Райо Вальекано - Эспаньол 15 сентября обзор матча Дата публикации: 15-09-2026 Райо Вальекано 2 : 1 Эспаньол Составы команд Райо Вальекано Мадрид Эспаньол Барселона 25 вр Эмиль Аудеро 2 зщ Андрей Рациу 24 зщ Флорьян Лежён 6 зщ Пате Сисс 17 зщ Адрия Педроса 15 зщ Муджаид Садик 61' 14 зщ Георгий Цитаишвили 76' 8 пз Унай Лопес 61' 4 пз Педро Диас 18 пз Альваро Гарсия 84' 10 нп Серхио Камельо 76' 23 пз Оскар Мартин 61' 36 пз Гнангоро Буаре 61' 21 пз Фран Перес 76' 9 нп Алешандре Журавски 76' 20 зщ Иван Балиу 84' 13 вр Марко Дмитрович 23 зщ Омар Эль-Хилали 5 зщ Клеменс Ридель 21 зщ Рохер Инохо 46' 6 зщ Леандро Кабрера 3 зщ Квилиндсхи Хартман 20 пз Габриэл Москардо 46' 4 пз Урко Гонсалес 84' 26 пз Рафель Бауса 46' 28 пз Хави Эрнандес 74' 9 нп Роберто Фернандес 8 пз Эду Эспосито 46' 15 пз Брайан Сарагоса 46' 18 нп Маркос Фернандес 46' 22 пз Aлекс Калатрава 74' 10 пз Поль Лосано 84' Запасные 1 вр Дани Карденас 30 вр Адриан Молина 3 зщ Мараш Кумбула 26 зщ Марко де лас Сиас 22 зщ Пелайо Фернандес 37 нп Раян Белаид 31 Марко Роман 1 вр Анхель Фортуньо 31 вр Льоренс Серред 14 зщ Унай Нуньес 16 зщ Ванья Дркушич 32 зщ Хосе Анхель Лопес 11 нп Пере Милья 24 нп Тайрис Долан Главные тренеры Беньят Сан Хосе Маноло Гонсалес Голы Альваро Гарсия Педро Диас 1:0 3' Адрия Педроса Альваро Гарсия 2:0 26' Роберто Фернандес Хави Эрнандес 2:1 54' Наказания Унай Лопес 45+2' Маркос Фернандес 63' Георгий Цитаишвили 67' Пате Сисс 70' Гнангоро Буаре 80' Алешандре Журавски 90+1' Омар Эль-Хилали 90+8'

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