Локомотив М - Ростов 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800 25 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа D. 6-й тур Главный судья: Владислав Харитонов (Казань, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Локомотив М Москва Ростов Ростов-на-Дону Главные тренеры Михаил Михайлович Галактионов Дмитрий Сергеевич Кириченко История личных встреч 25.10.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 0 18.08.2026 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 1 : 0 24.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1 30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 3 23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 3 30.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 2 26.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур 1 : 1 04.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0 23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 2 : 2 7 : 8 25.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 2 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 5 13 2 Оренбург 5 10 3 Рубин 5 4 4 Родина 5 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 5 10 2 Динамо М 5 9 3 Факел 5 6 4 Ахмат 5 5 Группа C № Команда И О 1 Зенит 5 14 2 Крылья Советов 5 9 3 Балтика 5 6 4 Динамо Мх 5 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 5 12 2 ЦСКА 6 11 3 Акрон 6 7 4 Локомотив М 5 3