Сабах - Барселона 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870 25 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Сабах Баку, Азербайджан Барселона Барселона, Испания 92 вр Стас Покатилов 80 зщ Аким Зедадка 3 зщ Стив Сольве 27 зщ Тимотеуш Пухач 5 зщ Рахман Дашдамиров 7 пз Умарали Рахмоналиев 13 пз Иван Лепиница 37 пз Ду Кейрос 8 нп Кристиан Нвачукву 99 нп Орфе Мбина 11 нп Кахим Пэррис 1 вр Жоан Гарсия 18 зщ Херард Мартин 2 зщ Жоау Канселу 23 зщ Жюль Кунде 8 пз Педри 7 пз Фермин Лопес 17 пз Энтони Гордон 22 пз Марк Берналь 21 пз Френки де Йонг 11 нп Рафинья 14 нп Карим Адейеми Главные тренеры Валдас Дамбраускас Ханс-Дитер Флик История личных встреч 20.11.2026 Азербайджан — Премьер-лига 12-й тур 1 : 5 08.11.2026 Азербайджан — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2 04.11.2026 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 4 : 1 30.10.2026 Азербайджан — Премьер-лига 10-й тур 3 : 2 25.10.2026 Азербайджан — Премьер-лига 9-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 4 12 2 1/8 финала Реал Мадрид 4 12 3 1/8 финала Арсенал 4 10 4 1/8 финала Комо 4 9 5 1/8 финала Барселона 4 9 6 1/8 финала Астон Вилла 4 9 7 1/8 финала Манчестер Сити 4 9 8 1/8 финала Ливерпуль 4 9 9 Плей-офф Брюгге 4 9 10 Плей-офф Спортинг 4 9 11 Плей-офф Бетис 4 9 12 Плей-офф Боруссия Д 4 9 13 Плей-офф Бавария 4 8 14 Плей-офф Штутгарт 4 7 15 Плей-офф Интер М 4 6 16 Плей-офф ЛАСК 4 6 17 Плей-офф Манчестер Юнайтед 4 6 18 Плей-офф Галатасарай 4 6 19 Плей-офф Фенербахче 4 5 20 Плей-офф Рома 4 4 21 Плей-офф Шахтёр 4 4 22 Плей-офф Викинг 4 4 23 Плей-офф Атлетико М 4 4 24 Плей-офф ПСВ Эйндховен 4 4 25 Будё-Глимт 4 4 26 Порту 4 3 27 Наполи 4 3 28 Вильярреал 4 3 29 АЕК Афины 4 3 30 РБ Лейпциг 4 3 31 Сабах 4 3 32 Фейеноорд 4 3 33 Ланс 4 3 34 Славия П 4 1 35 Лилль 4 1 36 Слован Бр 4 0