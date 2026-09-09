Барселона - Фейеноорд 9 сентября обзор матча Дата публикации: 09-09-2026 Барселона 5 : 1 Фейеноорд Составы команд Барселона Барселона, Испания Фейеноорд Роттердам, Нидерланды 1 вр Жоан Гарсия 5 зщ Пау Кубарси 2 зщ Жоау Канселу 23 зщ Жюль Кунде 15 зщ Андреас Кристенсен 16 пз Родри 83' 8 пз Педри 63' 10 пз Ламин Ямаль 20 пз Дани Ольмо 83' 11 нп Рафинья 71' 14 нп Карим Адейеми 63' 17 пз Энтони Гордон 63' 22 пз Марк Берналь 63' 7 пз Фермин Лопес 71' 6 пз Гави 83' 9 нп Габриэл Жезус 83' 1 вр Тьярк Эрнст 26 зщ Дживайро Рид 4 зщ Цюёси Ватанабэ 6 зщ Джерри Сен-Жюст 35 зщ Мика Мармоль 16 зщ Хавьер Лопес 46' 8 пз Гиваи Зехиэль 34 пз Шарль Ванхаутте 71' 19 нп Начо Ферри 63' 10 нп Лучано Валенте 83' 23 нп Анис Хадж Мусса 72' 28 пз Уссама Таргаллин 46' 49 нп Шакил ван Перси 63' 14 пз Сем Стейн 71' 11 нп Гонсалу Боржеш 72' 22 пз Тобиас ван ден Элсхаут 83' Запасные 13 вр Войцех Щенсны 25 вр Доминик Ливакович 3 зщ Алекс Бальде 12 зщ Хави Эспарт 18 зщ Херард Мартин 4 пз Брайан Фариньяс 29 нп Хамза Абделькарим 33 вр Флориан Кастенмайер 39 вр Лиам Боссен 20 зщ Матс Дейл 24 зщ Тейс Крайевелд 27 нп Гауссу Диарра 57 нп Йерайно Схакен 32 Tijme Wessels Главные тренеры Ханс-Дитер Флик Джованни ван Бронкхорст Голы Рафинья Ламин Ямаль 1:0 3' Карим Адейеми Жоау Канселу 2:0 22' Рафинья Педри 3:0 57' Ламин Ямаль 4:0 77' Сем Стейн Гонсалу Боржеш 4:1 82' Габриэл Жезус Ламин Ямаль 5:1 85' Наказания Шарль Ванхаутте 27' Дани Ольмо 54'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Фейеноорд, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.