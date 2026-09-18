Манчестер Сити - Норвич Сити 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 18-09-2026
Манчестер Сити
5 : 0
Норвич
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Норвич Сити
Норидж
|28
|вр
|Херонимо Рульи
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|22
|зщ
|Витор Рейс
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|82
|пз
|Рико Льюис
|32
|пз
|Айюб Буадди
|8
|пз
|Матео Ковачич
|37
|пз
|Аллан
71'
|10
|пз
|Райан Шерки
46'
|75
|пз
|Флойд Самба
|56
|нп
|Райан Макайду
46'
|61
|зщ
|Кейден Брейтуэйт
71'
|32
|вр
|Дэниел Гримшоу
|35
|зщ
|Келлен Фишер
|28
|зщ
|Bruno Alves
71'
|6
|зщ
|Гарри Дарлинг
|13
|пз
|Дарлин Йонгва
|16
|пз
|Джейкоб Райт
|26
|пз
|Сэм Филд
|20
|пз
|Анис Слимане
71'
|17
|нп
|Анте Црнац
62'
|19
|нп
|Папа Диалло
46'
|30
|нп
|Матиас Квистгорден
85'
|25
|пз
|Эдмонд-Пэрис Магома
46'
|49
|пз
|Энтони Мусаба
62'
|15
|зщ
|Руайри Макконвилл
71'
|21
|нп
|Мохамед Туре
71'
|29
|нп
|Оскар Швартау
85'
Запасные
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|1
|вр
|Владан Ковачевич
|3
|зщ
|Джек Стейси
|14
|зщ
|Бен Кризен
|7
|пз
|Пелле Маттссон
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Филипп Клеман
Голы
Флойд Самба
Аллан
1:0
29'
Райан Шерки
Айюб Буадди
2:0
32'
Аллан
Райан Аит-Нури
3:0
48'
Флойд Самба
Райан Аит-Нури
4:0
54'
Райан Макайду
Нико О'Райли
5:0
90'
Наказания
Келлен Фишер
30'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Норвич Сити, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.