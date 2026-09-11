Бавария - Будё-Глимт 10 сентября обзор матча Дата публикации: 11-09-2026 Бавария 5 : 0 Будё-Глимт Составы команд Бавария Мюнхен, Германия Будё-Глимт Будё, Норвегия 1 вр Мануэль Нойер 27 зщ Конрад Лаймер 65' 2 зщ Деотшанкюль Юпамекано 19 зщ Альфонсо Дэвис 80' 4 зщ Жонатан Та 6 пз Йозуа Киммих 80' 45 пз Александар Павлович 17 пз Майкл Олисе 10 пз Джамал Мусиала 65' 14 пз Луис Диас 80' 9 нп Гарри Кейн 44 зщ Йосип Станишич 65' 34 пз Исмаэль Сайбари 65' 21 зщ Хироки Ито 80' 42 пз Леннарт Карл 80' 8 пз Том Бишоф 80' 12 вр Никита Хайкин 46' 20 зщ Фредрик Шёвольд 2 зщ Вилладс Нильсен 4 зщ Один Бёртуфт 15 зщ Фредрик Бьёркан 80' 8 пз Сондре Эукленн 7 пз Патрик Берг 19 пз Сондре Брунстад 65' 16 пз Джошуа Китолано 71' 11 нп Оле-Дидрик Бломберг 9 нп Андреас Хельмерсен 80' 1 вр Юлиан Файе Лунн 46' 10 нп Йенс Петтер Хёуге 65' 14 пз Ульрик Салтнес 71' 25 нп Исак Дюбвик Мяяття 80' 17 нп Ола Брюнхильдсен 80' Запасные 26 вр Свен Ульрайх 40 вр Йонас Урбиг 3 зщ Ким Мин Джэ 11 зщ Натаниэль Браун 23 зщ Саша Боэ 39 пз Бара Ндиайе 5 зщ Хайтам Алеесами 22 зщ Йоэль Мугиша 32 пз Каспер Сольхауг 28 пз Ассан Саньянг Главные тренеры Венсан Компани Хьетиль Кнутсен Голы Джамал Мусиала Гарри Кейн 1:0 47' Гарри Кейн Майкл Олисе 2:0 61' Альфонсо Дэвис 3:0 77' Майкл Олисе Леннарт Карл 4:0 83' Майкл Олисе 5:0 90+2' Наказания Сондре Брунстад 58' Один Бёртуфт 87'

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