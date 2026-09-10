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Чикаго Файр - Интер Майами 10 Сентября обзор матча

Дата публикации: 10-09-2026
Чикаго Файр
Чикаго Файр
1 : 1
Интер Майами
Интер Майами
Составы команд
Чикаго Файр
Чикаго
Интер Майами
Майами
1СШАврКрис Брейди
24СШАзщДжонатан Дин
67'
3АнглиязщДжек Эллиотт
32СШАзщНоа Аллен
15СШАзщЭндрю Гутман
7ШвейцариязщМарен Хайле-Селасси
67'
6ШвецияпзАнтон Шалетрош
90+3'
42Кот-д&#039;ИвуарпзDje Davilla
17ФинляндияпзРобин Лод
56'
11ДанияпзФилип Синкернагель
9ПольшанпРоберт Левандовски
12ЮАРнпPuso Dithejane
56'
2ПортугалиязщЛеонарду Баррозу
67'
35СШАпзSergio Oregel Jr.
67'
22СШАзщМаурисио Пинеда
90+3'
97КанадаврДейн Сент-Клэр
17ЯмайказщЙен Фрэй
37УругвайзщМаксимилиано Фалькон
15ЭквадорзщFricio Caicedo
77'
5Бразилияпз Каземиро
7АргентинапзРодриго Де Пауль
42ИталияпзЯнник Брайт
8ВенесуэлапзТеласко Сеговия
78'
10АргентинапзЛионель Месси
19АргентинанпХерман Бертераме
9УругвайнпЛуис Суарес
4АргентиназщФакундо Мура
77'
88СШАпзАлександр Шоу
78'
Запасные
44СШАврДжош Коэн
5СШАзщСамуэль Роджерс
29СШАпзДавид Поренба
18СШАнпХоан Гомес
37СШАRobert Turdean
34АргентинаврРокко Риос Ново
76СШАзщЭсекьель Абадья-Реда
22АргентинапзДавид Айяла
56СШАнпДаниэль Пинтер
54ГаитиLovens Delinois
59СШАPreston Plambeck
70СШАDaniel Sumalla
Главные тренеры
СШАГрегг Берхалтер
АргентинаХавьер Маскерано
Голы
Роберт Левандовски
Эндрю Гутман
1:0
10'
Каземиро
Лионель Месси
1:1
47'
Наказания
Теласко Сеговия
4'
Максимилиано Фалькон
24'
Джонатан Дин
50'
Dje Davilla
59'
Херман Бертераме
71'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Чикаго Файр - Интер Майами, который состоялся 10 Сентября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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