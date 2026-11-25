ПСЖ - Рома 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929 25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд ПСЖ Париж, Франция Рома Рим, Италия 39 вр Матвей Сафонов 2 зщ Ашраф Хакими 51 зщ Вильям Пачо 5 зщ Маркиньос 25 зщ Нуну Мендеш 17 пз Витинья 8 пз Фабиан Руис 24 пз Сенни Маюлу 33 пз Уоррен Заир-Эмери 11 нп Магнес Аклиуш 10 нп Усман Дембеле 32 вр Девис Васкес 23 зщ Джанлука Манчини 22 зщ Марио Эрмосо 5 зщ Эван Н'Дика 20 пз Науэль Молина 43 пз Уэсли Франса 18 пз Матиас Соуле 4 пз Бриан Кристанте 86 пз Родригу Мора 17 пз Ману Коне 14 нп Дониэлл Мален Главные тренеры Луис Энрике Джан Пьеро Гасперини История личных встреч 20.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 США 1 : 1 3 : 5 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 4 12 2 1/8 финала Реал Мадрид 4 12 3 1/8 финала Арсенал 4 10 4 1/8 финала Комо 4 9 5 1/8 финала Барселона 4 9 6 1/8 финала Астон Вилла 4 9 7 1/8 финала Манчестер Сити 4 9 8 1/8 финала Ливерпуль 4 9 9 Плей-офф Брюгге 4 9 10 Плей-офф Спортинг 4 9 11 Плей-офф Бетис 4 9 12 Плей-офф Боруссия Д 4 9 13 Плей-офф Бавария 4 8 14 Плей-офф Штутгарт 4 7 15 Плей-офф Интер М 4 6 16 Плей-офф ЛАСК 4 6 17 Плей-офф Манчестер Юнайтед 4 6 18 Плей-офф Галатасарай 4 6 19 Плей-офф Фенербахче 4 5 20 Плей-офф Рома 4 4 21 Плей-офф Шахтёр 4 4 22 Плей-офф Викинг 4 4 23 Плей-офф Атлетико М 4 4 24 Плей-офф ПСВ Эйндховен 4 4 25 Будё-Глимт 4 4 26 Порту 4 3 27 Наполи 4 3 28 Вильярреал 4 3 29 АЕК Афины 4 3 30 РБ Лейпциг 4 3 31 Сабах 4 3 32 Фейеноорд 4 3 33 Ланс 4 3 34 Славия П 4 1 35 Лилль 4 1 36 Слован Бр 4 0