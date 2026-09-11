Бавария - Будё-Глимт 10 сентября обзор матча
Дата публикации: 11-09-2026
Бавария
5 : 0
Будё-Глимт
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
65'
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
80'
|4
|зщ
|Жонатан Та
|6
|пз
|Йозуа Киммих
80'
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|10
|пз
|Джамал Мусиала
65'
|14
|пз
|Луис Диас
80'
|9
|нп
|Гарри Кейн
|44
|зщ
|Йосип Станишич
65'
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
65'
|21
|зщ
|Хироки Ито
80'
|42
|пз
|Леннарт Карл
80'
|8
|пз
|Том Бишоф
80'
|12
|вр
|Никита Хайкин
46'
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
80'
|8
|пз
|Сондре Эукленн
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
65'
|16
|пз
|Джошуа Китолано
71'
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|9
|нп
|Андреас Хельмерсен
80'
|1
|вр
|Юлиан Файе Лунн
46'
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
65'
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
71'
|25
|нп
|Исак Дюбвик Мяяття
80'
|17
|нп
|Ола Брюнхильдсен
80'
Запасные
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|11
|зщ
|Натаниэль Браун
|23
|зщ
|Саша Боэ
|39
|пз
|Бара Ндиайе
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
|22
|зщ
|Йоэль Мугиша
|32
|пз
|Каспер Сольхауг
|28
|пз
|Ассан Саньянг
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Хьетиль Кнутсен
Голы
Джамал Мусиала
Гарри Кейн
1:0
47'
Гарри Кейн
Майкл Олисе
2:0
61'
Альфонсо Дэвис
3:0
77'
Майкл Олисе
Леннарт Карл
4:0
83'
Майкл Олисе
5:0
90+2'
Наказания
Сондре Брунстад
58'
Один Бёртуфт
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бавария - Будё-Глимт, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.