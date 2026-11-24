Зенит - Крылья Советов 24 ноября обзор матча Дата публикации: 24-11-2026 Зенит 1 : 0 Крылья Советов События матча Зенит (Санкт-Петербург) - Крылья Советов Самара 38' ⚽ Вендел (1 - 0) 45+1' Никита Чернов 46' ⇄ Ислам Чесноков / Никита Чернов 46' ⇄ Дани Фернандес / Владислав Шитов 46' ⇄ Денис Макаров / Ильзат Ахметов 53' Вячеслав Караваев 58' ⇄ Казбек Мукаилов / Амар Рахманович 61' Максим Витюгов 70' ⇄ Сергей Волков / Даниил Кондаков 70' ⇄ Дуглас Сантос / Вадим Шилов 70' ⇄ Михайло Баняц / Максим Витюгов 78' ⇄ Луис Энрике / Фелипе Аугусто 78' ⇄ Александр Ерохин / Вячеслав Караваев 82' ⇄ Педро / Вендел 90+4' Кирилл Печенин Составы команд Зенит Санкт-Петербург Крылья Советов Самара 16 вр Денис Адамов 15 зщ Вячеслав Караваев 78' 25 зщ Кевин Андраде 66 зщ Роман Вега 78 зщ Игорь Дивеев 8 пз Вендел 82' 14 пз Джон Джон 38 пз Амир Мусаев 61 пз Даниил Кондаков 70' 9 нп Фелипе Аугусто 78' 51 нп Вадим Шилов 70' 3 зщ Дуглас Сантос 70' 82 зщ Сергей Волков 70' 21 пз Александр Ерохин 78' 11 нп Луис Энрике 78' 20 нп Педро 82' 30 вр Сергей Песьяков 2 зщ Кирилл Печенин 4 зщ Юрий Горшков 5 зщ Доминик Ороз 18 зщ Иван Лепский 23 зщ Никита Чернов 46' 8 пз Максим Витюгов 70' 20 пз Кирилл Столбов 97 пз Ильзат Ахметов 46' 11 нп Амар Рахманович 58' 73 нп Владислав Шитов 46' 72 зщ Дани Фернандес 46' 17 пз Ислам Чесноков 46' 77 нп Денис Макаров 46' 67 нп Казбек Мукаилов 58' 7 пз Михайло Баньяц 70' Запасные 57 вр Богдан Москвичёв 96 вр Максим Зайцев 28 зщ Нуралы Алип 31 зщ Густаво Мантуан 5 пз Вильмар Барриос 93 пз Артём Карпукас 7 нп Александр Соболев 39 вр Евгений Фролов 80 вр Никита Кокарев 35 зщ Арсений Абзалилов 47 зщ Сергей Божин 70 пз Шодибек Шарипов 17 нп Иван Бобёр 76 нп Пётр Саласин Главные тренеры Сергей Богданович Семак Сергей Александрович Булатов Голы Вендел Роман Вега 1:0 37' Наказания Никита Чернов 45+2' Вячеслав Караваев 53' Максим Витюгов 61' Кирилл Печенин 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Крылья Советов, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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