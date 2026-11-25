ПСЖ - Рома 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Рома
Рим, Италия
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|5
|зщ
|Маркиньос
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|32
|вр
|Девис Васкес
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|20
|пз
|Науэль Молина
|43
|пз
|Уэсли Франса
|18
|пз
|Матиас Соуле
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|86
|пз
|Родригу Мора
|17
|пз
|Ману Коне
|14
|нп
|Дониэлл Мален
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|20.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|США
|1 : 1 3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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