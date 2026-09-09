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Штутгарт - Викинг 9 сентября обзор матча

Дата публикации: 09-09-2026
Штутгарт
Штутгарт
3 : 1
Викинг
Викинг
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Викинг
Ставангер, Норвегия
1ГерманияврФабиан Бредлов
29ГерманиязщФинн Ельч
71'
24ГерманиязщЙефф Шабо
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
86'
18ГерманияпзДжейми Левелинг
62'
21ГерманияпзГриша Прёмель
6ГерманияпзАнгело Штиллер
10ГерманияпзКрис Фюрих
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
71'
26ГерманиянпДениз Ундав
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
62'
4ГерманиязщЙоша Ваньоман
62'
17ГерманиянпДженан Пейчинович
62'
3НидерландызщРамон Хендрикс
71'
44СловакияпзЛео Сауэр
71'
2БельгиязщАмин Аль-Дахиль
86'
1НорвегияврАрилд Эстбе
5НорвегиязщХенрик Хеггхейм
84'
6Новая ЗеландиязщДжанни Стенснесс
27НорвегиязщЙеспер Даланн
62'
28НорвегиязщКристоффер Хёуген
71'
29НорвегияпзТобиас Мой
71'
8Новая ЗеландияпзДжо Белл
62'
7НорвегияпзКристоффер Аскильдсен
20ДаниянпПетер Кристиансен
10Босния и ГерцеговинанпЗлатко Трипич
16НорвегиянпХенрик Бьёрдаль
25НорвегиязщХенрик Фальхенер
62'
22НорвегиянпЭрик Ботхейм
62'
24НорвегиязщВетле Эукленн
71'
26НорвегияпзСимен Квиа-Эгеског
71'
2НорвегиязщHerman Haugen
84'
Запасные
33ГерманияврМариус Функ
16ТурцияпзАтакан Каразор
43ГерманияпзЖарзинью Маланга
47АвстрияYanik Spalt
30СловакияврЛюбомир Белько
3НорвегиязщВильяр Веватне
33НорвегияпзЯкоб Хансен
11НидерландынпРомано Постема
15НорвегиянпОла Вистед
19ИсландиянпAmin Cosic
23НорвегиянпНиклас Фуглестад
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
Голы
Эрмедин Демирович
Ангело Штиллер
1:0
20'
Златко Трипич
Хенрик Бьёрдаль
1:1
22'
Эрмедин Демирович
Дениз Ундав
2:1
26'
Эрмедин Демирович
Дениз Ундав
3:1
32'
Наказания
Кристоффер Аскильдсен
42'
Петер Кристиансен
54'
Джо Белл
59'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штутгарт - Викинг, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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