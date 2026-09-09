Штутгарт - Викинг 9 сентября обзор матча Дата публикации: 09-09-2026 Штутгарт 3 : 1 Викинг Составы команд Штутгарт Штутгарт, Германия Викинг Ставангер, Норвегия 1 вр Фабиан Бредлов 29 зщ Финн Ельч 71' 24 зщ Йефф Шабо 7 зщ Максимилиан Миттельштедт 86' 18 пз Джейми Левелинг 62' 21 пз Гриша Прёмель 6 пз Ангело Штиллер 10 пз Крис Фюрих 11 пз Билал Эль-Ханнус 71' 26 нп Дениз Ундав 9 нп Эрмедин Демирович 62' 4 зщ Йоша Ваньоман 62' 17 нп Дженан Пейчинович 62' 3 зщ Рамон Хендрикс 71' 44 пз Лео Сауэр 71' 2 зщ Амин Аль-Дахиль 86' 1 вр Арилд Эстбе 5 зщ Хенрик Хеггхейм 84' 6 зщ Джанни Стенснесс 27 зщ Йеспер Даланн 62' 28 зщ Кристоффер Хёуген 71' 29 пз Тобиас Мой 71' 8 пз Джо Белл 62' 7 пз Кристоффер Аскильдсен 20 нп Петер Кристиансен 10 нп Златко Трипич 16 нп Хенрик Бьёрдаль 25 зщ Хенрик Фальхенер 62' 22 нп Эрик Ботхейм 62' 24 зщ Ветле Эукленн 71' 26 пз Симен Квиа-Эгеског 71' 2 зщ Herman Haugen 84' Запасные 33 вр Мариус Функ 16 пз Атакан Каразор 43 пз Жарзинью Маланга 47 Yanik Spalt 30 вр Любомир Белько 3 зщ Вильяр Веватне 33 пз Якоб Хансен 11 нп Романо Постема 15 нп Ола Вистед 19 нп Amin Cosic 23 нп Никлас Фуглестад Главные тренеры Себастьян Хёнес Голы Эрмедин Демирович Ангело Штиллер 1:0 20' Златко Трипич Хенрик Бьёрдаль 1:1 22' Эрмедин Демирович Дениз Ундав 2:1 26' Эрмедин Демирович Дениз Ундав 3:1 32' Наказания Кристоффер Аскильдсен 42' Петер Кристиансен 54' Джо Белл 59'

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