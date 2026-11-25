Интер М - Штутгарт 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|99
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
|32
|пз
|Федерико Димарко
|8
|пз
|Петар Сучич
|21
|пз
|Кёртис Джонс
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Атакан Каразор
|18
|пз
|Джейми Левелинг
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|10
|пз
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|22.11.2026
|Италия — Серия А
|12-й тур
|4 : 4
|08.11.2026
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|03.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|31.10.2026
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 1
|28.10.2026
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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