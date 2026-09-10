Наполи - Арсенал 9 сентября обзор матча
Дата публикации: 10-09-2026
Наполи
0 : 1
Арсенал
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Арсенал
Лондон, Англия
|1
|вр
|Алекс Мерет
46'
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|6
|пз
|Билли Гилмор
|68
|пз
|Станислав Лоботка
77'
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
76'
|27
|нп
|Алиссон Сантос
58'
|21
|нп
|Маттео Политано
58'
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
46'
|2
|зщ
|Костантино Фавазули
58'
|26
|пз
|Антонио Вергара
58'
|7
|нп
|Давид Нерес
76'
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
77'
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
82'
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
73'
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|23
|пз
|Микель Мерино
66'
|10
|пз
|Эберечи Эзе
66'
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
73'
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
66'
|17
|пз
|Христос Цолис
66'
|29
|нп
|Кай Хаверц
73'
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
73'
|36
|пз
|Мартин Субименди
82'
Запасные
|14
|вр
|Никита Контини
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|30
|вр
|Иллан Мелье
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|89
|зщ
|Марли Сэлмон
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|56
|нп
|Макс Доумен
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Микель Артета
Голы
Мартин Эдегор
Христос Цолис
0:1
75'
Наказания
Билли Гилмор
42'
Лоренцо Лукка
85'
Мартин Эдегор
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Арсенал, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.