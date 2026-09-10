Чикаго Файр - Интер Майами 10 Сентября обзор матча
Дата публикации: 10-09-2026
Чикаго Файр
1 : 1
Интер Майами
Составы команд
Чикаго Файр
Чикаго
Интер Майами
Майами
|1
|вр
|Крис Брейди
|24
|зщ
|Джонатан Дин
67'
|3
|зщ
|Джек Эллиотт
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|15
|зщ
|Эндрю Гутман
|7
|зщ
|Марен Хайле-Селасси
67'
|6
|пз
|Антон Шалетрош
90+3'
|42
|пз
|Dje Davilla
|17
|пз
|Робин Лод
56'
|11
|пз
|Филип Синкернагель
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|12
|нп
|Puso Dithejane
56'
|2
|зщ
|Леонарду Баррозу
67'
|35
|пз
|Sergio Oregel Jr.
67'
|22
|зщ
|Маурисио Пинеда
90+3'
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
77'
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|42
|пз
|Янник Брайт
|8
|пз
|Теласко Сеговия
78'
|10
|пз
|Лионель Месси
|19
|нп
|Херман Бертераме
|9
|нп
|Луис Суарес
|4
|зщ
|Факундо Мура
77'
|88
|пз
|Александр Шоу
78'
Запасные
|44
|вр
|Джош Коэн
|5
|зщ
|Самуэль Роджерс
|29
|пз
|Давид Поренба
|18
|нп
|Хоан Гомес
|37
|Robert Turdean
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
|22
|пз
|Давид Айяла
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|54
|Lovens Delinois
|59
|Preston Plambeck
|70
|Daniel Sumalla
Главные тренеры
|Грегг Берхалтер
|Хавьер Маскерано
Голы
Роберт Левандовски
Эндрю Гутман
1:0
10'
Каземиро
Лионель Месси
1:1
47'
Наказания
Теласко Сеговия
4'
Максимилиано Фалькон
24'
Джонатан Дин
50'
Dje Davilla
59'
Херман Бертераме
71'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Чикаго Файр - Интер Майами, который состоялся 10 Сентября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.