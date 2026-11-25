Галатасарай - Астон Вилла 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 25-11-2026
Галатасарай
1 : 0
Астон Вилла
События матча Галатасарай - Астон Вилла
-5'
Unai Emery
41'
Николас Джексон
52'
Джон Макгинн
53'
Алексей Батраков
58'
Жоау Гомес
58'
Юнус Акгюн
62'
⇄
Дениз Гюль / Эрен Элмалы
66'
⇄
Ибраим Мбайе / Алиссон Эдвард Франко да Роша
66'
⇄
Леон Горецка / Жоау Гомес
74'
⇄
Джордж Хеммингс / Йохан Манзамби
74'
⇄
Росс Баркли / Джон Макгинн
74'
⇄
Лесли Угочукву / Марио Лемина
74'
⇄
Габриэл Сара / Алексей Батраков
77'
⚽
Дениз Гюль (1 - 0)
82'
⇄
Эмилиано Буэндия / Бубакар Камара
90'
Росс Баркли
90+2'
⇄
Илкай Гюндоган / Лукас Торрейра
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|90
|зщ
|Уилфрид Синго
|17
|зщ
|Эрен Эльмалы
62'
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|34
|пз
|Лукас Торрейра
90+2'
|99
|пз
|Марио Лемина
74'
|11
|пз
|Юнус Акгюн
|83
|пз
|Алексей Батраков
74'
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|21
|нп
|Дениз Гюль
62'
|8
|пз
|Габриэл Сара
74'
|18
|пз
|Лесли Угочукву
74'
|20
|пз
|Илкай Гюндоган
90+2'
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|22
|зщ
|Ян Матсен
|4
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|35
|пз
|Жоао Гомес
66'
|8
|пз
|Бубакар Камара
82'
|7
|пз
|Джон Макгинн
74'
|44
|пз
|Йохан Манзамби
74'
|11
|нп
|Николас Джексон
|47
|нп
|Алиссон
66'
|27
|пз
|Леон Горецка
66'
|19
|нп
|Ибрагим Мбайе
66'
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
74'
|6
|пз
|Росс Баркли
74'
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
82'
Запасные
|19
|вр
|Гюнай Гювенч
|24
|вр
|Жанкат Йылмаз
|3
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|10
|пз
|Лерой Зане
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|73
|нп
|Берат Луш
|40
|вр
|Марко Бизот
|42
|вр
|Джеймс Райт
|14
|зщ
|Пау Торрес
|26
|зщ
|Ламар Богард
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|18
|нп
|Тэмми Абрахам
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Унаи Эмери
Голы
Дениз Гюль
Уилфрид Синго
1:0
77'
Наказания
Николас Джексон
41'
Алексей Батраков
53'
Джон Макгинн
53'
Юнус Акгюн
58'
Жоао Гомес
58'
Росс Баркли
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Галатасарай - Астон Вилла, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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