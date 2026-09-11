Комо - РБ Лейпциг 10 сентября обзор матча Дата публикации: 11-09-2026 Комо 4 : 1 РБ Лейпциг Составы команд Комо Комо, Италия РБ Лейпциг Лейпциг, Германия 1 вр Жан Бутез 27 зщ Ян Коуто 74' 4 зщ Хакобо Рамон 99 зщ Трево Чалоба 3 зщ Алекс Валье 7 пз Лукаш Да Кунья 65' 11 пз Ассане Диао 86' 10 пз Николас Пас 20 пз Мартин Батурина 65' 6 пз Луис Милья 9 нп Анастасиос Дувикас 65' 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 65' 5 пз Максимо Перроне 65' 90 нп Мойзе Кин 65' 28 зщ Иван Смолчич 74' 21 пз Самуэле Риччи 86' 26 вр Мартен Вандевордт 17 зщ Ридле Баку 88' 4 зщ Вилли Орбан 22 зщ Давид Раум 23 зщ Кастелло Люкеба 21 пз Нейл Эль-Айнауи 13 пз Николас Зайвальд 60' 30 пз Андрия Максимович 70' 28 нп Кристофер Нкунку 60' 7 нп Антонио Нуса 9 нп Марк Гиу 60' 8 пз Ассан Уэдраого 60' 6 пз Эзехил Банзюзи 60' 27 нп Тидиам Гомис 60' 10 пз Браян Груда 70' 39 зщ Бенджамин Хенрихс 88' Запасные 97 вр Роберт Санчес 12 вр Лоренцо Луиджи Джинелли 13 зщ Альберто Доссена 16 зщ Кайки 30 пз Маттия Либерали 17 нп Хесус Родригес 1 вр Эрьян Нюланд 3 зщ Максим Эстеве 16 зщ Лукас Клостерман 35 зщ Макс Финкгрефе 37 пз Бенно Кальтефляйтер 11 нп Жоан Бакайоко 40 нп Ромуло Главные тренеры Сеск Фабрегас Мартин Гастон Демикелис Голы Мартин Батурина 1:0 15' Анастасиос Дувикас Мартин Батурина 2:0 38' Ассане Диао Николас Пас 3:0 54' Андрия Максимович Кристофер Нкунку 3:1 58' Максимо Перроне Николас Пас 4:1 90' Наказания Вилли Орбан 2' Кристофер Нкунку 24' Николас Пас 47' Эзехил Банзюзи 64' Максимо Перроне 90+4'

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