Манчестер Юнайтед - Сабах 10 сентября обзор матча Дата публикации: 11-09-2026 Ман Юнайтед 4 : 0 Сабах Составы команд Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия Сабах Баку, Азербайджан 1 вр Сенне Ламменс 15 зщ Лени Йоро 6 зщ Лисандро Мартинес 3 зщ Нуссайр Мазрауи 37 пз Кобби Майну 64' 18 пз Юри Тилеманс 46' 19 пз Брайан Мбемо 72' 8 пз Бруну Фернандеш 13 пз Патрик Доргу 72' 10 пз Матеус Кунья 30 нп Беньямин Шешко 64' 7 пз Мэйсон Маунт 46' 17 пз Андрей Сантос 64' 11 нп Джошуа Зиркзее 64' 41 зщ Харри Амасс 72' 31 нп Ши Лэйси 72' 92 вр Стас Покатилов 80 зщ Аким Зедадка 76' 5 зщ Рахман Дашдамиров 27 зщ Тимотеуш Пухач 4 зщ Эйден Маккарти 7 пз Умарали Рахмоналиев 72' 13 пз Иван Лепиница 21 нп Велько Шимич 75' 20 нп Джой-Лэнс Миккельс 11 нп Кахим Пэррис 63' 8 нп Кристиан Нвачукву 46' 99 нп Орфе Мбина 46' 10 пз Алексей Исаев 63' 6 пз Абдулла Хайбулаев 72' 37 пз Ду Кейрос 75' 33 зщ Жуниор Алмейда 76' Запасные 12 вр Карл Дарлоу 45 вр Дермот Ми 2 зщ Диогу Дало 5 зщ Гарри Магуайр 26 зщ Эйден Хевен 9 пз Маркус Рашфорд 39 пз Тайлер Флетчер 1 вр Амин Рамазанов 94 вр Реван Мирземмедов 17 зщ Теллур Мютеллимов 16 пз Рауф Рюстемли 88 пз Родригу Фернандеш 89 пз Джафар Мухтаров Главные тренеры Майкл Кэррик Валдас Дамбраускас Голы Матеус Кунья Патрик Доргу 1:0 27' Бруну Фернандеш Юри Тилеманс 2:0 42' Беньямин Шешко Брайан Мбемо 3:0 45' Лисандро Мартинес 4:0 68' Наказания Патрик Доргу 62' Иван Лепиница 67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Сабах, который состоялся 10 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.