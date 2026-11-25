Дата публикации: 25-11-2026 02:09

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов на стадионе «Этихад» зрители увидели настоящую голевую феерию. Манчестерский «Сити» и итальянский «Наполи» не смогли определить победителя, расписав результативную ничью 2:2. Румынский арбитр Иштван Ковач зафиксировал результат, который вряд ли устроил обе стороны.

Хойлунд открывает счёт (у «Наполи»!)

Первый тайм прошёл в равной борьбе, но сразу после перерыва «Наполи» взорвался.

- 59-я минута: Расмус Хойлунд выводит гостей вперёд. Датский форвард, арендованный у «Манчестер Юнайтед», забил на бывшей арене своего «заклятого врага», воспользовавшись идеальной передачей от Билли Гилмора.

Буадди возвращает «Сити» в игру

Пропущенный гол не смутил команду Пепа Гвардиолы. «Горожане» включили свой фирменный контроль мяча и быстро отыгрались.

- 67-я минута: Аюб Буадди сравнивает счёт. Молодой полузащитник «Сити» точным ударом завершил комбинацию, начатую Жереми Доку. 1:1.

Ланг выводит «Наполи» вперёд, но VAR молчит

Неаполитанцы не стали играть на удержание и снова вышли вперёд в середине второго тайма.

- 79-я минута: Ноа Ланг забивает третий гол в матче (второй для «Наполи»). Голландец замкнул идеальный прострел Леонардо Спинаццолы. Стоит отметить, что в этом эпизоде игроки «Сити» требовали пенальти за игру рукой, но судья Ковач и VAR нарушения не увидели.

Шерки и Ндиайе: спасение на 86-й минуте

Казалось, «Наполи» увезёт из Манчестера важнейшие три очка. Но «Сити» есть «Сити».

- 86-я минута: Райан Шерки устанавливает окончательный счёт — 2:2. Французский вингер воспользовался передачей Илимана Ндиайе и вколотил мяч под перекладину, спасая «горожан» от первого домашнего поражения в сезоне.

Таблица: 10-е и 11-е места

Результат 2:2 оставил обе команды в плотной середине общего этапа:

- «Манчестер Сити»: Набирает очки, но продолжает лихорадить. Команда Пепа пока не выглядит машиной, способной доминировать в Европе, как раньше.

- «Наполи»: Увозит ничью с «Этихада» — это отличный результат для команды, перестраивающейся под руководством Антонио Конте. Однако упущенная победа на 86-й минуте может аукнуться неаполитанцам при подсчёте дополнительных показателей.