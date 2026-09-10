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Спортинг - Галатасарай 9 сентября обзор матча

Дата публикации: 10-09-2026
Спортинг
Спортинг
3 : 1
Галатасарай
Галатасарай
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Галатасарай
Стамбул, Турция
1ПортугалияврРуй Силва
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
84'
13ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
84'
5ИспанияпзСерхи Альтмира
77ИталияпзИсса Думбия
74'
10МозамбикпзДжени Катамо
17УругвайпзРодриго Саласар
66'
31БразилияпзЛуйс Гильерме
97КолумбиянпЛуис Суарес
74'
58ПортугалияпзФлавиу Гонсалвеш
66'
4ДанияпзСилас Андерсен
74'
7ГрециянпФотис Иоаннидис
74'
22ИспаниязщИван Фреснеда
84'
6БельгиязщЗено Дебаст
84'
1ТурцияврУгурджан Чакыр
7ВенгриязщРоланд Шаллаи
6КолумбиязщДавинсон Санчес
4СенегалзщИсмаил Якобс
17ТурциязщЭрен Эльмалы
34УругвайпзЛукас Торрейра
85'
8БразилияпзГабриэл Сара
85'
11ТурцияпзЮнус Акгюн
85'
83РоссияпзАлексей Батраков
64'
10ГерманияпзЛерой Зане
58'
53ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
27ПортугалиянпРафаэл Леау
58'
21ТурциянпДениз Гюль
64'
74Гвинея-БисаупзРенату Ньяга
85'
20ГерманияпзИлкай Гюндоган
85'
18ФранцияпзЛесли Угочукву
85'
Запасные
30Бразилиявр Кайке
50ПортугалиязщРодригу Диаш
21БразилияпзПедро Лима
73ПортугалияпзЭдуарду Фелисисиму
9ПортугалиянпРафаэл Нел
19АвстралиянпНестори Иранкунда
28АнглиянпДжесси Дерри
24ТурцияврЖанкат Йылмаз
70ТурцияврЭнес Эмре Бююк
3ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
73ТурциянпБерат Луш
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
ТурцияОкан Бурук
ТурцияОкан Бурук
Голы
Гонсалу Инасиу
0:1
5'
Джени Катамо
1:1
27'
Луис Суарес
2:1
57'
Родриго Саласар
3:1
63'
Наказания
Серхи Альтмира
22'
Луис Суарес
44'
Эрен Эльмалы
52'
Дениз Гюль
80'
Исмаил Якобс
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Галатасарай, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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