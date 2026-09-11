Комо - РБ Лейпциг 10 сентября обзор матча
Дата публикации: 11-09-2026
Комо
4 : 1
РБ Лейпциг
Составы команд
Комо
Комо, Италия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
74'
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Алекс Валье
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
65'
|11
|пз
|Ассане Диао
86'
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
65'
|6
|пз
|Луис Милья
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
65'
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
65'
|5
|пз
|Максимо Перроне
65'
|90
|нп
|Мойзе Кин
65'
|28
|зщ
|Иван Смолчич
74'
|21
|пз
|Самуэле Риччи
86'
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
88'
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|13
|пз
|Николас Зайвальд
60'
|30
|пз
|Андрия Максимович
70'
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
60'
|7
|нп
|Антонио Нуса
|9
|нп
|Марк Гиу
60'
|8
|пз
|Ассан Уэдраого
60'
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
60'
|27
|нп
|Тидиам Гомис
60'
|10
|пз
|Браян Груда
70'
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
88'
Запасные
|97
|вр
|Роберт Санчес
|12
|вр
|Лоренцо Луиджи Джинелли
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|16
|зщ
|Кайки
|30
|пз
|Маттия Либерали
|17
|нп
|Хесус Родригес
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|3
|зщ
|Максим Эстеве
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|37
|пз
|Бенно Кальтефляйтер
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|40
|нп
|Ромуло
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Мартин Гастон Демикелис
Голы
Мартин Батурина
1:0
15'
Анастасиос Дувикас
Мартин Батурина
2:0
38'
Ассане Диао
Николас Пас
3:0
54'
Андрия Максимович
Кристофер Нкунку
3:1
58'
Максимо Перроне
Николас Пас
4:1
90'
Наказания
Вилли Орбан
2'
Кристофер Нкунку
24'
Николас Пас
47'
Эзехил Банзюзи
64'
Максимо Перроне
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - РБ Лейпциг, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.