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Славия - Ланс 10 сентября обзор матча

Дата публикации: 11-09-2026
Славия
Славия
2 : 3
Ланс
Ланс
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Ланс
Ланс, Франция
35ЧехияврЯкуб Маркович
27ЧехиязщТомаш Влчек
2ЧехиязщШтепан Халоупек
4ЧехиязщДавид Зима
46'
14НигерияпзSamuel Isife
84'
30ПольшапзВиктор Новак
83'
23ЧехияпзМихал Садилек
10СловенияпзДаниэль Штурм
20НигерияпзEmmanuel Ayaosi
8ПольшапзOskar Kubiak
76'
13ЧехиянпМоймир Хитил
76'
42ЧехиязщМикулаш Конечны
46'
39ЧехияпзДавид Юрасек
76'
25ЧехиянпТомаш Хоры
76'
22Кот-д&#039;ИвуарзщToumani Diakite
83'
26СловакиянпИван Шранц
84'
40ФранцияврРобен Риссер
32ФранциязщКиллиан Антонио
25Буркина-ФасозщИсмаэло Ганью
31ФранциязщСулейман Саньян
62'
14ФранциязщМатьё Юдоль
22ПольшапзМихал Скурась
62'
10ФранцияпзФлорьян Товен
29ХорватияпзФраньо Иванович
62'
21МалипзАмаду Айдара
75'
5ЧерногорияпзАндрия Булатович
19СенегалнпАбдалла Сима
75'
2ФранцияпзРубен Агилар
62'
38ПортугалияпзМезиан Суареш
62'
11ФранциянпОдсонн Эдуар
62'
7ФранциянпФлорьян Сотока
75'
28ФранциянпЖуниор Кадиль
75'
Запасные
29УкраинаврНазар Домчак
40ЧехияврАдам Резек
43ЧехиязщElias Pitak
45ЧехиязщЯкуб Колисек
32ЧехияпзПавел Качор
48ЧехияKarel Belzik
47ЧехияDavid Barcot
1ФранцияврРежис Гюртнер
16ФранцияврМатьё Горжелен
4Босния и ГерцеговиназщНидал Челик
20ФранциязщЖан-Клер Тодибо
24ФранциязщЖонатан Гради
9БельгияпзТорган Азар
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
Главные тренеры
ЧехияЙиндржих Трпишовски
ГерманияДино Топпмёллер
Голы
Даниэль Штурм
1:0
51'
Абдалла Сима
1:1
73'
Даниэль Штурм
2:1
88'
Флорьян Товен
Мезиан Суареш
2:2
90+1'
Рубен Агилар
2:3
90+3'
Наказания
Микулаш Конечны
49'
Исмаэло Ганью
62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Славия - Ланс, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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