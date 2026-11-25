Ахмат - Краснодар 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597 25 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа B. 6-й тур Главный судья: Игорь Капленков (Москва, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Ахмат Грозный Краснодар Краснодар Главные тренеры Ролан Александрович Гусев Мурад Олегович Мусаев История личных встреч 15.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0 05.08.2026 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 1 : 1 5 : 4 04.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 1 04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0 19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 3 : 1 11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 1 : 2 02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 3 : 0 15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 0 21.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1 04.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 0 : 1 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 5 13 2 Оренбург 5 10 3 Рубин 5 4 4 Родина 5 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 5 10 2 Динамо М 5 9 3 Факел 5 6 4 Ахмат 5 5 Группа C № Команда И О 1 Зенит 5 14 2 Крылья Советов 5 9 3 Балтика 5 6 4 Динамо Мх 5 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 5 12 2 ЦСКА 6 11 3 Акрон 6 7 4 Локомотив М 5 3