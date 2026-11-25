Брюгге - Ливерпуль 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Лансароте, Испания);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|1
|вр
|Ян Зоммер
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|58
|зщ
|Йорне Спилерс
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Йоакин Сейс
|8
|пз
|Фредди Поттс
|9
|пз
|Карлуш Форбш
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
|7
|нп
|Николо Трезольди
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|42
|пз
|Трейморис Ньони
|29
|пз
|Брэдли Баркола
|23
|пз
|Виктор Муньос
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|67
|нп
|Льюис Кумас
Главные тренеры
|Иван Леко
|Андони Ираола
История личных встреч
|21.11.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|12-й тур
|1 : 5
|08.11.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|30.10.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|10-й тур
|2 : 4
|25.10.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|9-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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