Порту - Манчестер Сити 8 сентября обзор матча
Дата публикации: 09-09-2026
Порту
0 : 2
Манчестер Сити
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
73'
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
83'
|22
|пз
|Алан Варела
68'
|7
|нп
|Виллиам Гомес
68'
|11
|нп
|Пепе
|19
|нп
|Андре Силва
73'
|16
|пз
|Хван Ин Бём
68'
|17
|нп
|Борха Сайнс
68'
|74
|зщ
|Франсишку Моура
73'
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
73'
|42
|пз
|Секо Фофана
83'
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
48'
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|42
|пз
|Антуан Семеньо
62'
|10
|пз
|Райан Шерки
62'
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|32
|пз
|Айюб Буадди
75'
|47
|пз
|Фил Фоден
75'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
48'
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
62'
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
62'
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
75'
|8
|пз
|Матео Ковачич
75'
Запасные
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|24
|вр
|Жоау Кошта
|33
|зщ
|Соуза
|58
|пз
|Тьягу Силва
|92
|пз
|Жоау Тейшейра
|57
|нп
|Дуарте Кунья
|64
|Luis Gomes
|13
|вр
|Маркус Беттинелли
|28
|вр
|Херонимо Рульи
|22
|зщ
|Витор Рейс
|37
|пз
|Аллан
|82
|пз
|Рико Льюис
|56
|нп
|Райан Макайду
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Энцо Мареска
|Энцо Мареска
Голы
Эрлинг Холанд
Энцо Фернандес
0:1
47'
Эрлинг Холанд
Райан Аит-Нури
0:2
90+1'
Наказания
Йошко Гвардиол
37'
Джанлуиджи Доннарумма
49'
Пабло Паулино Росарио
90+3'
Эрлинг Холанд
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Манчестер Сити, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.