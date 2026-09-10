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ПСЖ - Слован 9 сентября обзор матча

Дата публикации: 10-09-2026
ПСЖ
ПСЖ
6 : 1
Слован Бр
Слован Бр
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Слован Бр
Братислава, Словакия
39РоссияврМатвей Сафонов
2МароккозщАшраф Хакими
64'
51ЭквадорзщВильям Пачо
64'
25ПортугалиязщНуну Мендеш
64'
6УкраиназщИлья Забарный
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
27ИспанияпзДро Фернандес
10ФранциянпУсман Дембеле
64'
11ФранциянпМагнес Аклиуш
9ИспаниянпФерран Торрес
73'
21ФранциязщЛукас Эрнандес
64'
12ФранциязщЛюка Динь
64'
24ФранцияпзСенни Маюлу
64'
22БельгиянпМика Годтс
64'
4БразилияпзЛукас Бералдо
73'
71СловакияврДоминик Такач
28ПанамазщСесар Блэкман
12СловениязщКенан Байрич
22'
15СербиязщСветозар Маркович
57АнголазщСандру Круш
70ПанамапзКристиан Мартинес
80'
3СловакияпзПетер Покорны
11АрменияпзТигран Барсегян
59'
5ГанапзРахим Ибрахим
60'
21ГамбияпзСулейман Камара
99СловениянпАндраж Шпорар
79'
49ФранциязщСамку Камара
22'
10СловакиянпНино Марцелли
59'
20Босния и ГерцеговинапзАлен Мустафич
60'
29СловакиянпАлексей Марош
79'
8СловакияпзАртур Гайдош
80'
Запасные
30ФранцияврЛюка Шевалье
5Бразилиязщ Маркиньос
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
87ПортугалияпзЖоау Невеш
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
14ФранциянпДезире Дуэ
47ФранциянпКентен Нджанту
1СербияврАлександар Попович
2СловакиязщСамуэль Козловский
6АвстриязщКевин Виммер
14ГамбияпзАласана Йираджанг
77УкраинапзДанил Игнатенко
88ЯпонияпзДаики Мацуока
13СловакиянпРоман Черепкаи
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
Кот-д&#039;ИвуарЯя Туре
Голы
Усман Дембеле
Нуну Мендеш
1:0
17'
Усман Дембеле
2:0
23'
Ферран Торрес
Усман Дембеле
3:0
31'
Ферран Торрес
Магнес Аклиуш
4:0
47'
Ферран Торрес
Усман Дембеле
5:0
57'
Сулейман Камара
Тигран Барсегян
5:1
59'
Фабиан Руис
6:1
88'
Наказания
Сесар Блэкман
53'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Слован, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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