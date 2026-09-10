ПСЖ - Слован 9 сентября обзор матча Дата публикации: 10-09-2026 ПСЖ 6 : 1 Слован Бр Составы команд ПСЖ Париж, Франция Слован Бр Братислава, Словакия 39 вр Матвей Сафонов 2 зщ Ашраф Хакими 64' 51 зщ Вильям Пачо 64' 25 зщ Нуну Мендеш 64' 6 зщ Илья Забарный 17 пз Витинья 8 пз Фабиан Руис 27 пз Дро Фернандес 10 нп Усман Дембеле 64' 11 нп Магнес Аклиуш 9 нп Ферран Торрес 73' 21 зщ Лукас Эрнандес 64' 12 зщ Люка Динь 64' 24 пз Сенни Маюлу 64' 22 нп Мика Годтс 64' 4 пз Лукас Бералдо 73' 71 вр Доминик Такач 28 зщ Сесар Блэкман 12 зщ Кенан Байрич 22' 15 зщ Светозар Маркович 57 зщ Сандру Круш 70 пз Кристиан Мартинес 80' 3 пз Петер Покорны 11 пз Тигран Барсегян 59' 5 пз Рахим Ибрахим 60' 21 пз Сулейман Камара 99 нп Андраж Шпорар 79' 49 зщ Самку Камара 22' 10 нп Нино Марцелли 59' 20 пз Ален Мустафич 60' 29 нп Алексей Марош 79' 8 пз Артур Гайдош 80' Запасные 30 вр Люка Шевалье 5 зщ Маркиньос 33 пз Уоррен Заир-Эмери 87 пз Жоау Невеш 7 нп Хвича Кварацхелия 14 нп Дезире Дуэ 47 нп Кентен Нджанту 1 вр Александар Попович 2 зщ Самуэль Козловский 6 зщ Кевин Виммер 14 пз Аласана Йираджанг 77 пз Данил Игнатенко 88 пз Даики Мацуока 13 нп Роман Черепкаи Главные тренеры Луис Энрике Яя Туре Голы Усман Дембеле Нуну Мендеш 1:0 17' Усман Дембеле 2:0 23' Ферран Торрес Усман Дембеле 3:0 31' Ферран Торрес Магнес Аклиуш 4:0 47' Ферран Торрес Усман Дембеле 5:0 57' Сулейман Камара Тигран Барсегян 5:1 59' Фабиан Руис 6:1 88' Наказания Сесар Блэкман 53'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Слован, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.