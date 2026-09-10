Ливерпуль - Атлетико 9 сентября обзор матча Дата публикации: 10-09-2026 Ливерпуль 2 : 1 Атлетико М Составы команд Ливерпуль Ливерпуль, Англия Атлетико М Мадрид, Испания 1 вр Алисон Бекер 5 зщ Жереми Жаке 4 зщ Вирджил ван Дейк 6 зщ Милош Керкез 88' 33 зщ Рональд Араухо 8 пз Доминик Собослаи 7 пз Флориан Вирц 29 пз Брэдли Баркола 60' 73 пз Рио Нгумоа 60' 10 пз Алексис Мак Аллистер 69' 9 нп Александер Исак 88' 30 зщ Жереми Фримпонг 60' 23 пз Виктор Муньос 60' 38 пз Райан Гравенберх 69' 21 зщ Константинос Цимикас 88' 67 нп Льюис Кумас 88' 13 вр Ян Облак 14 зщ Маркос Льоренте 18 зщ Марк Пубиль 17 зщ Давид Ганцко 21 зщ Кристиан Ромеро 77' 20 пз Джулиано Симеоне 8 пз Пабло Барриос 77' 6 пз Коке 59' 19 нп Хулиан Альварес 10 нп Алекс Баэна 73' 7 нп Ли Кан Ин 59' 22 зщ Алехандро Гримальдо 59' 11 пз Адемола Лукман 59' 15 нп Джонатан Дэвид 73' 24 зщ Робен Ле Норман 77' 23 пз Мортен Юльманн 77' Запасные 25 вр Георгий Мамардашвили 28 вр Фредди Вудман 44 зщ Люк Чемберс 42 пз Трейморис Ньони 53 пз Джеймс Макконнелл 76 нп Джейден Даннс 1 вр Хуан Муссо 27 зщ Хорхе Домингес 30 зщ Дани Мартинес 3 пз Обед Варгас 4 пз Родриго Мендоса 5 пз Джонни Кардозо 46 пз Хорхе Кастильо Главные тренеры Андони Ираола Диего Симеоне Голы Маркос Льоренте Хулиан Альварес 0:1 17' Доминик Собослаи Рональд Араухо 1:1 40' Алексис Мак Аллистер Александер Исак 2:1 50' Наказания Алексис Мак Аллистер 28' Марк Пубиль 52'

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