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Наполи - Арсенал 9 сентября обзор матча

Дата публикации: 10-09-2026
Наполи
Наполи
0 : 1
Арсенал
Арсенал
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Арсенал
Лондон, Англия
1ИталияврАлекс Мерет
46'
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
16ИспаниязщРафа Марин
17УругвайзщМатиас Оливера
11БельгияпзКевин Де Брёйне
6ШотландияпзБилли Гилмор
68СловакияпзСтанислав Лоботка
77'
19ДаниянпРасмус Хойлунд
76'
27БразилиянпАлиссон Сантос
58'
21ИталиянпМаттео Политано
58'
32СербияврВаня Милинкович-Савич
46'
2ИталиязщКостантино Фавазули
58'
26ИталияпзАнтонио Вергара
58'
7БразилиянпДавид Нерес
76'
20ИталиянпЛоренцо Лукка
77'
1ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
82'
15АнглиязщЭзри Конса
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглияпзБукайо Сака
73'
8НорвегияпзМартин Эдегор
23ИспанияпзМикель Мерино
66'
10АнглияпзЭберечи Эзе
66'
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
73'
39БразилияпзБруно Гимарайнс
66'
17ГрецияпзХристос Цолис
66'
29ГерманиянпКай Хаверц
73'
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
73'
36ИспанияпзМартин Субименди
82'
Запасные
14ИталияврНикита Контини
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
31НидерландызщСэм Бёкема
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
13ИспанияврКепа Аррисабалага
30ФранцияврИллан Мелье
33ИталиязщРиккардо Калафьори
89АнглиязщМарли Сэлмон
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
56АнглиянпМакс Доумен
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИспанияМикель Артета
Голы
Мартин Эдегор
Христос Цолис
0:1
75'
Наказания
Билли Гилмор
42'
Лоренцо Лукка
85'
Мартин Эдегор
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Арсенал, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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