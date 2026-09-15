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Райо Вальекано - Эспаньол 15 сентября обзор матча

Дата публикации: 15-09-2026
Райо Вальекано
Райо Вальекано
2 : 1
Эспаньол
Эспаньол
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эспаньол
Барселона
25ИндонезияврЭмиль Аудеро
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
6СенегалзщПате Сисс
17ИспаниязщАдрия Педроса
15ИспаниязщМуджаид Садик
61'
14ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
76'
8ИспанияпзУнай Лопес
61'
4ИспанияпзПедро Диас
18ИспанияпзАльваро Гарсия
84'
10ИспаниянпСерхио Камельо
76'
23ИспанияпзОскар Мартин
61'
36ИспанияпзГнангоро Буаре
61'
21ИспанияпзФран Перес
76'
9БразилиянпАлешандре Журавски
76'
20АлбаниязщИван Балиу
84'
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
5ГерманиязщКлеменс Ридель
21ИспаниязщРохер Инохо
46'
6УругвайзщЛеандро Кабрера
3НидерландызщКвилиндсхи Хартман
20БразилияпзГабриэл Москардо
46'
4ИспанияпзУрко Гонсалес
84'
26ИспанияпзРафель Бауса
46'
28ИспанияпзХави Эрнандес
74'
9ИспаниянпРоберто Фернандес
8ИспанияпзЭду Эспосито
46'
15ИспанияпзБрайан Сарагоса
46'
18ИспаниянпМаркос Фернандес
46'
22ИспанияпзAлекс Калатрава
74'
10ИспанияпзПоль Лосано
84'
Запасные
1ИспанияврДани Карденас
30ИспанияврАдриан Молина
3АлбаниязщМараш Кумбула
26ИспаниязщМарко де лас Сиас
22ИспаниязщПелайо Фернандес
37ИспаниянпРаян Белаид
31ИспанияМарко Роман
1ИспанияврАнхель Фортуньо
31ИспанияврЛьоренс Серред
14ИспаниязщУнай Нуньес
16СловениязщВанья Дркушич
32ИспаниязщХосе Анхель Лопес
11ИспаниянпПере Милья
24АнглиянпТайрис Долан
Главные тренеры
ИспанияБеньят Сан Хосе
ИспанияМаноло Гонсалес
Голы
Альваро Гарсия
Педро Диас
1:0
3'
Адрия Педроса
Альваро Гарсия
2:0
26'
Роберто Фернандес
Хави Эрнандес
2:1
54'
Наказания
Унай Лопес
45+2'
Маркос Фернандес
63'
Георгий Цитаишвили
67'
Пате Сисс
70'
Гнангоро Буаре
80'
Алешандре Журавски
90+1'
Омар Эль-Хилали
90+8'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Райо Вальекано - Эспаньол, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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