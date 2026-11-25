Брюгге - Ливерпуль 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062 25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Алехандро Эрнандес (Лансароте, Испания);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Брюгге Брюгге, Бельгия Ливерпуль Ливерпуль, Англия 1 вр Ян Зоммер 64 зщ Кириани Саббе 58 зщ Йорне Спилерс 44 зщ Брандон Мехеле 65 зщ Йоакин Сейс 8 пз Фредди Поттс 9 пз Карлуш Форбш 10 пз Уго Ветлесен 20 пз Ханс Ванакен 80 пз Феликс Лемарешаль 7 нп Николо Трезольди 1 вр Алисон Бекер 5 зщ Жереми Жаке 21 зщ Константинос Цимикас 4 зщ Вирджил ван Дейк 33 зщ Рональд Араухо 42 пз Трейморис Ньони 29 пз Брэдли Баркола 23 пз Виктор Муньос 10 пз Алексис Мак Аллистер 7 пз Флориан Вирц 67 нп Льюис Кумас Главные тренеры Иван Леко Андони Ираола История личных встреч 21.11.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 12-й тур 1 : 5 08.11.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 11-й тур 1 : 1 04.11.2026 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 2 30.10.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 10-й тур 2 : 4 25.10.2026 Бельгия — Лига Жюпиле 9-й тур 3 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 4 12 2 1/8 финала Реал Мадрид 4 12 3 1/8 финала Арсенал 4 10 4 1/8 финала Комо 4 9 5 1/8 финала Барселона 4 9 6 1/8 финала Астон Вилла 4 9 7 1/8 финала Манчестер Сити 4 9 8 1/8 финала Ливерпуль 4 9 9 Плей-офф Брюгге 4 9 10 Плей-офф Спортинг 4 9 11 Плей-офф Бетис 4 9 12 Плей-офф Боруссия Д 4 9 13 Плей-офф Бавария 4 8 14 Плей-офф Штутгарт 4 7 15 Плей-офф Интер М 4 6 16 Плей-офф ЛАСК 4 6 17 Плей-офф Манчестер Юнайтед 4 6 18 Плей-офф Галатасарай 4 6 19 Плей-офф Фенербахче 4 5 20 Плей-офф Рома 4 4 21 Плей-офф Шахтёр 4 4 22 Плей-офф Викинг 4 4 23 Плей-офф Атлетико М 4 4 24 Плей-офф ПСВ Эйндховен 4 4 25 Будё-Глимт 4 4 26 Порту 4 3 27 Наполи 4 3 28 Вильярреал 4 3 29 АЕК Афины 4 3 30 РБ Лейпциг 4 3 31 Сабах 4 3 32 Фейеноорд 4 3 33 Ланс 4 3 34 Славия П 4 1 35 Лилль 4 1 36 Слован Бр 4 0