Славия - Ланс 10 сентября обзор матча Дата публикации: 11-09-2026 Славия 2 : 3 Ланс Составы команд Славия П Прага, Чехия Ланс Ланс, Франция 35 вр Якуб Маркович 27 зщ Томаш Влчек 2 зщ Штепан Халоупек 4 зщ Давид Зима 46' 14 пз Samuel Isife 84' 30 пз Виктор Новак 83' 23 пз Михал Садилек 10 пз Даниэль Штурм 20 пз Emmanuel Ayaosi 8 пз Oskar Kubiak 76' 13 нп Моймир Хитил 76' 42 зщ Микулаш Конечны 46' 39 пз Давид Юрасек 76' 25 нп Томаш Хоры 76' 22 зщ Toumani Diakite 83' 26 нп Иван Шранц 84' 40 вр Робен Риссер 32 зщ Киллиан Антонио 25 зщ Исмаэло Ганью 31 зщ Сулейман Саньян 62' 14 зщ Матьё Юдоль 22 пз Михал Скурась 62' 10 пз Флорьян Товен 29 пз Франьо Иванович 62' 21 пз Амаду Айдара 75' 5 пз Андрия Булатович 19 нп Абдалла Сима 75' 2 пз Рубен Агилар 62' 38 пз Мезиан Суареш 62' 11 нп Одсонн Эдуар 62' 7 нп Флорьян Сотока 75' 28 нп Жуниор Кадиль 75' Запасные 29 вр Назар Домчак 40 вр Адам Резек 43 зщ Elias Pitak 45 зщ Якуб Колисек 32 пз Павел Качор 48 Karel Belzik 47 David Barcot 1 вр Режис Гюртнер 16 вр Матьё Горжелен 4 зщ Нидал Челик 20 зщ Жан-Клер Тодибо 24 зщ Жонатан Гради 9 пз Торган Азар 27 пз Микаэль Кюизанс Главные тренеры Йиндржих Трпишовски Дино Топпмёллер Голы Даниэль Штурм 1:0 51' Абдалла Сима 1:1 73' Даниэль Штурм 2:1 88' Флорьян Товен Мезиан Суареш 2:2 90+1' Рубен Агилар 2:3 90+3' Наказания Микулаш Конечны 49' Исмаэло Ганью 62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Славия - Ланс, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.