Манчестер Сити - Норвич Сити 17 сентября обзор матча Дата публикации: 18-09-2026 Манчестер Сити 5 : 0 Норвич Составы команд Манчестер Сити Манчестер Норвич Сити Норидж 28 вр Херонимо Рульи 45 зщ Абдукодир Хусанов 22 зщ Витор Рейс 33 зщ Нико О'Райли 21 зщ Райан Аит-Нури 82 пз Рико Льюис 32 пз Айюб Буадди 8 пз Матео Ковачич 37 пз Аллан 71' 10 пз Райан Шерки 46' 75 пз Флойд Самба 56 нп Райан Макайду 46' 61 зщ Кейден Брейтуэйт 71' 32 вр Дэниел Гримшоу 35 зщ Келлен Фишер 28 зщ Bruno Alves 71' 6 зщ Гарри Дарлинг 13 пз Дарлин Йонгва 16 пз Джейкоб Райт 26 пз Сэм Филд 20 пз Анис Слимане 71' 17 нп Анте Црнац 62' 19 нп Папа Диалло 46' 30 нп Матиас Квистгорден 85' 25 пз Эдмонд-Пэрис Магома 46' 49 пз Энтони Мусаба 62' 15 зщ Руайри Макконвилл 71' 21 нп Мохамед Туре 71' 29 нп Оскар Швартау 85' Запасные 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 6 зщ Марк-Израэль Гехи 27 зщ Матеус Нунес 5 пз Эллиот Андерсон 7 пз Илиман Ндиайе 17 пз Энцо Фернандес 42 пз Антуан Семеньо 1 вр Владан Ковачевич 3 зщ Джек Стейси 14 зщ Бен Кризен 7 пз Пелле Маттссон Главные тренеры Энцо Мареска Филипп Клеман Голы Флойд Самба Аллан 1:0 29' Райан Шерки Айюб Буадди 2:0 32' Аллан Райан Аит-Нури 3:0 48' Флойд Самба Райан Аит-Нури 4:0 54' Райан Макайду Нико О'Райли 5:0 90' Наказания Келлен Фишер 30'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Норвич Сити, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.