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Барселона - Фейеноорд 9 сентября обзор матча

Дата публикации: 09-09-2026
Барселона
Барселона
5 : 1
Фейеноорд
Фейеноорд
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1ИспанияврЖоан Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
2ПортугалиязщЖоау Канселу
23ФранциязщЖюль Кунде
15ДаниязщАндреас Кристенсен
16Испанияпз Родри
83'
8Испанияпз Педри
63'
10ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
83'
11Бразилиянп Рафинья
71'
14ГерманиянпКарим Адейеми
63'
17АнглияпзЭнтони Гордон
63'
22ИспанияпзМарк Берналь
63'
7ИспанияпзФермин Лопес
71'
6Испанияпз Гави
83'
9БразилиянпГабриэл Жезус
83'
1ГерманияврТьярк Эрнст
26НидерландызщДживайро Рид
4ЯпониязщЦюёси Ватанабэ
6НидерландызщДжерри Сен-Жюст
35ИспаниязщМика Мармоль
16ИспаниязщХавьер Лопес
46'
8НидерландыпзГиваи Зехиэль
34БельгияпзШарль Ванхаутте
71'
19ИспаниянпНачо Ферри
63'
10НидерландынпЛучано Валенте
83'
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
72'
28МароккопзУссама Таргаллин
46'
49НидерландынпШакил ван Перси
63'
14НидерландыпзСем Стейн
71'
11ПортугалиянпГонсалу Боржеш
72'
22НидерландыпзТобиас ван ден Элсхаут
83'
Запасные
13ПольшаврВойцех Щенсны
25ХорватияврДоминик Ливакович
3ИспаниязщАлекс Бальде
12ИспаниязщХави Эспарт
18ИспаниязщХерард Мартин
4ИспанияпзБрайан Фариньяс
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
33ГерманияврФлориан Кастенмайер
39ИрландияврЛиам Боссен
20НидерландызщМатс Дейл
24НидерландызщТейс Крайевелд
27МалинпГауссу Диарра
57НидерландынпЙерайно Схакен
32НидерландыTijme Wessels
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
НидерландыДжованни ван Бронкхорст
Голы
Рафинья
Ламин Ямаль
1:0
3'
Карим Адейеми
Жоау Канселу
2:0
22'
Рафинья
Педри
3:0
57'
Ламин Ямаль
4:0
77'
Сем Стейн
Гонсалу Боржеш
4:1
82'
Габриэл Жезус
Ламин Ямаль
5:1
85'
Наказания
Шарль Ванхаутте
27'
Дани Ольмо
54'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Фейеноорд, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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