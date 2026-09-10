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Фенербахче - Рома 10 сентября обзор матча

Дата публикации: 10-09-2026
Фенербахче
Фенербахче
1 : 1
Рома
Рома
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Рома
Рим, Италия
31Бразилиявр Эдерсон
37СловакиязщМилан Шкриньяр
15НидерландызщНатан Аке
3АнглиязщАрчи Браун
18ТурциязщМерт Мюльдюр
91ФранцияпзН'Голо Канте
5ТурцияпзИсмаиль Юксек
28ТурцияпзБартуг Эльмаз
62'
7ТурциянпКерем Актюркоглу
72'
11АнглиянпМэйсон Гринвуд
19КосовонпВедат Мурики
72'
22ТурциязщЛевент Мерджан
62'
9БельгиянпРомелу Лукаку
72'
70ТурциянпОгуз Айдын
72'
99СербияврМиле Свилар
5Кот-д&#039;ИвуарзщЭван Н'Дика
23ИталиязщДжанлука Манчини
74'
22ИспаниязщМарио Эрмосо
4ИталияпзБриан Кристанте
17ФранцияпзМану Коне
53'
43БразилияпзУэсли Франса
18АргентинапзМатиас Соуле
74'
2НидерландыпзДевайн Ренш
74'
21АргентинанпПауло Дибала
14НидерландынпДониэлл Мален
87'
61ИталияпзНикколо Пизилли
53'
26АргентиназщЛеонардо Балерди
74'
20АргентинапзНауэль Молина
74'
86ПортугалияпзРодригу Мора
74'
15НидерландыпзМартен де Рон
87'
Запасные
13ТурцияврТарык Четин
34ТурцияврМерт Гюнок
14ТурциязщЙигит Эфе Демир
21ГаназщКоджо Оппонг
27ПортугалиязщНелсон Семеду
77СербиязщОгнен Мимович
45МалипзДоржелес Нене
17ТурциянпИрфан Кахведжи
70СШАврДжорджо Де Марци
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
87ИталиязщДаниэле Гиларди
77ИталияпзЭмануэле Лулли
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ТурцияИсмаил Картал
ИталияДжан Пьеро Гасперини
Голы
Бриан Кристанте
Дониэлл Мален
0:1
39'
Арчи Браун
Мэйсон Гринвуд
1:1
48'
Наказания
Девайн Ренш
47'
Арчи Браун
51'
Керем Актюркоглу
69'
Мерт Мюльдюр
71'
Исмаиль Юксек
84'
Бриан Кристанте
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фенербахче - Рома, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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