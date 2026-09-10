Ливерпуль - Атлетико 9 сентября обзор матча
Дата публикации: 10-09-2026
Ливерпуль
2 : 1
Атлетико М
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
88'
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|пз
|Флориан Вирц
|29
|пз
|Брэдли Баркола
60'
|73
|пз
|Рио Нгумоа
60'
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
69'
|9
|нп
|Александер Исак
88'
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
60'
|23
|пз
|Виктор Муньос
60'
|38
|пз
|Райан Гравенберх
69'
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
88'
|67
|нп
|Льюис Кумас
88'
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|21
|зщ
|Кристиан Ромеро
77'
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|8
|пз
|Пабло Барриос
77'
|6
|пз
|Коке
59'
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|10
|нп
|Алекс Баэна
73'
|7
|нп
|Ли Кан Ин
59'
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
59'
|11
|пз
|Адемола Лукман
59'
|15
|нп
|Джонатан Дэвид
73'
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
77'
|23
|пз
|Мортен Юльманн
77'
Запасные
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|28
|вр
|Фредди Вудман
|44
|зщ
|Люк Чемберс
|42
|пз
|Трейморис Ньони
|53
|пз
|Джеймс Макконнелл
|76
|нп
|Джейден Даннс
|1
|вр
|Хуан Муссо
|27
|зщ
|Хорхе Домингес
|30
|зщ
|Дани Мартинес
|3
|пз
|Обед Варгас
|4
|пз
|Родриго Мендоса
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|46
|пз
|Хорхе Кастильо
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Диего Симеоне
Голы
Маркос Льоренте
Хулиан Альварес
0:1
17'
Доминик Собослаи
Рональд Араухо
1:1
40'
Алексис Мак Аллистер
Александер Исак
2:1
50'
Наказания
Алексис Мак Аллистер
28'
Марк Пубиль
52'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Атлетико, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.