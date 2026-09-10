ПСЖ - Слован 9 сентября обзор матча
Дата публикации: 10-09-2026
ПСЖ
6 : 1
Слован Бр
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Слован Бр
Братислава, Словакия
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
64'
|51
|зщ
|Вильям Пачо
64'
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
64'
|6
|зщ
|Илья Забарный
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|27
|пз
|Дро Фернандес
|10
|нп
|Усман Дембеле
64'
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
|9
|нп
|Ферран Торрес
73'
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
64'
|12
|зщ
|Люка Динь
64'
|24
|пз
|Сенни Маюлу
64'
|22
|нп
|Мика Годтс
64'
|4
|пз
|Лукас Бералдо
73'
|71
|вр
|Доминик Такач
|28
|зщ
|Сесар Блэкман
|12
|зщ
|Кенан Байрич
22'
|15
|зщ
|Светозар Маркович
|57
|зщ
|Сандру Круш
|70
|пз
|Кристиан Мартинес
80'
|3
|пз
|Петер Покорны
|11
|пз
|Тигран Барсегян
59'
|5
|пз
|Рахим Ибрахим
60'
|21
|пз
|Сулейман Камара
|99
|нп
|Андраж Шпорар
79'
|49
|зщ
|Самку Камара
22'
|10
|нп
|Нино Марцелли
59'
|20
|пз
|Ален Мустафич
60'
|29
|нп
|Алексей Марош
79'
|8
|пз
|Артур Гайдош
80'
Запасные
|30
|вр
|Люка Шевалье
|5
|зщ
|Маркиньос
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|47
|нп
|Кентен Нджанту
|1
|вр
|Александар Попович
|2
|зщ
|Самуэль Козловский
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|14
|пз
|Аласана Йираджанг
|77
|пз
|Данил Игнатенко
|88
|пз
|Даики Мацуока
|13
|нп
|Роман Черепкаи
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Яя Туре
Голы
Усман Дембеле
Нуну Мендеш
1:0
17'
Усман Дембеле
2:0
23'
Ферран Торрес
Усман Дембеле
3:0
31'
Ферран Торрес
Магнес Аклиуш
4:0
47'
Ферран Торрес
Усман Дембеле
5:0
57'
Сулейман Камара
Тигран Барсегян
5:1
59'
Фабиан Руис
6:1
88'
Наказания
Сесар Блэкман
53'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Слован, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.