Челси - Лидс 9 сентября обзор матча
Дата публикации: 10-09-2026
Челси
6 : 3
Лидс Юнайтед
Составы команд
Челси
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
|39
|вр
|Майк Пендерс
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
76'
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
|27
|пз
|Мало Гюсто
46'
|4
|пз
|Валентин Барко
|31
|пз
|Reggie Watson
46'
|41
|нп
|Эстевао
46'
|11
|нп
|Джейми Гиттенс
46'
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|24
|зщ
|Рис Джеймс
46'
|10
|пз
|Коул Палмер
46'
|7
|пз
|Педру Нету
46'
|17
|нп
|Морган Роджерс
46'
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
76'
|16
|вр
|Михаэль Цеттерер
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|15
|зщ
|Яка Бийол
|26
|пз
|Мельвен Бар
78'
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|4
|пз
|Итан Ампаду
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
67'
|7
|пз
|Дэниел Джеймс
66'
|10
|нп
|Гарри Уилсон
|11
|нп
|Бренден Ааронсон
67'
|14
|нп
|Лукас Нмеча
66'
|18
|пз
|Антон Стах
66'
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
66'
|22
|пз
|Ао Танака
67'
|19
|нп
|Ноа Окафор
67'
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
78'
Запасные
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|21
|пз
|Йоррел Хато
|23
|нп
|Жеовани Кенда
|9
|нп
|Жоао Педро
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|2
|пз
|Джейден Богл
|23
|нп
|Жан-Маттео Баойя
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Даниэль Фарке
Голы
Тарик Мухаремович
Гарри Уилсон
0:1
24'
Бренден Ааронсон
Лукас Нмеча
0:2
48'
Коул Палмер
1:2
53'
Коул Палмер
Морган Роджерс
2:2
55'
Педру Нету
Морган Роджерс
3:2
60'
Дэнни Уэлбек
Морган Роджерс
4:2
65'
Доминик Калверт-Льюин
Ноа Окафор
4:3
75'
Валентин Барко
5:3
80'
Дэнни Уэлбек
Валентин Барко
6:3
90+4'
Наказания
Reggie Watson
31'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Лидс, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Английской лиги 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.