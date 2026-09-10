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Челси - Лидс 9 сентября обзор матча

Дата публикации: 10-09-2026
Челси
Челси
6 : 3
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
Составы команд
Челси
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
39БельгияврМайк Пендерс
34АнглиязщДжош Ачимпонг
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщЛивай Колуилл
76'
29ИспаниязщПеп Чаварриа
27ФранцияпзМало Гюсто
46'
4АргентинапзВалентин Барко
31АнглияпзReggie Watson
46'
41Бразилиянп Эстевао
46'
11АнглиянпДжейми Гиттенс
46'
18АнглиянпДэнни Уэлбек
24АнглиязщРис Джеймс
46'
10АнглияпзКоул Палмер
46'
7ПортугалияпзПедру Нету
46'
17АнглиянпМорган Роджерс
46'
3ФранциязщУэсли Фофана
76'
16ГерманияврМихаэль Цеттерер
5Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
15СловениязщЯка Бийол
26ФранцияпзМельвен Бар
78'
24АнглияпзДжеймс Джастин
4УэльспзИтан Ампаду
8АнглияпзШон Лонгстафф
67'
7УэльспзДэниел Джеймс
66'
10УэльснпГарри Уилсон
11СШАнпБренден Ааронсон
67'
14ГерманиянпЛукас Нмеча
66'
18ГерманияпзАнтон Стах
66'
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
66'
22ЯпонияпзАо Танака
67'
19ШвейцариянпНоа Окафор
67'
3ШвециязщГабриэль Гудмундссон
78'
Запасные
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
21НидерландыпзЙоррел Хато
23ПортугалиянпЖеовани Кенда
9БразилиянпЖоао Педро
1АнглияврДжеймс Траффорд
30ШвейцариязщНико Эльведи
2АнглияпзДжейден Богл
23ФранциянпЖан-Маттео Баойя
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияДаниэль Фарке
Голы
Тарик Мухаремович
Гарри Уилсон
0:1
24'
Бренден Ааронсон
Лукас Нмеча
0:2
48'
Коул Палмер
1:2
53'
Коул Палмер
Морган Роджерс
2:2
55'
Педру Нету
Морган Роджерс
3:2
60'
Дэнни Уэлбек
Морган Роджерс
4:2
65'
Доминик Калверт-Льюин
Ноа Окафор
4:3
75'
Валентин Барко
5:3
80'
Дэнни Уэлбек
Валентин Барко
6:3
90+4'
Наказания
Reggie Watson
31'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Лидс, который состоялся 9 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Английской лиги 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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