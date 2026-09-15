Дженоа - Зюйдтироль 15 сентября обзор матча Дата публикации: 15-09-2026 Дженоа 1 : 0 Зюйдтироль Составы команд Дженоа Генуя Зюйдтироль Больцано 99 вр Франц Штольц 27 зщ Алессандро Маркандалли 34 зщ Себастьян Отоа 80' 31 зщ Давид Пучка 16 зщ Коди Драмех 61' 2 зщ Марио Митай 61' 71 пз Самуэль Виафе 4 пз Аморим 8 пз Томмазо Бальданци 68' 11 пз Франц-Этан Майхтри 81' 9 нп Витор Оливейра 29 нп Лоренцо Коломбо 61' 98 нп Стефан Эль-Шаарави 61' 10 нп Жуниор Мессьяс 68' 22 зщ Хоан Васкес 80' 25 пз Хамед Жуниор Траоре 81' 22 вр Алессандро Плиццари 19 зщ Маттия Пеллини 73' 55 зщ Andrea Giorgini 46' 3 зщ Давиде Вероли 83' 23 зщ Federico Davi 24 зщ Simone Davì 21 пз Фабиан Тайт 46 пз Dhirar Brik 9 нп Рарес Бурнете 17 нп Лоренцо Ангеле 61' 25 нп Kenny Mixtur 73' 27 зщ Джакомо Стабиле 46' 18 пз Кевин Дзероли 61' 79 пз Сальваторе Молина 73' 90 нп Элвин Окоро 73' 20 пз Бьярки Стейнн Бьяркасон 83' Запасные 1 вр Юстин Бейло 39 вр Даниэле Соммарива 3 зщ Кингсли Эхизибуэ 5 зщ Лео Эстигор 77 пз Микаэль-Эгиль Эллертссон 32 пз Мортен Френнруп 18 пз Милутин Осмаич 20 пз Стефано Сабелли 97 пз Джибриль Соу 4 зщ Riccardo Stivanello 5 пз Симоне Тронкин 10 пз Фабио Рисполи 11 нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш 12 Rok Vadjunec 32 Tommaso Laureti 39 Marco Iuliano 80 Elias Schrott Главные тренеры Даниэле Де Росси Голы Хоан Васкес Давид Пучка 1:0 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дженоа - Зюйдтироль, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.