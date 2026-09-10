Наполи - Арсенал 9 сентября обзор матча Дата публикации: 10-09-2026 Наполи 0 : 1 Арсенал Составы команд Наполи Неаполь, Италия Арсенал Лондон, Англия 1 вр Алекс Мерет 46' 22 зщ Джованни Ди Лоренцо 13 зщ Амир Ррахмани 16 зщ Рафа Марин 17 зщ Матиас Оливера 11 пз Кевин Де Брёйне 6 пз Билли Гилмор 68 пз Станислав Лоботка 77' 19 нп Расмус Хойлунд 76' 27 нп Алиссон Сантос 58' 21 нп Маттео Политано 58' 32 вр Ваня Милинкович-Савич 46' 2 зщ Костантино Фавазули 58' 26 пз Антонио Вергара 58' 7 нп Давид Нерес 76' 20 нп Лоренцо Лукка 77' 1 вр Давид Райя 4 зщ Бен Уайт 82' 15 зщ Эзри Конса 6 зщ Габриэл Магальяйнс 5 зщ Пьеро Инкапье 41 пз Деклан Райс 7 пз Букайо Сака 73' 8 пз Мартин Эдегор 23 пз Микель Мерино 66' 10 пз Эберечи Эзе 66' 14 нп Виктор Дьёкереш 73' 39 пз Бруно Гимарайнс 66' 17 пз Христос Цолис 66' 29 нп Кай Хаверц 73' 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 73' 36 пз Мартин Субименди 82' Запасные 14 вр Никита Контини 5 зщ Бенуа Бадьяшиль 31 зщ Сэм Бёкема 37 зщ Леонардо Спинаццола 13 вр Кепа Аррисабалага 30 вр Иллан Мелье 33 зщ Риккардо Калафьори 89 зщ Марли Сэлмон 49 пз Майлз Льюис-Скелли 56 нп Макс Доумен Главные тренеры Массимилиано Аллегри Микель Артета Голы Мартин Эдегор Христос Цолис 0:1 75' Наказания Билли Гилмор 42' Лоренцо Лукка 85' Мартин Эдегор 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Наполи - Арсенал, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.