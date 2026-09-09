Реал Мадрид - Интер 8 сентября обзор матча Дата публикации: 09-09-2026 Реал Мадрид 2 : 1 Интер Составы команд Реал Мадрид Мадрид, Испания Интер М Милан, Италия 1 вр Тибо Куртуа 16 зщ Ибраима Конате 4 зщ Дин Хёйсен 17 зщ Марк Кукурелья 24 зщ Дензел Думфрис 12 зщ Трент Александер-Арнольд 79' 8 пз Федерико Вальверде 5 пз Джуд Беллингем 7 пз Винисиус Жуниор 87' 21 пз Браим Диас 79' 10 нп Килиан Мбаппе 90+3' 14 пз Орельен Тчуамени 79' 25 пз Ян Диоманде 79' 18 зщ Альваро Фернандес 87' 19 пз Карлос Эспи 90+3' 1 вр Хосеп Мартинес 31 зщ Янн Биссекк 95 зщ Алессандро Бастони 28 зщ Бенжамен Павар 46' 17 пз Анди Диуф 23 пз Николо Барелла 60' 20 пз Хакан Чалханоглу 60' 30 пз Карлос Аугусто 83' 21 пз Кёртис Джонс 10 нп Лаутаро Мартинес 9 нп Маркус Тюрам 60' 6 зщ Джон Стоунз 46' 8 пз Петар Сучич 60' 7 пз Пётр Зелиньски 60' 14 нп Анж-Йоан Бонни 60' 22 пз Генрих Мхитарян 83' Запасные 13 вр Андрей Лунин 26 вр Серхио Местре 22 зщ Антонио Рюдигер 33 зщ Марио Ривас 27 пз Тьяго Питарч 29 пз Хорхе Сестеро 9 нп Эндрик 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 49 вр Иван Проведель 25 зщ Мануэль Аканджи 5 пз Александар Станкович 11 пз Луис Энрике 94 нп Франческо Эспозито Главные тренеры Жозе Моуринью Кристиан Киву Голы Килиан Мбаппе Браим Диас 1:0 14' Федерико Вальверде 2:0 23' Карлос Аугусто Лаутаро Мартинес 2:1 77' Наказания Хакан Чалханоглу 39' Дин Хёйсен 79' Лаутаро Мартинес 79' Янн Биссекк 90+4'

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