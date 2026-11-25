Локомотив М - Ростов 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
25 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Владислав Харитонов (Казань, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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на матч
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
История личных встреч
|25.10.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|18.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|30.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|30.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|04.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 2 7 : 8
|25.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|13
|2
|Оренбург
|5
|10
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Родина
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|10
|2
|Динамо М
|5
|9
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|14
|2
|Крылья Советов
|5
|9
|3
|Балтика
|5
|6
|4
|Динамо Мх
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|5
|12
|2
|ЦСКА
|6
|11
|3
|Акрон
|6
|7
|4
|Локомотив М
|5
|3
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