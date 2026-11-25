Фейеноорд - Порту 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 25-11-2026
Фейеноорд
0 : 1
Порту
События матча Фейеноорд - Порту
2'
⚽
Уссама Таргаллин (0 - 1)Автогол
13'
Виктор Фрохолдт
22'
Альберто Байо
60'
⇄
Хван Ин Бом / Виктор Фрохолдт
61'
⇄
Сэмюэл Агехова / Сантьяго Хименес
66'
⇄
Начо Ферри / Шакил ван Перси
68'
⇄
Вильям Гомес Карвалью Сантош / Оскар Питушевский
69'
Якуб Кивер
71'
Тейс Крайевелд
76'
⇄
Гонсалу Боржеш / Лучано Валенте
76'
⇄
Тобиас ван ден Элсхаут / Шарль Ванхутте
79'
⇄
Секо Фофана / Габри Вейга
79'
⇄
Мартим Фернандеш / Альберто Байо
84'
⇄
Сем Стейн / Хави Лопес
90+4'
Гонсалу Боржеш
90+4'
Пабло Росарио
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Порту
Порту, Португалия
|33
|вр
|Флориан Кастенмайер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|24
|зщ
|Тейс Крайевелд
|16
|зщ
|Хавьер Лопес
84'
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
76'
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|10
|нп
|Лучано Валенте
76'
|49
|нп
|Шакил ван Перси
66'
|19
|нп
|Начо Ферри
66'
|22
|пз
|Тобиас ван ден Элсхаут
76'
|11
|нп
|Гонсалу Боржеш
76'
|14
|пз
|Сем Стейн
84'
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
79'
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|12
|зщ
|Зайду
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
60'
|13
|пз
|Пабло Росарио
|10
|пз
|Габри Вейга
79'
|11
|нп
|Пепе
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
60'
|77
|нп
|Оскар Петушевски
68'
|16
|пз
|Хван Ин Бём
60'
|9
|нп
|Саму Агехова
60'
|7
|нп
|Виллиам Гомес
68'
|52
|зщ
|Мартин Фернандеш
79'
|42
|пз
|Секо Фофана
79'
Запасные
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|39
|вр
|Лиам Боссен
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|5
|зщ
|Гейс Смал
|20
|зщ
|Матс Дейл
|17
|нп
|Рейсс Нелсон
|27
|нп
|Гауссу Диарра
|57
|нп
|Йерайно Схакен
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|18
|зщ
|Неуэн Перес
|33
|зщ
|Соуза
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|22
|пз
|Алан Варела
|17
|нп
|Борха Сайнс
|19
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Франческо Фариоли
Голы
Уссама Таргаллин
0:1
2'
Наказания
Виктор Фрохольдт
13'
Алберту Кошта
22'
Якуб Кивёр
69'
Тейс Крайевелд
71'
Гонсалу Боржеш
90+4'
Пабло Росарио
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фейеноорд - Порту, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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