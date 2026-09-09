Барселона - Фейеноорд 9 сентября обзор матча
Дата публикации: 09-09-2026
Барселона
5 : 1
Фейеноорд
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|16
|пз
|Родри
83'
|8
|пз
|Педри
63'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
83'
|11
|нп
|Рафинья
71'
|14
|нп
|Карим Адейеми
63'
|17
|пз
|Энтони Гордон
63'
|22
|пз
|Марк Берналь
63'
|7
|пз
|Фермин Лопес
71'
|6
|пз
|Гави
83'
|9
|нп
|Габриэл Жезус
83'
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|6
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|16
|зщ
|Хавьер Лопес
46'
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
71'
|19
|нп
|Начо Ферри
63'
|10
|нп
|Лучано Валенте
83'
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
72'
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
46'
|49
|нп
|Шакил ван Перси
63'
|14
|пз
|Сем Стейн
71'
|11
|нп
|Гонсалу Боржеш
72'
|22
|пз
|Тобиас ван ден Элсхаут
83'
Запасные
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|25
|вр
|Доминик Ливакович
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|12
|зщ
|Хави Эспарт
|18
|зщ
|Херард Мартин
|4
|пз
|Брайан Фариньяс
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
|33
|вр
|Флориан Кастенмайер
|39
|вр
|Лиам Боссен
|20
|зщ
|Матс Дейл
|24
|зщ
|Тейс Крайевелд
|27
|нп
|Гауссу Диарра
|57
|нп
|Йерайно Схакен
|32
|Tijme Wessels
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Джованни ван Бронкхорст
Голы
Рафинья
Ламин Ямаль
1:0
3'
Карим Адейеми
Жоау Канселу
2:0
22'
Рафинья
Педри
3:0
57'
Ламин Ямаль
4:0
77'
Сем Стейн
Гонсалу Боржеш
4:1
82'
Габриэл Жезус
Ламин Ямаль
5:1
85'
Наказания
Шарль Ванхаутте
27'
Дани Ольмо
54'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Фейеноорд, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.