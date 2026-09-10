Фенербахче - Рома 10 сентября обзор матча
Дата публикации: 10-09-2026
Фенербахче
1 : 1
Рома
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Рома
Рим, Италия
|31
|вр
|Эдерсон
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|15
|зщ
|Натан Аке
|3
|зщ
|Арчи Браун
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|91
|пз
|Н'Голо Канте
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
|28
|пз
|Бартуг Эльмаз
62'
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
72'
|11
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|19
|нп
|Ведат Мурики
72'
|22
|зщ
|Левент Мерджан
62'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
72'
|70
|нп
|Огуз Айдын
72'
|99
|вр
|Миле Свилар
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
74'
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
53'
|43
|пз
|Уэсли Франса
|18
|пз
|Матиас Соуле
74'
|2
|пз
|Девайн Ренш
74'
|21
|нп
|Пауло Дибала
|14
|нп
|Дониэлл Мален
87'
|61
|пз
|Никколо Пизилли
53'
|26
|зщ
|Леонардо Балерди
74'
|20
|пз
|Науэль Молина
74'
|86
|пз
|Родригу Мора
74'
|15
|пз
|Мартен де Рон
87'
Запасные
|13
|вр
|Тарык Четин
|34
|вр
|Мерт Гюнок
|14
|зщ
|Йигит Эфе Демир
|21
|зщ
|Коджо Оппонг
|27
|зщ
|Нелсон Семеду
|77
|зщ
|Огнен Мимович
|45
|пз
|Доржелес Нене
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
|70
|вр
|Джорджо Де Марци
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Исмаил Картал
|Джан Пьеро Гасперини
Голы
Бриан Кристанте
Дониэлл Мален
0:1
39'
Арчи Браун
Мэйсон Гринвуд
1:1
48'
Наказания
Девайн Ренш
47'
Арчи Браун
51'
Керем Актюркоглу
69'
Мерт Мюльдюр
71'
Исмаиль Юксек
84'
Бриан Кристанте
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фенербахче - Рома, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.