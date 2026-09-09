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Порту - Манчестер Сити 8 сентября обзор матча

Дата публикации: 09-09-2026
Порту
Порту
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
99ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщАлберту Кошта
4ПольшазщЯкуб Кивёр
18АргентиназщПатрисио Перес
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
73'
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
10ИспанияпзГабриэль Вейга
83'
22АргентинапзАлан Варела
68'
7БразилиянпВиллиам Гомес
68'
11Бразилиянп Пепе
19ПортугалиянпАндре Силва
73'
16Южная КореяпзХван Ин Бём
68'
17ИспаниянпБорха Сайнс
68'
74ПортугалиязщФрансишку Моура
73'
29МексиканпСантьяго Хименес
73'
42Кот-д&#039;ИвуарпзСеко Фофана
83'
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
3ПортугалиязщРубен Диаш
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
48'
27ПортугалиязщМатеус Нунес
42ГанапзАнтуан Семеньо
62'
10ФранцияпзРайан Шерки
62'
17АргентинапзЭнцо Фернандес
32МароккопзАйюб Буадди
75'
47АнглияпзФил Фоден
75'
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
48'
7СенегалпзИлиман Ндиайе
62'
5АнглияпзЭллиот Андерсон
62'
21АлжирзщРайан Аит-Нури
75'
8ХорватияпзМатео Ковачич
75'
Запасные
14ПортугалияврКлаудиу Рамуш
24ПортугалияврЖоау Кошта
33Бразилиязщ Соуза
58ПортугалияпзТьягу Силва
92ПортугалияпзЖоау Тейшейра
57ПортугалиянпДуарте Кунья
64ПортугалияLuis Gomes
13АнглияврМаркус Беттинелли
28АргентинаврХеронимо Рульи
22БразилиязщВитор Рейс
37Бразилияпз Аллан
82АнглияпзРико Льюис
56АнглиянпРайан Макайду
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
ИталияЭнцо Мареска
ИталияЭнцо Мареска
Голы
Эрлинг Холанд
Энцо Фернандес
0:1
47'
Эрлинг Холанд
Райан Аит-Нури
0:2
90+1'
Наказания
Йошко Гвардиол
37'
Джанлуиджи Доннарумма
49'
Пабло Паулино Росарио
90+3'
Эрлинг Холанд
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Манчестер Сити, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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