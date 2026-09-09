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Реал Мадрид - Интер 8 сентября обзор матча

Дата публикации: 09-09-2026
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 : 1
Интер
Интер
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Интер М
Милан, Италия
1БельгияврТибо Куртуа
16ФранциязщИбраима Конате
4ИспаниязщДин Хёйсен
17ИспаниязщМарк Кукурелья
24НидерландызщДензел Думфрис
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
79'
8УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
87'
21МароккопзБраим Диас
79'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
90+3'
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
79'
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
79'
18ИспаниязщАльваро Фернандес
87'
19ИспанияпзКарлос Эспи
90+3'
1ИспанияврХосеп Мартинес
31ГерманиязщЯнн Биссекк
95ИталиязщАлессандро Бастони
28ФранциязщБенжамен Павар
46'
17ФранцияпзАнди Диуф
23ИталияпзНиколо Барелла
60'
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
60'
30БразилияпзКарлос Аугусто
83'
21АнглияпзКёртис Джонс
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
9ФранциянпМаркус Тюрам
60'
6АнглиязщДжон Стоунз
46'
8ХорватияпзПетар Сучич
60'
7ПольшапзПётр Зелиньски
60'
14Кот-д&#039;ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
60'
22АрменияпзГенрих Мхитарян
83'
Запасные
13УкраинаврАндрей Лунин
26ИспанияврСерхио Местре
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
33ИспаниязщМарио Ривас
27ИспанияпзТьяго Питарч
29ИспанияпзХорхе Сестеро
9Бразилиянп Эндрик
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
49ИталияврИван Проведель
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
5СербияпзАлександар Станкович
11БразилияпзЛуис Энрике
94ИталиянпФранческо Эспозито
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
РумынияКристиан Киву
Голы
Килиан Мбаппе
Браим Диас
1:0
14'
Федерико Вальверде
2:0
23'
Карлос Аугусто
Лаутаро Мартинес
2:1
77'
Наказания
Хакан Чалханоглу
39'
Дин Хёйсен
79'
Лаутаро Мартинес
79'
Янн Биссекк
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Интер, который состоялся 8 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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