Манчестер Юнайтед - Сабах 10 сентября обзор матча
Дата публикации: 11-09-2026
Ман Юнайтед
4 : 0
Сабах
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Сабах
Баку, Азербайджан
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|37
|пз
|Кобби Майну
64'
|18
|пз
|Юри Тилеманс
46'
|19
|пз
|Брайан Мбемо
72'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
72'
|10
|пз
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
64'
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
46'
|17
|пз
|Андрей Сантос
64'
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
64'
|41
|зщ
|Харри Амасс
72'
|31
|нп
|Ши Лэйси
72'
|92
|вр
|Стас Покатилов
|80
|зщ
|Аким Зедадка
76'
|5
|зщ
|Рахман Дашдамиров
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|4
|зщ
|Эйден Маккарти
|7
|пз
|Умарали Рахмоналиев
72'
|13
|пз
|Иван Лепиница
|21
|нп
|Велько Шимич
75'
|20
|нп
|Джой-Лэнс Миккельс
|11
|нп
|Кахим Пэррис
63'
|8
|нп
|Кристиан Нвачукву
46'
|99
|нп
|Орфе Мбина
46'
|10
|пз
|Алексей Исаев
63'
|6
|пз
|Абдулла Хайбулаев
72'
|37
|пз
|Ду Кейрос
75'
|33
|зщ
|Жуниор Алмейда
76'
Запасные
|12
|вр
|Карл Дарлоу
|45
|вр
|Дермот Ми
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
|39
|пз
|Тайлер Флетчер
|1
|вр
|Амин Рамазанов
|94
|вр
|Реван Мирземмедов
|17
|зщ
|Теллур Мютеллимов
|16
|пз
|Рауф Рюстемли
|88
|пз
|Родригу Фернандеш
|89
|пз
|Джафар Мухтаров
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Валдас Дамбраускас
Голы
Матеус Кунья
Патрик Доргу
1:0
27'
Бруну Фернандеш
Юри Тилеманс
2:0
42'
Беньямин Шешко
Брайан Мбемо
3:0
45'
Лисандро Мартинес
4:0
68'
Наказания
Патрик Доргу
62'
Иван Лепиница
67'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Сабах, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.