Спортинг - Манчестер Юнайтед 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466 25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Спортинг Лиссабон, Португалия Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия 1 вр Руй Силва 20 зщ Макси Араухо 72 зщ Эдуарду Куарежма 25 зщ Гонсалу Инасиу 22 зщ Иван Фреснеда 5 пз Серхи Альтимира 10 пз Жени Катаму 4 пз Силас Андерсен 17 пз Родриго Саласар 97 нп Луис Суарес 19 нп Нестори Иранкунда 1 вр Сенне Ламменс 2 зщ Диогу Дало 6 зщ Лисандро Мартинес 5 зщ Гарри Магуайр 15 зщ Лени Йоро 8 пз Бруну Фернандеш 37 пз Кобби Майну 19 пз Брайан Мбемо 13 пз Патрик Доргу 18 пз Юри Тилеманс 11 нп Джошуа Зиркзее Главные тренеры Руй Мануэл Гомеш Боржеш Паулу Алешандре Родригеш Фонсека Маурисио Почеттино История личных встреч 27.11.2007 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур 2 : 1 19.09.2007 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 4 12 2 1/8 финала Реал Мадрид 4 12 3 1/8 финала Арсенал 4 10 4 1/8 финала Комо 4 9 5 1/8 финала Барселона 4 9 6 1/8 финала Астон Вилла 4 9 7 1/8 финала Манчестер Сити 4 9 8 1/8 финала Ливерпуль 4 9 9 Плей-офф Брюгге 4 9 10 Плей-офф Спортинг 4 9 11 Плей-офф Бетис 4 9 12 Плей-офф Боруссия Д 4 9 13 Плей-офф Бавария 4 8 14 Плей-офф Штутгарт 4 7 15 Плей-офф Интер М 4 6 16 Плей-офф ЛАСК 4 6 17 Плей-офф Манчестер Юнайтед 4 6 18 Плей-офф Галатасарай 4 6 19 Плей-офф Фенербахче 4 5 20 Плей-офф Рома 4 4 21 Плей-офф Шахтёр 4 4 22 Плей-офф Викинг 4 4 23 Плей-офф Атлетико М 4 4 24 Плей-офф ПСВ Эйндховен 4 4 25 Будё-Глимт 4 4 26 Порту 4 3 27 Наполи 4 3 28 Вильярреал 4 3 29 АЕК Афины 4 3 30 РБ Лейпциг 4 3 31 Сабах 4 3 32 Фейеноорд 4 3 33 Ланс 4 3 34 Славия П 4 1 35 Лилль 4 1 36 Слован Бр 4 0