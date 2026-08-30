Наполи - Комо 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Комо, которое состоится 30 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|16
|зщ
|Рафа Марин
|99
|пз
|Франк Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|27
|нп
|Алиссон Сантос
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валье
|6
|пз
|Луис Милья
|20
|пз
|Мартин Батурина
|10
|пз
|Николас Пас
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|11
|пз
|Ассане Диао
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|Массимилиано Аллегри
|Сеск Фабрегас
|02.05.2026
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Лечче
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|1
|3
|7
|Кальяри
|1
|3
|8
|Лацио
|1
|3
|9
|Ювентус
|1
|3
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Комо
|1
|1
|12
|Сассуоло
|1
|0
|13
|Торино
|1
|0
|14
|Болонья
|1
|0
|15
|Фрозиноне
|1
|0
|16
|Парма
|1
|0
|17
|Дженоа
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Монца
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|1
|0