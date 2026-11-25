Шахтёр - Фенербахче 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Шахтёр
Украина
Фенербахче
Стамбул, Турция
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|30
|пз
|Алисон
|29
|пз
|Егор Назарина
|27
|пз
|Олег Очеретько
|6
|пз
|Марлон Гомес
|11
|пз
|Невертон
|49
|нп
|Лука Мейреллес
|31
|вр
|Эдерсон
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|3
|зщ
|Арчи Браун
|27
|зщ
|Нелсон Семеду
|21
|зщ
|Коджо Оппонг
|91
|пз
|Н'Голо Канте
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
|6
|пз
|Маттео Гендузи
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
|11
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|19
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Арда Туран
|Эмре Белёзоглу
|Эмре Белёзоглу
История личных встреч
|19.04.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|05.08.2015
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|28.07.2015
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|21.07.2011
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2011
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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