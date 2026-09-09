Порту - Манчестер Сити 8 сентября обзор матча Дата публикации: 09-09-2026 Порту 0 : 2 Манчестер Сити Составы команд Порту Порту, Португалия Манчестер Сити Манчестер, Англия 99 вр Диогу Кошта 20 зщ Алберту Кошта 4 зщ Якуб Кивёр 18 зщ Патрисио Перес 52 зщ Мартим Фернандеш 73' 13 пз Пабло Паулино Росарио 10 пз Габриэль Вейга 83' 22 пз Алан Варела 68' 7 нп Виллиам Гомес 68' 11 нп Пепе 19 нп Андре Силва 73' 16 пз Хван Ин Бём 68' 17 нп Борха Сайнс 68' 74 зщ Франсишку Моура 73' 29 нп Сантьяго Хименес 73' 42 пз Секо Фофана 83' 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 3 зщ Рубен Диаш 6 зщ Марк-Израэль Гехи 24 зщ Йошко Гвардиол 48' 27 зщ Матеус Нунес 42 пз Антуан Семеньо 62' 10 пз Райан Шерки 62' 17 пз Энцо Фернандес 32 пз Айюб Буадди 75' 47 пз Фил Фоден 75' 9 нп Эрлинг Холанд 45 зщ Абдукодир Хусанов 48' 7 пз Илиман Ндиайе 62' 5 пз Эллиот Андерсон 62' 21 зщ Райан Аит-Нури 75' 8 пз Матео Ковачич 75' Запасные 14 вр Клаудиу Рамуш 24 вр Жоау Кошта 33 зщ Соуза 58 пз Тьягу Силва 92 пз Жоау Тейшейра 57 нп Дуарте Кунья 64 Luis Gomes 13 вр Маркус Беттинелли 28 вр Херонимо Рульи 22 зщ Витор Рейс 37 пз Аллан 82 пз Рико Льюис 56 нп Райан Макайду Главные тренеры Франческо Фариоли Энцо Мареска Энцо Мареска Голы Эрлинг Холанд Энцо Фернандес 0:1 47' Эрлинг Холанд Райан Аит-Нури 0:2 90+1' Наказания Йошко Гвардиол 37' Джанлуиджи Доннарумма 49' Пабло Паулино Росарио 90+3' Эрлинг Холанд 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Манчестер Сити, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.