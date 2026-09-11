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Бавария - Будё-Глимт 10 сентября обзор матча

Дата публикации: 11-09-2026
Бавария
Бавария
5 : 0
Будё-Глимт
Будё-Глимт
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1ГерманияврМануэль Нойер
27АвстриязщКонрад Лаймер
65'
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
19КанадазщАльфонсо Дэвис
80'
4ГерманиязщЖонатан Та
6ГерманияпзЙозуа Киммих
80'
45ГерманияпзАлександар Павлович
17ФранцияпзМайкл Олисе
10ГерманияпзДжамал Мусиала
65'
14КолумбияпзЛуис Диас
80'
9АнглиянпГарри Кейн
44ХорватиязщЙосип Станишич
65'
34МароккопзИсмаэль Сайбари
65'
21ЯпониязщХироки Ито
80'
42ГерманияпзЛеннарт Карл
80'
8ГерманияпзТом Бишоф
80'
12РоссияврНикита Хайкин
46'
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
2ДаниязщВилладс Нильсен
4НорвегиязщОдин Бёртуфт
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
80'
8НорвегияпзСондре Эукленн
7НорвегияпзПатрик Берг
19НорвегияпзСондре Брунстад
65'
16НорвегияпзДжошуа Китолано
71'
11НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
9НорвегиянпАндреас Хельмерсен
80'
1НорвегияврЮлиан Файе Лунн
46'
10НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
65'
14НорвегияпзУльрик Салтнес
71'
25НорвегиянпИсак Дюбвик Мяяття
80'
17НорвегиянпОла Брюнхильдсен
80'
Запасные
26ГерманияврСвен Ульрайх
40ГерманияврЙонас Урбиг
3Южная КореязщКим Мин Джэ
11ГерманиязщНатаниэль Браун
23ФранциязщСаша Боэ
39СенегалпзБара Ндиайе
5НорвегиязщХайтам Алеесами
22НорвегиязщЙоэль Мугиша
32НорвегияпзКаспер Сольхауг
28ГамбияпзАссан Саньянг
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
НорвегияХьетиль Кнутсен
Голы
Джамал Мусиала
Гарри Кейн
1:0
47'
Гарри Кейн
Майкл Олисе
2:0
61'
Альфонсо Дэвис
3:0
77'
Майкл Олисе
Леннарт Карл
4:0
83'
Майкл Олисе
5:0
90+2'
Наказания
Сондре Брунстад
58'
Один Бёртуфт
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бавария - Будё-Глимт, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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