Реал Мадрид - Интер 8 сентября обзор матча
Дата публикации: 09-09-2026
Реал Мадрид
2 : 1
Интер
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Интер М
Милан, Италия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
79'
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
87'
|21
|пз
|Браим Диас
79'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
90+3'
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
79'
|25
|пз
|Ян Диоманде
79'
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
87'
|19
|пз
|Карлос Эспи
90+3'
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
46'
|17
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Николо Барелла
60'
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
60'
|30
|пз
|Карлос Аугусто
83'
|21
|пз
|Кёртис Джонс
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
60'
|6
|зщ
|Джон Стоунз
46'
|8
|пз
|Петар Сучич
60'
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
60'
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
60'
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
83'
Запасные
|13
|вр
|Андрей Лунин
|26
|вр
|Серхио Местре
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|33
|зщ
|Марио Ривас
|27
|пз
|Тьяго Питарч
|29
|пз
|Хорхе Сестеро
|9
|нп
|Эндрик
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|49
|вр
|Иван Проведель
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|5
|пз
|Александар Станкович
|11
|пз
|Луис Энрике
|94
|нп
|Франческо Эспозито
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Кристиан Киву
Голы
Килиан Мбаппе
Браим Диас
1:0
14'
Федерико Вальверде
2:0
23'
Карлос Аугусто
Лаутаро Мартинес
2:1
77'
Наказания
Хакан Чалханоглу
39'
Дин Хёйсен
79'
Лаутаро Мартинес
79'
Янн Биссекк
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Интер, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.