Челси - Лидс 9 сентября обзор матча Дата публикации: 10-09-2026 Челси 6 : 3 Лидс Юнайтед Составы команд Челси Лондон Лидс Юнайтед Лидс 39 вр Майк Пендерс 34 зщ Джош Ачимпонг 5 зщ Максанс Лакруа 6 зщ Ливай Колуилл 76' 29 зщ Пеп Чаварриа 27 пз Мало Гюсто 46' 4 пз Валентин Барко 31 пз Reggie Watson 46' 41 нп Эстевао 46' 11 нп Джейми Гиттенс 46' 18 нп Дэнни Уэлбек 24 зщ Рис Джеймс 46' 10 пз Коул Палмер 46' 7 пз Педру Нету 46' 17 нп Морган Роджерс 46' 3 зщ Уэсли Фофана 76' 16 вр Михаэль Цеттерер 5 зщ Тарик Мухаремович 15 зщ Яка Бийол 26 пз Мельвен Бар 78' 24 пз Джеймс Джастин 4 пз Итан Ампаду 8 пз Шон Лонгстафф 67' 7 пз Дэниел Джеймс 66' 10 нп Гарри Уилсон 11 нп Бренден Ааронсон 67' 14 нп Лукас Нмеча 66' 18 пз Антон Стах 66' 9 нп Доминик Калверт-Льюин 66' 22 пз Ао Танака 67' 19 нп Ноа Окафор 67' 3 зщ Габриэль Гудмундссон 78' Запасные 1 вр Эмилиано Мартинес 21 пз Йоррел Хато 23 нп Жеовани Кенда 9 нп Жоао Педро 1 вр Джеймс Траффорд 30 зщ Нико Эльведи 2 пз Джейден Богл 23 нп Жан-Маттео Баойя Главные тренеры Хаби Алонсо Даниэль Фарке Голы Тарик Мухаремович Гарри Уилсон 0:1 24' Бренден Ааронсон Лукас Нмеча 0:2 48' Коул Палмер 1:2 53' Коул Палмер Морган Роджерс 2:2 55' Педру Нету Морган Роджерс 3:2 60' Дэнни Уэлбек Морган Роджерс 4:2 65' Доминик Калверт-Льюин Ноа Окафор 4:3 75' Валентин Барко 5:3 80' Дэнни Уэлбек Валентин Барко 6:3 90+4' Наказания Reggie Watson 31'

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