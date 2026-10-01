Лорьян - Париж 10 Октября прямая трансляция
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Лорьян
Лорьян
Париж
Париж
|38
|вр
|Ивон Мвого
|20
|зщ
|Дембо Силла
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|33
|пз
|Габен Бернардо
|62
|пз
|Артур Эбонг
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|18
|нп
|Ибраима Бальде
|1
|вр
|Кевин Трапп
|17
|зщ
|Адама Камара
|42
|зщ
|Диего Коппола
|14
|зщ
|Амари Траоре
|31
|зщ
|Самир Шерги
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|20
|пз
|Максим Лопес
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|15
|пз
|Лука Колеошо
|7
|пз
|Пабло Пажи
|9
|нп
|Лассин Синайоко
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Александр Дюжо (и.о.)
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|05.04.2026
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 2
|26-й тур
|3 : 2
|14.12.2024
|Франция — Лига 2
|16-й тур
|2 : 0
|09.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|29.07.2019
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|3 : 0
|15.04.2019
|Франция - Лига 2
|32-й тур
|2 : 2
|09.11.2018
|Франция - Лига 2
|14-й тур
|2 : 1
|06.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 32-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Ренн
|5
|10
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|5
|8
|7
|Анже
|5
|7
|8
|Страсбург
|5
|7
|9
|Ле-Ман
|5
|6
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Брест
|5
|5
|12
|Лорьян
|5
|5
|13
|Тулуза
|5
|5
|14
|Ницца
|5
|5
|15
|Ланс
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Труа
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Марсель
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гавр
|5
|2
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