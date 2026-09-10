Спортинг - Галатасарай 9 сентября обзор матча
Дата публикации: 10-09-2026
Спортинг
3 : 1
Галатасарай
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Галатасарай
Стамбул, Турция
|1
|вр
|Руй Силва
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
84'
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
84'
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
74'
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|пз
|Родриго Саласар
66'
|31
|пз
|Луйс Гильерме
|97
|нп
|Луис Суарес
74'
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
66'
|4
|пз
|Силас Андерсен
74'
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
74'
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
84'
|6
|зщ
|Зено Дебаст
84'
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|17
|зщ
|Эрен Эльмалы
|34
|пз
|Лукас Торрейра
85'
|8
|пз
|Габриэл Сара
85'
|11
|пз
|Юнус Акгюн
85'
|83
|пз
|Алексей Батраков
64'
|10
|пз
|Лерой Зане
58'
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|27
|нп
|Рафаэл Леау
58'
|21
|нп
|Дениз Гюль
64'
|74
|пз
|Ренату Ньяга
85'
|20
|пз
|Илкай Гюндоган
85'
|18
|пз
|Лесли Угочукву
85'
Запасные
|30
|вр
|Кайке
|50
|зщ
|Родригу Диаш
|21
|пз
|Педро Лима
|73
|пз
|Эдуарду Фелисисиму
|9
|нп
|Рафаэл Нел
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
|28
|нп
|Джесси Дерри
|24
|вр
|Жанкат Йылмаз
|70
|вр
|Энес Эмре Бююк
|3
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|73
|нп
|Берат Луш
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Окан Бурук
|Окан Бурук
Голы
Гонсалу Инасиу
0:1
5'
Джени Катамо
1:1
27'
Луис Суарес
2:1
57'
Родриго Саласар
3:1
63'
Наказания
Серхи Альтмира
22'
Луис Суарес
44'
Эрен Эльмалы
52'
Дениз Гюль
80'
Исмаил Якобс
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Галатасарай, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.