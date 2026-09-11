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Манчестер Юнайтед - Сабах 10 сентября обзор матча

Дата публикации: 11-09-2026
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
4 : 0
Сабах
Сабах
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Сабах
Баку, Азербайджан
1БельгияврСенне Ламменс
15ФранциязщЛени Йоро
6АргентиназщЛисандро Мартинес
3МароккозщНуссайр Мазрауи
37АнглияпзКобби Майну
64'
18БельгияпзЮри Тилеманс
46'
19КамерунпзБрайан Мбемо
72'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
13ДанияпзПатрик Доргу
72'
10БразилияпзМатеус Кунья
30СловениянпБеньямин Шешко
64'
7АнглияпзМэйсон Маунт
46'
17БразилияпзАндрей Сантос
64'
11НидерландынпДжошуа Зиркзее
64'
41АнглиязщХарри Амасс
72'
31АнглиянпШи Лэйси
72'
92КазахстанврСтас Покатилов
80АлжирзщАким Зедадка
76'
5АзербайджанзщРахман Дашдамиров
27ПольшазщТимотеуш Пухач
4ЮАРзщЭйден Маккарти
7УзбекистанпзУмарали Рахмоналиев
72'
13ХорватияпзИван Лепиница
21СербиянпВелько Шимич
75'
20РуанданпДжой-Лэнс Миккельс
11ЯмайканпКахим Пэррис
63'
8НигериянпКристиан Нвачукву
46'
99ГабоннпОрфе Мбина
46'
10АзербайджанпзАлексей Исаев
63'
6АзербайджанпзАбдулла Хайбулаев
72'
37БразилияпзДу Кейрос
75'
33БразилиязщЖуниор Алмейда
76'
Запасные
12УэльсврКарл Дарлоу
45Северная ИрландияврДермот Ми
2ПортугалиязщДиогу Дало
5АнглиязщГарри Магуайр
26АнглиязщЭйден Хевен
9АнглияпзМаркус Рашфорд
39ШотландияпзТайлер Флетчер
1АзербайджанврАмин Рамазанов
94АзербайджанврРеван Мирземмедов
17АзербайджанзщТеллур Мютеллимов
16АзербайджанпзРауф Рюстемли
88ПортугалияпзРодригу Фернандеш
89АзербайджанпзДжафар Мухтаров
Главные тренеры
АнглияМайкл Кэррик
ЛитваВалдас Дамбраускас
Голы
Матеус Кунья
Патрик Доргу
1:0
27'
Бруну Фернандеш
Юри Тилеманс
2:0
42'
Беньямин Шешко
Брайан Мбемо
3:0
45'
Лисандро Мартинес
4:0
68'
Наказания
Патрик Доргу
62'
Иван Лепиница
67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Сабах, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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