05:16 ()
Свернуть список

Дженоа - Зюйдтироль 15 сентября обзор матча

Дата публикации: 15-09-2026
Дженоа
Дженоа
1 : 0
Зюйдтироль
Зюйдтироль
Составы команд
Дженоа
Генуя
Зюйдтироль
Больцано
99АвстрияврФранц Штольц
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
34ДаниязщСебастьян Отоа
80'
31АвстриязщДавид Пучка
16АнглиязщКоди Драмех
61'
2АлбаниязщМарио Митай
61'
71ИталияпзСамуэль Виафе
4Бразилияпз Аморим
8ИталияпзТоммазо Бальданци
68'
11ШвейцарияпзФранц-Этан Майхтри
81'
9ПортугалиянпВитор Оливейра
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
61'
98ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
61'
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
68'
22МексиказщХоан Васкес
80'
25Кот-д&#039;ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
81'
22ИталияврАлессандро Плиццари
19ИталиязщМаттия Пеллини
73'
55ИталиязщAndrea Giorgini
46'
3ИталиязщДавиде Вероли
83'
23ИталиязщFederico Davi
24ИталиязщSimone Davì
21ИталияпзФабиан Тайт
46ТуниспзDhirar Brik
9РумыниянпРарес Бурнете
17ИталиянпЛоренцо Ангеле
61'
25ГваделупанпKenny Mixtur
73'
27ИталиязщДжакомо Стабиле
46'
18ИталияпзКевин Дзероли
61'
79ИталияпзСальваторе Молина
73'
90ИталиянпЭлвин Окоро
73'
20ИсландияпзБьярки Стейнн Бьяркасон
83'
Запасные
1НидерландыврЮстин Бейло
39ИталияврДаниэле Соммарива
3НидерландызщКингсли Эхизибуэ
5НорвегиязщЛео Эстигор
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
32ДанияпзМортен Френнруп
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
20ИталияпзСтефано Сабелли
97ШвейцарияпзДжибриль Соу
4ИталиязщRiccardo Stivanello
5ИталияпзСимоне Тронкин
10ИталияпзФабио Рисполи
11Кабо-ВерденпВаско Рафаэль Фортеш Лопеш
12СловенияRok Vadjunec
32ИталияTommaso Laureti
39ИталияMarco Iuliano
80ИталияElias Schrott
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
Голы
Хоан Васкес
Давид Пучка
1:0
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дженоа - Зюйдтироль, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close