Спортинг - Галатасарай 9 сентября обзор матча Дата публикации: 10-09-2026 Спортинг 3 : 1 Галатасарай Составы команд Спортинг Лиссабон, Португалия Галатасарай Стамбул, Турция 1 вр Руй Силва 25 зщ Гонсалу Инасиу 20 зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 72 зщ Эдуарду Куарежма 84' 13 зщ Георгиос Ваяннидис 84' 5 пз Серхи Альтмира 77 пз Исса Думбия 74' 10 пз Джени Катамо 17 пз Родриго Саласар 66' 31 пз Луйс Гильерме 97 нп Луис Суарес 74' 58 пз Флавиу Гонсалвеш 66' 4 пз Силас Андерсен 74' 7 нп Фотис Иоаннидис 74' 22 зщ Иван Фреснеда 84' 6 зщ Зено Дебаст 84' 1 вр Угурджан Чакыр 7 зщ Роланд Шаллаи 6 зщ Давинсон Санчес 4 зщ Исмаил Якобс 17 зщ Эрен Эльмалы 34 пз Лукас Торрейра 85' 8 пз Габриэл Сара 85' 11 пз Юнус Акгюн 85' 83 пз Алексей Батраков 64' 10 пз Лерой Зане 58' 53 нп Барыш Алпер Йылмаз 27 нп Рафаэл Леау 58' 21 нп Дениз Гюль 64' 74 пз Ренату Ньяга 85' 20 пз Илкай Гюндоган 85' 18 пз Лесли Угочукву 85' Запасные 30 вр Кайке 50 зщ Родригу Диаш 21 пз Педро Лима 73 пз Эдуарду Фелисисиму 9 нп Рафаэл Нел 19 нп Нестори Иранкунда 28 нп Джесси Дерри 24 вр Жанкат Йылмаз 70 вр Энес Эмре Бююк 3 зщ Эль-Шадай Битшиабу 42 зщ Абдюлькерим Бардакджи 73 нп Берат Луш Главные тренеры Руй Боржеш Окан Бурук Окан Бурук Голы Гонсалу Инасиу 0:1 5' Джени Катамо 1:1 27' Луис Суарес 2:1 57' Родриго Саласар 3:1 63' Наказания Серхи Альтмира 22' Луис Суарес 44' Эрен Эльмалы 52' Дениз Гюль 80' Исмаил Якобс 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Галатасарай, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.