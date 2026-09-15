Дженоа - Зюйдтироль 15 сентября обзор матча
Дата публикации: 15-09-2026
Дженоа
1 : 0
Зюйдтироль
Составы команд
Дженоа
Генуя
Зюйдтироль
Больцано
|99
|вр
|Франц Штольц
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|34
|зщ
|Себастьян Отоа
80'
|31
|зщ
|Давид Пучка
|16
|зщ
|Коди Драмех
61'
|2
|зщ
|Марио Митай
61'
|71
|пз
|Самуэль Виафе
|4
|пз
|Аморим
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
68'
|11
|пз
|Франц-Этан Майхтри
81'
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
61'
|98
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
61'
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
68'
|22
|зщ
|Хоан Васкес
80'
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
81'
|22
|вр
|Алессандро Плиццари
|19
|зщ
|Маттия Пеллини
73'
|55
|зщ
|Andrea Giorgini
46'
|3
|зщ
|Давиде Вероли
83'
|23
|зщ
|Federico Davi
|24
|зщ
|Simone Davì
|21
|пз
|Фабиан Тайт
|46
|пз
|Dhirar Brik
|9
|нп
|Рарес Бурнете
|17
|нп
|Лоренцо Ангеле
61'
|25
|нп
|Kenny Mixtur
73'
|27
|зщ
|Джакомо Стабиле
46'
|18
|пз
|Кевин Дзероли
61'
|79
|пз
|Сальваторе Молина
73'
|90
|нп
|Элвин Окоро
73'
|20
|пз
|Бьярки Стейнн Бьяркасон
83'
Запасные
|1
|вр
|Юстин Бейло
|39
|вр
|Даниэле Соммарива
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|20
|пз
|Стефано Сабелли
|97
|пз
|Джибриль Соу
|4
|зщ
|Riccardo Stivanello
|5
|пз
|Симоне Тронкин
|10
|пз
|Фабио Рисполи
|11
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
|12
|Rok Vadjunec
|32
|Tommaso Laureti
|39
|Marco Iuliano
|80
|Elias Schrott
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
Голы
Хоан Васкес
Давид Пучка
1:0
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дженоа - Зюйдтироль, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Италии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.