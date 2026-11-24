Зенит - Крылья Советов 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 24-11-2026
Зенит
1 : 0
Крылья Советов
События матча Зенит (Санкт-Петербург) - Крылья Советов Самара
38'
⚽
Вендел (1 - 0)
45+1'
Никита Чернов
46'
⇄
Ислам Чесноков / Никита Чернов
46'
⇄
Дани Фернандес / Владислав Шитов
46'
⇄
Денис Макаров / Ильзат Ахметов
53'
Вячеслав Караваев
58'
⇄
Казбек Мукаилов / Амар Рахманович
61'
Максим Витюгов
70'
⇄
Сергей Волков / Даниил Кондаков
70'
⇄
Дуглас Сантос / Вадим Шилов
70'
⇄
Михайло Баняц / Максим Витюгов
78'
⇄
Луис Энрике / Фелипе Аугусто
78'
⇄
Александр Ерохин / Вячеслав Караваев
82'
⇄
Педро / Вендел
90+4'
Кирилл Печенин
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Крылья Советов
Самара
|16
|вр
|Денис Адамов
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
78'
|25
|зщ
|Кевин Андраде
|66
|зщ
|Роман Вега
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
|8
|пз
|Вендел
82'
|14
|пз
|Джон Джон
|38
|пз
|Амир Мусаев
|61
|пз
|Даниил Кондаков
70'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
78'
|51
|нп
|Вадим Шилов
70'
|3
|зщ
|Дуглас Сантос
70'
|82
|зщ
|Сергей Волков
70'
|21
|пз
|Александр Ерохин
78'
|11
|нп
|Луис Энрике
78'
|20
|нп
|Педро
82'
|30
|вр
|Сергей Песьяков
|2
|зщ
|Кирилл Печенин
|4
|зщ
|Юрий Горшков
|5
|зщ
|Доминик Ороз
|18
|зщ
|Иван Лепский
|23
|зщ
|Никита Чернов
46'
|8
|пз
|Максим Витюгов
70'
|20
|пз
|Кирилл Столбов
|97
|пз
|Ильзат Ахметов
46'
|11
|нп
|Амар Рахманович
58'
|73
|нп
|Владислав Шитов
46'
|72
|зщ
|Дани Фернандес
46'
|17
|пз
|Ислам Чесноков
46'
|77
|нп
|Денис Макаров
46'
|67
|нп
|Казбек Мукаилов
58'
|7
|пз
|Михайло Баньяц
70'
Запасные
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|96
|вр
|Максим Зайцев
|28
|зщ
|Нуралы Алип
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
|5
|пз
|Вильмар Барриос
|93
|пз
|Артём Карпукас
|7
|нп
|Александр Соболев
|39
|вр
|Евгений Фролов
|80
|вр
|Никита Кокарев
|35
|зщ
|Арсений Абзалилов
|47
|зщ
|Сергей Божин
|70
|пз
|Шодибек Шарипов
|17
|нп
|Иван Бобёр
|76
|нп
|Пётр Саласин
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Сергей Александрович Булатов
Голы
Вендел
Роман Вега
1:0
37'
Наказания
Никита Чернов
45+2'
Вячеслав Караваев
53'
Максим Витюгов
61'
Кирилл Печенин
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Крылья Советов, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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