Галатасарай - Астон Вилла 24 ноября обзор матча Дата публикации: 25-11-2026 Галатасарай 1 : 0 Астон Вилла События матча Галатасарай - Астон Вилла -5' Unai Emery 41' Николас Джексон 52' Джон Макгинн 53' Алексей Батраков 58' Жоау Гомес 58' Юнус Акгюн 62' ⇄ Дениз Гюль / Эрен Элмалы 66' ⇄ Ибраим Мбайе / Алиссон Эдвард Франко да Роша 66' ⇄ Леон Горецка / Жоау Гомес 74' ⇄ Джордж Хеммингс / Йохан Манзамби 74' ⇄ Росс Баркли / Джон Макгинн 74' ⇄ Лесли Угочукву / Марио Лемина 74' ⇄ Габриэл Сара / Алексей Батраков 77' ⚽ Дениз Гюль (1 - 0) 82' ⇄ Эмилиано Буэндия / Бубакар Камара 90' Росс Баркли 90+2' ⇄ Илкай Гюндоган / Лукас Торрейра Составы команд Галатасарай Стамбул, Турция Астон Вилла Бирмингем, Англия 1 вр Угурджан Чакыр 6 зщ Давинсон Санчес 42 зщ Абдюлькерим Бардакджи 90 зщ Уилфрид Синго 17 зщ Эрен Эльмалы 62' 4 зщ Исмаил Якобс 34 пз Лукас Торрейра 90+2' 99 пз Марио Лемина 74' 11 пз Юнус Акгюн 83 пз Алексей Батраков 74' 53 нп Барыш Алпер Йылмаз 21 нп Дениз Гюль 62' 8 пз Габриэл Сара 74' 18 пз Лесли Угочукву 74' 20 пз Илкай Гюндоган 90+2' 1 вр Дзион Судзуки 3 зщ Виктор Линделёф 22 зщ Ян Матсен 4 зщ Тейлор Харвуд-Беллис 5 зщ Тайрон Мингз 35 пз Жоао Гомес 66' 8 пз Бубакар Камара 82' 7 пз Джон Макгинн 74' 44 пз Йохан Манзамби 74' 11 нп Николас Джексон 47 нп Алиссон 66' 27 пз Леон Горецка 66' 19 нп Ибрагим Мбайе 66' 53 пз Джордж Хеммингс 74' 6 пз Росс Баркли 74' 10 пз Эмилиано Буэндия 82' Запасные 19 вр Гюнай Гювенч 24 вр Жанкат Йылмаз 3 зщ Эль-Шадай Битшиабу 10 пз Лерой Зане 74 пз Ренату Ньяга 73 нп Берат Луш 40 вр Марко Бизот 42 вр Джеймс Райт 14 зщ Пау Торрес 26 зщ Ламар Богард 29 зщ Аарон Ван-Биссака 18 нп Тэмми Абрахам Главные тренеры Окан Бурук Унаи Эмери Голы Дениз Гюль Уилфрид Синго 1:0 77' Наказания Николас Джексон 41' Алексей Батраков 53' Джон Макгинн 53' Юнус Акгюн 58' Жоао Гомес 58' Росс Баркли 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Галатасарай - Астон Вилла, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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