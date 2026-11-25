Славия - Вильярреал 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000 25 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Раде Обренович (Словения);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Славия П Прага, Чехия Вильярреал Вильярреал, Испания 35 вр Якуб Маркович 27 зщ Томаш Влчек 3 зщ Томаш Голеш 4 зщ Давид Зима 6 зщ Анж Н'Гессан 15 пз Мубарак Сулейман 23 пз Михал Садилек 30 пз Виктор Новак 39 пз Давид Юрасек 20 нп Эммануэль Аяоси 13 нп Моймир Хитил 25 вр Петер Гулачи 15 зщ Сантьяго Моуриньо 12 зщ Ренату Вейга 20 зщ Карлос Ромеро 2 зщ Логан Кошта 18 пз Пап Гейе 17 пз Тейджон Бьюкенен 10 пз Альберто Молейро 14 пз Сантьяго Комесанья 9 нп Жорж Микаутадзе 21 нп Тани Олувасейи Главные тренеры Йиндржих Трпишовски Иньиго Перес История личных встреч 02.11.2017 Лига Европы Группа A. 4-й тур 0 : 2 19.10.2017 Лига Европы Группа A. 3-й тур 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 4 12 2 1/8 финала Реал Мадрид 4 12 3 1/8 финала Арсенал 4 10 4 1/8 финала Комо 4 9 5 1/8 финала Барселона 4 9 6 1/8 финала Астон Вилла 4 9 7 1/8 финала Манчестер Сити 4 9 8 1/8 финала Ливерпуль 4 9 9 Плей-офф Брюгге 4 9 10 Плей-офф Спортинг 4 9 11 Плей-офф Бетис 4 9 12 Плей-офф Боруссия Д 4 9 13 Плей-офф Бавария 4 8 14 Плей-офф Штутгарт 4 7 15 Плей-офф Интер М 4 6 16 Плей-офф ЛАСК 4 6 17 Плей-офф Манчестер Юнайтед 4 6 18 Плей-офф Галатасарай 4 6 19 Плей-офф Фенербахче 4 5 20 Плей-офф Рома 4 4 21 Плей-офф Шахтёр 4 4 22 Плей-офф Викинг 4 4 23 Плей-офф Атлетико М 4 4 24 Плей-офф ПСВ Эйндховен 4 4 25 Будё-Глимт 4 4 26 Порту 4 3 27 Наполи 4 3 28 Вильярреал 4 3 29 АЕК Афины 4 3 30 РБ Лейпциг 4 3 31 Сабах 4 3 32 Фейеноорд 4 3 33 Ланс 4 3 34 Славия П 4 1 35 Лилль 4 1 36 Слован Бр 4 0