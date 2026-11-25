Динамо Мх - Балтика 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
25 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|08.11.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|20.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
|05.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|15.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|02.04.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|12.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|13
|2
|Оренбург
|5
|10
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Родина
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|10
|2
|Динамо М
|5
|9
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|14
|2
|Крылья Советов
|5
|9
|3
|Балтика
|5
|6
|4
|Динамо Мх
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|5
|12
|2
|ЦСКА
|6
|11
|3
|Акрон
|6
|7
|4
|Локомотив М
|5
|3
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