Интер М - Штутгарт 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018 25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Интер М Милан, Италия Штутгарт Штутгарт, Германия 1 вр Хосеп Мартинес 31 зщ Янн Биссекк 25 зщ Мануэль Аканджи 99 зщ Джед-Хотеп Спенс 30 пз Карлос Аугусто 23 пз Николо Барелла 32 пз Федерико Димарко 8 пз Петар Сучич 21 пз Кёртис Джонс 94 нп Франческо Эспозито 10 нп Лаутаро Мартинес 1 вр Фабиан Бредлов 3 зщ Рамон Хендрикс 24 зщ Йефф Шабо 7 зщ Максимилиан Миттельштедт 21 пз Гриша Прёмель 16 пз Атакан Каразор 18 пз Джейми Левелинг 11 пз Билал Эль-Ханнус 10 пз Крис Фюрих 26 нп Дениз Ундав 9 нп Эрмедин Демирович Главные тренеры Кристиан Киву Себастьян Хёнес История личных встреч 22.11.2026 Италия — Серия А 12-й тур 4 : 4 08.11.2026 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 0 03.11.2026 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 3 31.10.2026 Италия — Серия А 10-й тур 3 : 1 28.10.2026 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 4 12 2 1/8 финала Реал Мадрид 4 12 3 1/8 финала Арсенал 4 10 4 1/8 финала Комо 4 9 5 1/8 финала Барселона 4 9 6 1/8 финала Астон Вилла 4 9 7 1/8 финала Манчестер Сити 4 9 8 1/8 финала Ливерпуль 4 9 9 Плей-офф Брюгге 4 9 10 Плей-офф Спортинг 4 9 11 Плей-офф Бетис 4 9 12 Плей-офф Боруссия Д 4 9 13 Плей-офф Бавария 4 8 14 Плей-офф Штутгарт 4 7 15 Плей-офф Интер М 4 6 16 Плей-офф ЛАСК 4 6 17 Плей-офф Манчестер Юнайтед 4 6 18 Плей-офф Галатасарай 4 6 19 Плей-офф Фенербахче 4 5 20 Плей-офф Рома 4 4 21 Плей-офф Шахтёр 4 4 22 Плей-офф Викинг 4 4 23 Плей-офф Атлетико М 4 4 24 Плей-офф ПСВ Эйндховен 4 4 25 Будё-Глимт 4 4 26 Порту 4 3 27 Наполи 4 3 28 Вильярреал 4 3 29 АЕК Афины 4 3 30 РБ Лейпциг 4 3 31 Сабах 4 3 32 Фейеноорд 4 3 33 Ланс 4 3 34 Славия П 4 1 35 Лилль 4 1 36 Слован Бр 4 0