05:02 ()
Свернуть список

Манчестер Сити - Норвич Сити 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 18-09-2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 : 0
Норвич
Норвич
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Норвич Сити
Норидж
28АргентинаврХеронимо Рульи
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
22БразилиязщВитор Рейс
33АнглиязщНико О'Райли
21АлжирзщРайан Аит-Нури
82АнглияпзРико Льюис
32МароккопзАйюб Буадди
8ХорватияпзМатео Ковачич
37Бразилияпз Аллан
71'
10ФранцияпзРайан Шерки
46'
75АнглияпзФлойд Самба
56АнглиянпРайан Макайду
46'
61АнглиязщКейден Брейтуэйт
71'
32АнглияврДэниел Гримшоу
35АнглиязщКеллен Фишер
28БразилиязщBruno Alves
71'
6АнглиязщГарри Дарлинг
13КамерунпзДарлин Йонгва
16АнглияпзДжейкоб Райт
26АнглияпзСэм Филд
20ТуниспзАнис Слимане
71'
17ХорватиянпАнте Црнац
62'
19СенегалнпПапа Диалло
46'
30ДаниянпМатиас Квистгорден
85'
25АнглияпзЭдмонд-Пэрис Магома
46'
49НидерландыпзЭнтони Мусаба
62'
15Северная ИрландиязщРуайри Макконвилл
71'
21АвстралиянпМохамед Туре
71'
29ДаниянпОскар Швартау
85'
Запасные
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
27ПортугалиязщМатеус Нунес
5АнглияпзЭллиот Андерсон
7СенегалпзИлиман Ндиайе
17АргентинапзЭнцо Фернандес
42ГанапзАнтуан Семеньо
1Босния и ГерцеговинаврВладан Ковачевич
3АнглиязщДжек Стейси
14АнглиязщБен Кризен
7ДанияпзПелле Маттссон
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
БельгияФилипп Клеман
Голы
Флойд Самба
Аллан
1:0
29'
Райан Шерки
Айюб Буадди
2:0
32'
Аллан
Райан Аит-Нури
3:0
48'
Флойд Самба
Райан Аит-Нури
4:0
54'
Райан Макайду
Нико О'Райли
5:0
90'
Наказания
Келлен Фишер
30'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Норвич Сити, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close