Бундесмашина не буксует: «РБ Лейпциг» разгромил «Ланс» благодаря дублю Нусы
В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» на своём стадионе уверенно разобрался с французским «Лансом» со счётом 3:1. Словакский арбитр Иван Кружляк зафиксировал победу хозяев, которые прервали свою неудачную серию в Европе.
Стартовый штурм: Раум и Нуса за 9 минут
«Быки» не стали тратить время на разведку и ошеломили французскую команду в самом дебюте встречи.
- 6-я минута: Защитник Давид Раум подключился к атаке и открыл счёт. Неожиданный, но эффективный ход от обороны.
- 9-я минута: Антонио Нуса удваивает преимущество. Хозяева забили два гола, пока «Ланс» только пытался понять, что происходит.
Гол Юдоля и драма в добавленное время
Во втором тайме «Ланс» попытался вернуться в игру. Французы забрали мяч под свой контроль и на 58-й минуте усилиями Матьё Юдоля сократили отставание. Интрига могла вернуться, но «Лейпциг» грамотно засушил игру.
Окончательную точку в этом противостоянии поставил Антонио Нуса. На 90+4-й минуте норвежец оформил дубль, установив окончательный счёт — 3:1.
Таблица «швейцарки»: 22-е место против 33-го
Несмотря на победу, положение «РБ Лейпцига» в общей турнирной таблице всё ещё выглядит шатким из-за плотности результатов:
- «РБ Лейпциг» (6 очков, 22-е место): Триумф позволил «быкам» немного отдалиться от зоны вылета, но они всё ещё находятся во второй половине таблицы. Для выхода в плей-офф нужно набирать очки в следующих турах.
- «Ланс» (3 очка, 33-е место): Французы остаются в опасной близости от дна. Три очка в пяти матчах — это критический показатель для команды, мечтающей о еврокубковой весне.
Что дальше: «МЮ» и «Будё-Глимт»
В 6-м туре командам предстоит проверка на разном уровне сложности:
- «РБ Лейпциг»: Немцев ждёт тяжелейшее испытание — выезд в Англию к «Манчестер Юнайтед». Это матч прямых конкурентов за выживание в элите Лиги чемпионов.
- «Ланс»: Французы дома примут норвежский «Будё-Глимт». Это, пожалуй, последний реальный шанс «Ланса» набрать очки и зацепиться за топ-24.
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