Славия - Вильярреал 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
25 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
|35
|вр
|Якуб Маркович
|27
|зщ
|Томаш Влчек
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|4
|зщ
|Давид Зима
|6
|зщ
|Анж Н'Гессан
|15
|пз
|Мубарак Сулейман
|23
|пз
|Михал Садилек
|30
|пз
|Виктор Новак
|39
|пз
|Давид Юрасек
|20
|нп
|Эммануэль Аяоси
|13
|нп
|Моймир Хитил
|25
|вр
|Петер Гулачи
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
|2
|зщ
|Логан Кошта
|18
|пз
|Пап Гейе
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
|10
|пз
|Альберто Молейро
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|21
|нп
|Тани Олувасейи
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Иньиго Перес
История личных встреч
|02.11.2017
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|0 : 2
|19.10.2017
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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