Штутгарт - Викинг 9 сентября обзор матча
Дата публикации: 09-09-2026
Штутгарт
3 : 1
Викинг
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Викинг
Ставангер, Норвегия
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|29
|зщ
|Финн Ельч
71'
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
86'
|18
|пз
|Джейми Левелинг
62'
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|10
|пз
|Крис Фюрих
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
71'
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
62'
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
62'
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
62'
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
71'
|44
|пз
|Лео Сауэр
71'
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
86'
|1
|вр
|Арилд Эстбе
|5
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
84'
|6
|зщ
|Джанни Стенснесс
|27
|зщ
|Йеспер Даланн
62'
|28
|зщ
|Кристоффер Хёуген
71'
|29
|пз
|Тобиас Мой
71'
|8
|пз
|Джо Белл
62'
|7
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|20
|нп
|Петер Кристиансен
|10
|нп
|Златко Трипич
|16
|нп
|Хенрик Бьёрдаль
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
62'
|22
|нп
|Эрик Ботхейм
62'
|24
|зщ
|Ветле Эукленн
71'
|26
|пз
|Симен Квиа-Эгеског
71'
|2
|зщ
|Herman Haugen
84'
Запасные
|33
|вр
|Мариус Функ
|16
|пз
|Атакан Каразор
|43
|пз
|Жарзинью Маланга
|47
|Yanik Spalt
|30
|вр
|Любомир Белько
|3
|зщ
|Вильяр Веватне
|33
|пз
|Якоб Хансен
|11
|нп
|Романо Постема
|15
|нп
|Ола Вистед
|19
|нп
|Amin Cosic
|23
|нп
|Никлас Фуглестад
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
Голы
Эрмедин Демирович
Ангело Штиллер
1:0
20'
Златко Трипич
Хенрик Бьёрдаль
1:1
22'
Эрмедин Демирович
Дениз Ундав
2:1
26'
Эрмедин Демирович
Дениз Ундав
3:1
32'
Наказания
Кристоффер Аскильдсен
42'
Петер Кристиансен
54'
Джо Белл
59'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штутгарт - Викинг, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.