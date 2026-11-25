Дата публикации: 25-11-2026 02:05

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов роттердамский «Фейеноорд» на своём стадионе «Де Кёйп» потерпел обиднейшее поражение от португальского «Порту» со счётом 0:1. Судьбу встречи решил курьёзный автогол в самом дебюте и спорное решение видеоассистента в концовке. Арбитром встречи был Ирфан Пельто.

Кошмарный старт: автогол Таргаллина

Болельщики «Фейеноорда» ещё не успели занять свои места, как их команда оказалась в роли догоняющих. Уже на 2-й минуте полузащитник хозяев Уссама Таргаллин, пытаясь прервать прострел, срезал мяч в собственные ворота. 0:1 — максимально неудачное начало для голландского клуба.

VAR разбивает надежды: отмена гола Ферри на 88-й минуте

Весь матч «Фейеноорд» пытался взломать массированную оборону «драконов». Вратарь «Порту» Диогу Кошта творил чудеса, но в самой концовке стадион всё же взорвался. На 88-й минуте форвард Начо Ферри замкнул подачу и вколотил мяч в сетку — 1:1?

Увы для Роттердама, арбитр отправил команды к монитору. После долгого просмотра VAR гол был отменён из-за минимального офсайда. Надежда на спасение умерла.

Таблица: «Порту» в топ-24, «Фейеноорд» в зоне риска

Результат этого матча критически важен для турнирного положения обеих команд:

- «Порту» (6 очков): «Драконы» довели свой актив до шести баллов и теперь уверенно располагаются в зоне выхода в плей-офф (топ-24). Для португальцев это жизненно важная победа в гостях.

- «Фейеноорд» (3 очка): Для «гордости Юга» ситуация близка к катастрофе. Всего три очка в пяти матчах и место в нижней части таблицы. Команде необходимо выигрывать оставшиеся встречи, чтобы сохранить шансы на еврокубковую весну.

Что дальше

- «Порту»: В следующем туре команду ждёт домашний матч против одного из середняков общего этапа. Шесть очков дают «драконам» право на ошибку, но они наверняка захотят закрепить успех.

- «Фейеноорд»: Голландцам предстоит выезд к серьёзному сопернику. Чтобы не выбыть из гонки окончательно, команде Арне Слота нужна только победа, но играть первым номером с таким бэкграундом им будет крайне сложно.