Динамо Мх - Балтика 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000 25 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа C. 6-й тур Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Динамо Мх Махачкала Балтика Калининград Главные тренеры Вадим Валентинович Евсеев Андрей Викторович Талалаев История личных встреч 08.11.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 1 20.08.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 1 5 : 4 05.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 2 : 2 05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0 15.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1 02.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0 12.09.2022 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 5 13 2 Оренбург 5 10 3 Рубин 5 4 4 Родина 5 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 5 10 2 Динамо М 5 9 3 Факел 5 6 4 Ахмат 5 5 Группа C № Команда И О 1 Зенит 5 14 2 Крылья Советов 5 9 3 Балтика 5 6 4 Динамо Мх 5 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 5 12 2 ЦСКА 6 11 3 Акрон 6 7 4 Локомотив М 5 3