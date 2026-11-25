РБ Лейпциг - Ланс 24 ноября обзор матча Дата публикации: 25-11-2026 РБ Лейпциг 3 : 1 Ланс События матча РБ Лейпциг - РК Ланс 6' ⚽ Давид Раум (1 - 0) 9' ⚽ Антонио Нуса (2 - 0) 35' Исмаэло Ганю 43' Флориан Сотока 58' ⚽ Матье Удоль (2 - 1) 61' Матье Удоль 63' Браян Груда 64' ⇄ Ромуло / Браян Груда 64' ⇄ Эзекиль Банзузи / Рокко Райтц 64' ⇄ Кристофер Нкунку / Кристоф Баумгартнер 64' ⇄ Мезиан Меслуб / Абдалла Сима 64' ⇄ Жуниор Кадиль / Флориан Сотока 68' ⇄ Николас Зайвальд / Максим Эстев 73' ⇄ Михал Скураш / Сауд Абдулхамид 79' Михал Скураш 85' ⇄ Андрия Булатович / Амаду Айдара 90+2' ⇄ Андрия Максимович / Тидиам Гомис 90+3' Нейл Эль-Айнауи 90+4' ⚽ Антонио Нуса (3 - 1) Составы команд РБ Лейпциг Лейпциг, Германия Ланс Ланс, Франция 26 вр Мартен Вандевордт 17 зщ Ридле Баку 4 зщ Вилли Орбан 22 зщ Давид Раум 3 зщ Максим Эстеве 68' 21 пз Нейл Эль-Айнауи 14 пз Кристоф Баумгартнер 64' 10 пз Браян Груда 64' 20 пз Рокко Райц 64' 7 нп Антонио Нуса 27 нп Тидиам Гомис 90+2' 6 пз Эзехил Банзюзи 64' 28 нп Кристофер Нкунку 64' 40 нп Ромуло 64' 13 пз Николас Зайвальд 68' 30 пз Андрия Максимович 90+2' 40 вр Робен Риссер 6 зщ Самсон Байду 14 зщ Матьё Юдоль 20 зщ Жан-Клер Тодибо 25 зщ Исмаэло Ганью 21 пз Амаду Айдара 85' 10 пз Флорьян Товен 23 пз Сауд Абдулхамид 73' 8 пз Яссин Титрауи 19 нп Абдалла Сима 64' 7 нп Флорьян Сотока 64' 38 пз Мезиан Суареш 64' 28 нп Жуниор Кадиль 64' 22 пз Михал Скурась 73' 5 пз Андрия Булатович 85' Запасные 1 вр Эрьян Нюланд 16 зщ Лукас Клостерман 35 зщ Макс Финкгрефе 39 зщ Бенджамин Хенрихс 31 пз Тони Лангштайнер 11 нп Жоан Бакайоко 1 вр Режис Гюртнер 16 вр Матьё Горжелен 24 зщ Жонатан Гради 31 зщ Сулейман Саньян 32 зщ Киллиан Антонио 9 пз Торган Азар 29 пз Франьо Иванович 34 Leopold Joursky Главные тренеры Мартин Гастон Демикелис Янник Каюзак Дидье Дигар Голы Давид Раум 1:0 6' Антонио Нуса 2:0 9' Матьё Юдоль 2:1 58' Антонио Нуса Кристофер Нкунку 3:1 90+4' Наказания Исмаэло Ганью 35' Флорьян Сотока 43' Матьё Юдоль 61' Браян Груда 63' Михал Скурась 79' Нейл Эль-Айнауи 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - Ланс, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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