Райо Вальекано - Эспаньол 15 сентября обзор матча
Дата публикации: 15-09-2026
Райо Вальекано
2 : 1
Эспаньол
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эспаньол
Барселона
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|6
|зщ
|Пате Сисс
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|15
|зщ
|Муджаид Садик
61'
|14
|зщ
|Георгий Цитаишвили
76'
|8
|пз
|Унай Лопес
61'
|4
|пз
|Педро Диас
|18
|пз
|Альваро Гарсия
84'
|10
|нп
|Серхио Камельо
76'
|23
|пз
|Оскар Мартин
61'
|36
|пз
|Гнангоро Буаре
61'
|21
|пз
|Фран Перес
76'
|9
|нп
|Алешандре Журавски
76'
|20
|зщ
|Иван Балиу
84'
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Клеменс Ридель
|21
|зщ
|Рохер Инохо
46'
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|20
|пз
|Габриэл Москардо
46'
|4
|пз
|Урко Гонсалес
84'
|26
|пз
|Рафель Бауса
46'
|28
|пз
|Хави Эрнандес
74'
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|8
|пз
|Эду Эспосито
46'
|15
|пз
|Брайан Сарагоса
46'
|18
|нп
|Маркос Фернандес
46'
|22
|пз
|Aлекс Калатрава
74'
|10
|пз
|Поль Лосано
84'
Запасные
|1
|вр
|Дани Карденас
|30
|вр
|Адриан Молина
|3
|зщ
|Мараш Кумбула
|26
|зщ
|Марко де лас Сиас
|22
|зщ
|Пелайо Фернандес
|37
|нп
|Раян Белаид
|31
|Марко Роман
|1
|вр
|Анхель Фортуньо
|31
|вр
|Льоренс Серред
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|16
|зщ
|Ванья Дркушич
|32
|зщ
|Хосе Анхель Лопес
|11
|нп
|Пере Милья
|24
|нп
|Тайрис Долан
Главные тренеры
|Беньят Сан Хосе
|Маноло Гонсалес
Голы
Альваро Гарсия
Педро Диас
1:0
3'
Адрия Педроса
Альваро Гарсия
2:0
26'
Роберто Фернандес
Хави Эрнандес
2:1
54'
Наказания
Унай Лопес
45+2'
Маркос Фернандес
63'
Георгий Цитаишвили
67'
Пате Сисс
70'
Гнангоро Буаре
80'
Алешандре Журавски
90+1'
Омар Эль-Хилали
90+8'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Райо Вальекано - Эспаньол, который состоялся 15 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.