот
|42
|вр
|Джеймс Райт
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|13
|зщ
|Маттео Руджери
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|19
|нп
|Ибрагим Мбайе
Главные тренеры
|Унаи Эмери
Голы
Джон Макгинн
Пау Торрес
0:1
11'
Уго Ветлесен
Хан Вирхили
1:1
19'
Эмилиано Буэндия
Жоао Гомес
1:2
22'
Николас Джексон
Пау Торрес
1:3
43'
Николо Трезольди
2:3
61'
Наказания
Ян Матсен
9'
Ханс Ванакен
48'
Хан Вирхили
62'
Джон Макгинн
78'
Ромео Верман
89'
Жоао Гомес
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брюгге - Астон Вилла, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.