РБ Лейпциг - Ланс 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 25-11-2026
РБ Лейпциг
3 : 1
Ланс
События матча РБ Лейпциг - РК Ланс
6'
⚽
Давид Раум (1 - 0)
9'
⚽
Антонио Нуса (2 - 0)
35'
Исмаэло Ганю
43'
Флориан Сотока
58'
⚽
Матье Удоль (2 - 1)
61'
Матье Удоль
63'
Браян Груда
64'
⇄
Ромуло / Браян Груда
64'
⇄
Эзекиль Банзузи / Рокко Райтц
64'
⇄
Кристофер Нкунку / Кристоф Баумгартнер
64'
⇄
Мезиан Меслуб / Абдалла Сима
64'
⇄
Жуниор Кадиль / Флориан Сотока
68'
⇄
Николас Зайвальд / Максим Эстев
73'
⇄
Михал Скураш / Сауд Абдулхамид
79'
Михал Скураш
85'
⇄
Андрия Булатович / Амаду Айдара
90+2'
⇄
Андрия Максимович / Тидиам Гомис
90+3'
Нейл Эль-Айнауи
90+4'
⚽
Антонио Нуса (3 - 1)
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Ланс
Ланс, Франция
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|3
|зщ
|Максим Эстеве
68'
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
64'
|10
|пз
|Браян Груда
64'
|20
|пз
|Рокко Райц
64'
|7
|нп
|Антонио Нуса
|27
|нп
|Тидиам Гомис
90+2'
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
64'
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
64'
|40
|нп
|Ромуло
64'
|13
|пз
|Николас Зайвальд
68'
|30
|пз
|Андрия Максимович
90+2'
|40
|вр
|Робен Риссер
|6
|зщ
|Самсон Байду
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|21
|пз
|Амаду Айдара
85'
|10
|пз
|Флорьян Товен
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
73'
|8
|пз
|Яссин Титрауи
|19
|нп
|Абдалла Сима
64'
|7
|нп
|Флорьян Сотока
64'
|38
|пз
|Мезиан Суареш
64'
|28
|нп
|Жуниор Кадиль
64'
|22
|пз
|Михал Скурась
73'
|5
|пз
|Андрия Булатович
85'
Запасные
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|31
|пз
|Тони Лангштайнер
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|1
|вр
|Режис Гюртнер
|16
|вр
|Матьё Горжелен
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|31
|зщ
|Сулейман Саньян
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|9
|пз
|Торган Азар
|29
|пз
|Франьо Иванович
|34
|Leopold Joursky
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
|Янник Каюзак
|Дидье Дигар
Голы
Давид Раум
1:0
6'
Антонио Нуса
2:0
9'
Матьё Юдоль
2:1
58'
Антонио Нуса
Кристофер Нкунку
3:1
90+4'
Наказания
Исмаэло Ганью
35'
Флорьян Сотока
43'
Матьё Юдоль
61'
Браян Груда
63'
Михал Скурась
79'
Нейл Эль-Айнауи
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - Ланс, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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