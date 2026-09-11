Славия - Ланс 10 сентября обзор матча
Дата публикации: 11-09-2026
Славия
2 : 3
Ланс
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Ланс
Ланс, Франция
|35
|вр
|Якуб Маркович
|27
|зщ
|Томаш Влчек
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
|4
|зщ
|Давид Зима
46'
|14
|пз
|Samuel Isife
84'
|30
|пз
|Виктор Новак
83'
|23
|пз
|Михал Садилек
|10
|пз
|Даниэль Штурм
|20
|пз
|Emmanuel Ayaosi
|8
|пз
|Oskar Kubiak
76'
|13
|нп
|Моймир Хитил
76'
|42
|зщ
|Микулаш Конечны
46'
|39
|пз
|Давид Юрасек
76'
|25
|нп
|Томаш Хоры
76'
|22
|зщ
|Toumani Diakite
83'
|26
|нп
|Иван Шранц
84'
|40
|вр
|Робен Риссер
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|31
|зщ
|Сулейман Саньян
62'
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|пз
|Михал Скурась
62'
|10
|пз
|Флорьян Товен
|29
|пз
|Франьо Иванович
62'
|21
|пз
|Амаду Айдара
75'
|5
|пз
|Андрия Булатович
|19
|нп
|Абдалла Сима
75'
|2
|пз
|Рубен Агилар
62'
|38
|пз
|Мезиан Суареш
62'
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
62'
|7
|нп
|Флорьян Сотока
75'
|28
|нп
|Жуниор Кадиль
75'
Запасные
|29
|вр
|Назар Домчак
|40
|вр
|Адам Резек
|43
|зщ
|Elias Pitak
|45
|зщ
|Якуб Колисек
|32
|пз
|Павел Качор
|48
|Karel Belzik
|47
|David Barcot
|1
|вр
|Режис Гюртнер
|16
|вр
|Матьё Горжелен
|4
|зщ
|Нидал Челик
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|9
|пз
|Торган Азар
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Дино Топпмёллер
Голы
Даниэль Штурм
1:0
51'
Абдалла Сима
1:1
73'
Даниэль Штурм
2:1
88'
Флорьян Товен
Мезиан Суареш
2:2
90+1'
Рубен Агилар
2:3
90+3'
Наказания
Микулаш Конечны
49'
Исмаэло Ганью
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Славия - Ланс, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.