Фенербахче - Рома 10 сентября обзор матча Дата публикации: 10-09-2026 Фенербахче 1 : 1 Рома Составы команд Фенербахче Стамбул, Турция Рома Рим, Италия 31 вр Эдерсон 37 зщ Милан Шкриньяр 15 зщ Натан Аке 3 зщ Арчи Браун 18 зщ Мерт Мюльдюр 91 пз Н'Голо Канте 5 пз Исмаиль Юксек 28 пз Бартуг Эльмаз 62' 7 нп Керем Актюркоглу 72' 11 нп Мэйсон Гринвуд 19 нп Ведат Мурики 72' 22 зщ Левент Мерджан 62' 9 нп Ромелу Лукаку 72' 70 нп Огуз Айдын 72' 99 вр Миле Свилар 5 зщ Эван Н'Дика 23 зщ Джанлука Манчини 74' 22 зщ Марио Эрмосо 4 пз Бриан Кристанте 17 пз Ману Коне 53' 43 пз Уэсли Франса 18 пз Матиас Соуле 74' 2 пз Девайн Ренш 74' 21 нп Пауло Дибала 14 нп Дониэлл Мален 87' 61 пз Никколо Пизилли 53' 26 зщ Леонардо Балерди 74' 20 пз Науэль Молина 74' 86 пз Родригу Мора 74' 15 пз Мартен де Рон 87' Запасные 13 вр Тарык Четин 34 вр Мерт Гюнок 14 зщ Йигит Эфе Демир 21 зщ Коджо Оппонг 27 зщ Нелсон Семеду 77 зщ Огнен Мимович 45 пз Доржелес Нене 17 нп Ирфан Кахведжи 70 вр Джорджо Де Марци 95 вр Пьерлуиджи Голлини 3 зщ Константинос Кульеракис 87 зщ Даниэле Гиларди 77 пз Эмануэле Лулли 9 нп Сантьяго Кастро Главные тренеры Исмаил Картал Джан Пьеро Гасперини Голы Бриан Кристанте Дониэлл Мален 0:1 39' Арчи Браун Мэйсон Гринвуд 1:1 48' Наказания Девайн Ренш 47' Арчи Браун 51' Керем Актюркоглу 69' Мерт Мюльдюр 71' Исмаиль Юксек 84' Бриан Кристанте 86'

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