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Наполи - Комо 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
30 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Наполи
Комо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Комо, которое состоится 30 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Комо
Комо
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
16ИспаниязщРафа Марин
99КамерунпзФранк Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
19ДаниянпРасмус Хойлунд
27БразилиянпАлиссон Сантос
1ФранцияврЖан Бутез
27БразилиязщЯн Коуто
99АнглиязщТрево Чалоба
4ИспаниязщХакобо Рамон
3ИспаниязщАлекс Валье
6ИспанияпзЛуис Милья
20ХорватияпзМартин Батурина
10АргентинапзНиколас Пас
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
11СенегалпзАссане Диао
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
02.05.2026Италия — Серия А35-й турКомо0 : 0Наполи
10.02.2026Кубок Италии1/4 финалаНаполи1 : 1 6 : 7Комо
01.11.2025Италия — Серия А10-й турНаполи0 : 0Комо
23.02.2025Италия — Серия А26-й турКомо2 : 1Наполи
04.10.2024Италия — Серия А7-й турНаполи3 : 1Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан26
2
Лига чемпионов
Рома13
3
Лига чемпионов
Интер М13
4
Лига чемпионов
Наполи13
5
Лига Европы
Лечче13
6
Лига конференций
Аталанта13
7 Кальяри13
8 Лацио13
9 Ювентус13
10 Удинезе11
11 Комо11
12 Сассуоло10
13 Торино10
14 Болонья10
15 Фрозиноне10
16 Парма10
17 Дженоа10
18
Зона вылета
Монца10
19
Зона вылета
Венеция20
20
Зона вылета
Фиорентина10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Наполи
50%
Ничья
50%
Комо
0%

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