Фейеноорд - Порту 24 ноября обзор матча Дата публикации: 25-11-2026 Фейеноорд 0 : 1 Порту События матча Фейеноорд - Порту 2' ⚽ Уссама Таргаллин (0 - 1) Автогол 13' Виктор Фрохолдт 22' Альберто Байо 60' ⇄ Хван Ин Бом / Виктор Фрохолдт 61' ⇄ Сэмюэл Агехова / Сантьяго Хименес 66' ⇄ Начо Ферри / Шакил ван Перси 68' ⇄ Вильям Гомес Карвалью Сантош / Оскар Питушевский 69' Якуб Кивер 71' Тейс Крайевелд 76' ⇄ Гонсалу Боржеш / Лучано Валенте 76' ⇄ Тобиас ван ден Элсхаут / Шарль Ванхутте 79' ⇄ Секо Фофана / Габри Вейга 79' ⇄ Мартим Фернандеш / Альберто Байо 84' ⇄ Сем Стейн / Хави Лопес 90+4' Гонсалу Боржеш 90+4' Пабло Росарио Составы команд Фейеноорд Роттердам, Нидерланды Порту Порту, Португалия 33 вр Флориан Кастенмайер 26 зщ Дживайро Рид 24 зщ Тейс Крайевелд 16 зщ Хавьер Лопес 84' 35 зщ Мика Мармоль 28 пз Уссама Таргаллин 34 пз Шарль Ванхаутте 76' 8 пз Гиваи Зехиэль 23 нп Анис Хадж Мусса 10 нп Лучано Валенте 76' 49 нп Шакил ван Перси 66' 19 нп Начо Ферри 66' 22 пз Тобиас ван ден Элсхаут 76' 11 нп Гонсалу Боржеш 76' 14 пз Сем Стейн 84' 99 вр Диогу Кошта 20 зщ Алберту Кошта 79' 4 зщ Якуб Кивёр 5 зщ Ян Беднарек 12 зщ Зайду 8 пз Виктор Фрохольдт 60' 13 пз Пабло Росарио 10 пз Габри Вейга 79' 11 нп Пепе 29 нп Сантьяго Хименес 60' 77 нп Оскар Петушевски 68' 16 пз Хван Ин Бём 60' 9 нп Саму Агехова 60' 7 нп Виллиам Гомес 68' 52 зщ Мартин Фернандеш 79' 42 пз Секо Фофана 79' Запасные 1 вр Тьярк Эрнст 39 вр Лиам Боссен 4 зщ Цюёси Ватанабэ 5 зщ Гейс Смал 20 зщ Матс Дейл 17 нп Рейсс Нелсон 27 нп Гауссу Диарра 57 нп Йерайно Схакен 14 вр Клаудиу Рамуш 18 зщ Неуэн Перес 33 зщ Соуза 74 зщ Франсишку Моура 22 пз Алан Варела 17 нп Борха Сайнс 19 нп Андре Силва Главные тренеры Джованни ван Бронкхорст Франческо Фариоли Голы Уссама Таргаллин 0:1 2' Наказания Виктор Фрохольдт 13' Алберту Кошта 22' Якуб Кивёр 69' Тейс Крайевелд 71' Гонсалу Боржеш 90+4' Пабло Росарио 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фейеноорд - Порту, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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