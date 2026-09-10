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ПСВ - Шахтёр 10 сентября обзор матча

Дата публикации: 10-09-2026
ПСВ Эйндховен
ПСВ Эйндховен
1 : 1
Шахтёр
Шахтёр
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Шахтёр
Украина
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
2 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
4 Кюрасао зщ Армандо Обиспо
18 Сербия зщ Филип Костич
68'
24 Япония пз Кодаи Сано
5 Хорватия пз Иван Перишич
20 Нидерланды пз Гус Тиль
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
10 Австрия пз Пауль Ваннер
9 США нп Рикардо Пепи
83'
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
68'
21 Нидерланды пз Свен Мейнанс
83'
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
17 Бразилия зщ Винисиус Аугусто
5 Украина зщ Валерий Бондарь
22 Украина зщ Николай Матвиенко
13 Бразилия зщ Педро Энрике Азеведо Перейра
30 Бразилия пз Алисон
89'
27 Украина пз Олег Очеретько
6 Бразилия пз Марлон Гомес
77 Венесуэла пз Глейкер Мендоса
67'
14 пз Исаке
89'
9 Бразилия нп Кауан Элиас
67'
11 Бразилия пз Невертон
67'
2 Буркина-Фасо нп Лассина Траоре
67'
8 Украина пз Дмитрий Крыськив
89'
37 Бразилия нп Лукас Феррейра
89'
Запасные
1 Нидерланды вр Ник Олай
51 Нидерланды вр Тейн Смоленарс
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
38 Нидерланды зщ Фабиан Мерьен
31 Бельгия пз Ноа Фернандес
27 Румыния пз Деннис Ман
35 Нидерланды пз Ayoni Santos
37 Марокко пз Amir Bouhamdi
19 Босния и Герцеговина нп Эсмир Байрактаревич
23 Украина вр Кирилл Фесюн
16 Грузия зщ Ираклий Азаров
18 Тунис зщ Алаа Грам
20 Украина зщ Александр Караваев
29 Украина пз Егор Назарина
24 Украина пз Виктор Цуканов
25 Бразилия нп Габриэл Карвальо
49 Бразилия нп Лука Мейреллес
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Турция Арда Туран
Голы
Глейкер Мендоса
Исаке
0:1
45+1'
Серджино Дест
Армандо Обиспо
1:1
48'
Наказания
Винисиус Аугусто
35'
Глейкер Мендоса
47'
Педро Энрике Азеведо Перейра
55'
Армандо Обиспо
56'
Валерий Бондарь
63'
Рубен ван Боммел
65'
Серджино Дест
81'
Дмитрий Крыськив
89'
Марлон Гомес
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСВ - Шахтёр, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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