Чикаго Файр - Интер Майами 10 Сентября обзор матча Дата публикации: 10-09-2026 Чикаго Файр 1 : 1 Интер Майами Составы команд Чикаго Файр Чикаго Интер Майами Майами 1 вр Крис Брейди 24 зщ Джонатан Дин 67' 3 зщ Джек Эллиотт 32 зщ Ноа Аллен 15 зщ Эндрю Гутман 7 зщ Марен Хайле-Селасси 67' 6 пз Антон Шалетрош 90+3' 42 пз Dje Davilla 17 пз Робин Лод 56' 11 пз Филип Синкернагель 9 нп Роберт Левандовски 12 нп Puso Dithejane 56' 2 зщ Леонарду Баррозу 67' 35 пз Sergio Oregel Jr. 67' 22 зщ Маурисио Пинеда 90+3' 97 вр Дейн Сент-Клэр 17 зщ Йен Фрэй 37 зщ Максимилиано Фалькон 15 зщ Fricio Caicedo 77' 5 пз Каземиро 7 пз Родриго Де Пауль 42 пз Янник Брайт 8 пз Теласко Сеговия 78' 10 пз Лионель Месси 19 нп Херман Бертераме 9 нп Луис Суарес 4 зщ Факундо Мура 77' 88 пз Александр Шоу 78' Запасные 44 вр Джош Коэн 5 зщ Самуэль Роджерс 29 пз Давид Поренба 18 нп Хоан Гомес 37 Robert Turdean 34 вр Рокко Риос Ново 76 зщ Эсекьель Абадья-Реда 22 пз Давид Айяла 56 нп Даниэль Пинтер 54 Lovens Delinois 59 Preston Plambeck 70 Daniel Sumalla Главные тренеры Грегг Берхалтер Хавьер Маскерано Голы Роберт Левандовски Эндрю Гутман 1:0 10' Каземиро Лионель Месси 1:1 47' Наказания Теласко Сеговия 4' Максимилиано Фалькон 24' Джонатан Дин 50' Dje Davilla 59' Херман Бертераме 71'

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