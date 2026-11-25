Спортинг - Манчестер Юнайтед 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Руй Силва
|20
|зщ
|Макси Араухо
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|5
|пз
|Серхи Альтимира
|10
|пз
|Жени Катаму
|4
|пз
|Силас Андерсен
|17
|пз
|Родриго Саласар
|97
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|15
|зщ
|Лени Йоро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|37
|пз
|Кобби Майну
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|13
|пз
|Патрик Доргу
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Руй Мануэл Гомеш Боржеш
|Паулу Алешандре Родригеш Фонсека
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|27.11.2007
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|2 : 1
|19.09.2007
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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