Шахтёр - Фенербахче 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841 25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Шахтёр Украина Фенербахче Стамбул, Турция 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 30 пз Алисон 29 пз Егор Назарина 27 пз Олег Очеретько 6 пз Марлон Гомес 11 пз Невертон 49 нп Лука Мейреллес 31 вр Эдерсон 37 зщ Милан Шкриньяр 3 зщ Арчи Браун 27 зщ Нелсон Семеду 21 зщ Коджо Оппонг 91 пз Н'Голо Канте 5 пз Исмаиль Юксек 6 пз Маттео Гендузи 17 нп Ирфан Кахведжи 11 нп Мэйсон Гринвуд 19 нп Ведат Мурики Главные тренеры Арда Туран Эмре Белёзоглу Эмре Белёзоглу История личных встреч 19.04.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 1 : 0 05.08.2015 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0 28.07.2015 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0 21.07.2011 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2011 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 4 12 2 1/8 финала Реал Мадрид 4 12 3 1/8 финала Арсенал 4 10 4 1/8 финала Комо 4 9 5 1/8 финала Барселона 4 9 6 1/8 финала Астон Вилла 4 9 7 1/8 финала Манчестер Сити 4 9 8 1/8 финала Ливерпуль 4 9 9 Плей-офф Брюгге 4 9 10 Плей-офф Спортинг 4 9 11 Плей-офф Бетис 4 9 12 Плей-офф Боруссия Д 4 9 13 Плей-офф Бавария 4 8 14 Плей-офф Штутгарт 4 7 15 Плей-офф Интер М 4 6 16 Плей-офф ЛАСК 4 6 17 Плей-офф Манчестер Юнайтед 4 6 18 Плей-офф Галатасарай 4 6 19 Плей-офф Фенербахче 4 5 20 Плей-офф Рома 4 4 21 Плей-офф Шахтёр 4 4 22 Плей-офф Викинг 4 4 23 Плей-офф Атлетико М 4 4 24 Плей-офф ПСВ Эйндховен 4 4 25 Будё-Глимт 4 4 26 Порту 4 3 27 Наполи 4 3 28 Вильярреал 4 3 29 АЕК Афины 4 3 30 РБ Лейпциг 4 3 31 Сабах 4 3 32 Фейеноорд 4 3 33 Ланс 4 3 34 Славия П 4 1 35 Лилль 4 1 36 Слован Бр 4 0