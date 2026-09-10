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Ливерпуль - Атлетико 9 сентября обзор матча

Дата публикации: 10-09-2026
Ливерпуль
Ливерпуль
2 : 1
Атлетико М
Атлетико М
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
1БразилияврАлисон Бекер
5ФранциязщЖереми Жаке
4НидерландызщВирджил ван Дейк
6ВенгриязщМилош Керкез
88'
33УругвайзщРональд Араухо
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
7ГерманияпзФлориан Вирц
29ФранцияпзБрэдли Баркола
60'
73АнглияпзРио Нгумоа
60'
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
69'
9ШвециянпАлександер Исак
88'
30НидерландызщЖереми Фримпонг
60'
23ИспанияпзВиктор Муньос
60'
38НидерландыпзРайан Гравенберх
69'
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
88'
67УэльснпЛьюис Кумас
88'
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
18ИспаниязщМарк Пубиль
17СловакиязщДавид Ганцко
21АргентиназщКристиан Ромеро
77'
20АргентинапзДжулиано Симеоне
8ИспанияпзПабло Барриос
77'
6Испанияпз Коке
59'
19АргентинанпХулиан Альварес
10ИспаниянпАлекс Баэна
73'
7Южная КореянпЛи Кан Ин
59'
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
59'
11НигерияпзАдемола Лукман
59'
15КанаданпДжонатан Дэвид
73'
24ИспаниязщРобен Ле Норман
77'
23ДанияпзМортен Юльманн
77'
Запасные
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
28АнглияврФредди Вудман
44АнглиязщЛюк Чемберс
42АнглияпзТрейморис Ньони
53АнглияпзДжеймс Макконнелл
76АнглиянпДжейден Даннс
1АргентинаврХуан Муссо
27ИспаниязщХорхе Домингес
30ИспаниязщДани Мартинес
3МексикапзОбед Варгас
4ИспанияпзРодриго Мендоса
5СШАпзДжонни Кардозо
46ИспанияпзХорхе Кастильо
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
АргентинаДиего Симеоне
Голы
Маркос Льоренте
Хулиан Альварес
0:1
17'
Доминик Собослаи
Рональд Араухо
1:1
40'
Алексис Мак Аллистер
Александер Исак
2:1
50'
Наказания
Алексис Мак Аллистер
28'
Марк Пубиль
52'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Атлетико, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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