Ахмат - Краснодар 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
25 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 6-й тур
Главный судья: Игорь Капленков (Москва, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Ахмат
Грозный
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Ролан Александрович Гусев
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|15.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|05.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1 5 : 4
|04.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|19.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|13
|2
|Оренбург
|5
|10
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Родина
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|10
|2
|Динамо М
|5
|9
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|14
|2
|Крылья Советов
|5
|9
|3
|Балтика
|5
|6
|4
|Динамо Мх
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|5
|12
|2
|ЦСКА
|6
|11
|3
|Акрон
|6
|7
|4
|Локомотив М
|5
|3
Кто победит?
4 голосов болельщиков