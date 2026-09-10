ПСВ - Шахтёр 10 сентября обзор матча Дата публикации: 10-09-2026 ПСВ Эйндховен 1 : 1 Шахтёр Составы команд ПСВ Эйндховен Эйндховен, Нидерланды Шахтёр Украина 32 вр Матей Коварж 8 зщ Серджино Дест 2 зщ Лютсхарел Гертрейда 4 зщ Армандо Обиспо 18 зщ Филип Костич 68' 24 пз Кодаи Сано 5 пз Иван Перишич 20 пз Гус Тиль 7 пз Рубен ван Боммел 10 пз Пауль Ваннер 9 нп Рикардо Пепи 83' 6 зщ Райан Фламинго 68' 21 пз Свен Мейнанс 83' 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 30 пз Алисон 89' 27 пз Олег Очеретько 6 пз Марлон Гомес 77 пз Глейкер Мендоса 67' 14 пз Исаке 89' 9 нп Кауан Элиас 67' 11 пз Невертон 67' 2 нп Лассина Траоре 67' 8 пз Дмитрий Крыськив 89' 37 нп Лукас Феррейра 89' Запасные 1 вр Ник Олай 51 вр Тейн Смоленарс 3 зщ Ярек Гонсёровски 38 зщ Фабиан Мерьен 31 пз Ноа Фернандес 27 пз Деннис Ман 35 пз Ayoni Santos 37 пз Amir Bouhamdi 19 нп Эсмир Байрактаревич 23 вр Кирилл Фесюн 16 зщ Ираклий Азаров 18 зщ Алаа Грам 20 зщ Александр Караваев 29 пз Егор Назарина 24 пз Виктор Цуканов 25 нп Габриэл Карвальо 49 нп Лука Мейреллес Главные тренеры Петер Бош Арда Туран Голы Глейкер Мендоса Исаке 0:1 45+1' Серджино Дест Армандо Обиспо 1:1 48' Наказания Винисиус Аугусто 35' Глейкер Мендоса 47' Педро Энрике Азеведо Перейра 55' Армандо Обиспо 56' Валерий Бондарь 63' Рубен ван Боммел 65' Серджино Дест 81' Дмитрий Крыськив 89' Марлон Гомес 90+1'

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