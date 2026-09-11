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Комо - РБ Лейпциг 10 сентября обзор матча

Дата публикации: 11-09-2026
Комо
Комо
4 : 1
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
Составы команд
Комо
Комо, Италия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1ФранцияврЖан Бутез
27БразилиязщЯн Коуто
74'
4ИспаниязщХакобо Рамон
99АнглиязщТрево Чалоба
3ИспаниязщАлекс Валье
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
65'
11СенегалпзАссане Диао
86'
10АргентинапзНиколас Пас
20ХорватияпзМартин Батурина
65'
6ИспанияпзЛуис Милья
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
65'
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
65'
5АргентинапзМаксимо Перроне
65'
90ИталиянпМойзе Кин
65'
28ХорватиязщИван Смолчич
74'
21ИталияпзСамуэле Риччи
86'
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
88'
4ВенгриязщВилли Орбан
22ГерманиязщДавид Раум
23ФранциязщКастелло Люкеба
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
60'
30СербияпзАндрия Максимович
70'
28ФранциянпКристофер Нкунку
60'
7НорвегиянпАнтонио Нуса
9ИспаниянпМарк Гиу
60'
8ГерманияпзАссан Уэдраого
60'
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
60'
27ФранциянпТидиам Гомис
60'
10ГерманияпзБраян Груда
70'
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
88'
Запасные
97ИспанияврРоберт Санчес
12ИталияврЛоренцо Луиджи Джинелли
13ИталиязщАльберто Доссена
16Бразилиязщ Кайки
30ИталияпзМаттия Либерали
17ИспаниянпХесус Родригес
1НорвегияврЭрьян Нюланд
3ФранциязщМаксим Эстеве
16ГерманиязщЛукас Клостерман
35ГерманиязщМакс Финкгрефе
37ГерманияпзБенно Кальтефляйтер
11БельгиянпЖоан Бакайоко
40Бразилиянп Ромуло
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
АргентинаМартин Гастон Демикелис
Голы
Мартин Батурина
1:0
15'
Анастасиос Дувикас
Мартин Батурина
2:0
38'
Ассане Диао
Николас Пас
3:0
54'
Андрия Максимович
Кристофер Нкунку
3:1
58'
Максимо Перроне
Николас Пас
4:1
90'
Наказания
Вилли Орбан
2'
Кристофер Нкунку
24'
Николас Пас
47'
Эзехил Банзюзи
64'
Максимо Перроне
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - РБ Лейпциг, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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