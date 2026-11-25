Дата публикации: 25-11-2026 02:14

В матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА скромный итальянский «Комо» на своём поле «Стадио Джузеппе Синигалья» одержал очередную сенсационную победу. Команда Фабрегаса минимально обыграла греческий АЕК со счётом 1:0. Главным героем стал испанский полузащитник Луис Милья.

Удар Мильи: шедевр из-за штрафной

Единственный мяч в этой встрече получился по-настоящему красивым. На исходе часа игры Луис Милья получил мяч за пределами штрафной площади и, не раздумывая, нанес великолепный удар. Снаряд вонзился точно в «девятку» ворот АЕК, не оставив голкиперу ни единого шанса. Этот гол стал квинтэссенцией стиля «Комо» — быстрый переход и удар без подготовки.

Промах Да Куньи и травма Зубкова

Игра могла сложиться совсем иначе, если бы не события 29-й минуты.

- Пенальти: Капитан «Комо» Лука Да Кунья подошёл к «точке», но не сумел переиграть вратаря АЕК. Момент остался нереализованным.

- Отсутствие Зубкова: Украинский вингер гостей Александр Зубков не смог помочь своей команде. Тренерский штаб АЕК был вынужден оставить его в лазарете из-за повреждения, что сильно ослабило фланг атаки греков.

Таблица: «Комо» — в топе, АЕК — в зоне риска

После пяти туров ситуация в общем этапе выглядит для команд диаметрально противоположно:

- «Комо» (12 очков): Команда-сказка. Набрав 12 баллов, «Комо» не просто обеспечил себе еврокубковую весну, но и ворвался в число лидеров турнира. Для клуба, который только вернулся в элиту, это феноменальный результат.

- АЕК (3 очка): Греческий клуб находится в критической ситуации. С тремя очками команда идёт на грани вылета, отставая от спасительного 24-го места всего на один балл. Каждое следующее поражение может стать фатальным.

Что дальше

- «Комо»: В 6-м туре команду ждёт серьёзное испытание — выезд в гости к «Галатасараю». Сумеют ли «бьянконери» удержать темп в гостях у неистовых турецких болельщиков?

- АЕК: Грекам нужно кровь из носу побеждать в следующем матче, чтобы не закончить свой поход за Лигой чемпионов уже в декабре.