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Лорьян - Париж 10 Октября прямая трансляция

Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лорьян
Париж

Стартовый состав
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Составы команд
Лорьян
Лорьян
Париж
Париж
38ШвейцарияврИвон Мвого
20ГвинеязщДембо Силла
8ФранциязщНоа Кадиу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
32ГаназщНатаниэль Аджей
3ТунисзщМонтассар Тальби
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
33ФранцияпзГабен Бернардо
62КамерунпзАртур Эбонг
11ФранцияпзТео Ле Брис
18ФранциянпИбраима Бальде
1ГерманияврКевин Трапп
17ФранциязщАдама Камара
42ИталиязщДиего Коппола
14МализщАмари Траоре
31АлжирзщСамир Шерги
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
20ФранцияпзМаксим Лопес
10АлжирпзИлан Кеббаль
15ИталияпзЛука Колеошо
7ФранцияпзПабло Пажи
9МалинпЛассин Синайоко
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияАлександр Дюжо (и.о.)
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
05.04.2026Франция — Лига 128-й турЛорьян1 : 1Париж
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаЛорьян2 : 0Париж
03.10.2025Франция — Лига 17-й турПариж2 : 0Лорьян
08.03.2025Франция — Лига 226-й турПариж3 : 2Лорьян
14.12.2024Франция — Лига 216-й турЛорьян2 : 0Париж
09.02.2021Кубок Франции1/32 финалаЛорьян2 : 1Париж
29.07.2019Франция - Лига 21-й турЛорьян3 : 0Париж
15.04.2019Франция - Лига 232-й турПариж2 : 2Лорьян
09.11.2018Франция - Лига 214-й турЛорьян2 : 1Париж
06.04.2018Франция - Лига 2Лига 2. 32-й турЛорьян2 : 0Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Лион511
3
Лига чемпионов
Париж511
4
Лига чемпионов
Лилль510
5
Лига Европы
Ренн510
6
Лига конференций
ПСЖ58
7 Анже57
8 Страсбург57
9 Ле-Ман56
10 Осер56
11 Брест55
12 Лорьян55
13 Тулуза55
14 Ницца55
15 Ланс54
16
Стыковая зона
Труа54
17
Зона вылета
Марсель53
18
Зона вылета
Гавр52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лорьян
0%
Ничья
0%
Париж
0%

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