Манчестер Сити - Наполи 24 ноября обзор матча Дата публикации: 25-11-2026 Манчестер Сити 2 : 2 Наполи События матча Манчестер Сити - ССК Наполи 55' ⇄ Жереми Доку / Аллан 55' ⚽ Расмус Хёйлунн (0 - 1) 63' ⇄ Илиман Ндиай / Энцо Фернандес 67' ⚽ Аюб Буадди (1 - 1) 75' ⇄ Жоване / Расмус Хёйлунн 75' ⇄ Франк Ангисса / Кевин Де Брёйне 76' ⚽ Ноа Ланг (1 - 2) 82' Марк Гехи 86' ⚽ Раян Шерки (2 - 2) Составы команд Манчестер Сити Манчестер, Англия Наполи Неаполь, Италия 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 33 зщ Нико О'Райли 6 зщ Марк-Израэль Гехи 27 зщ Матеус Нунес 24 зщ Йошко Гвардиол 17 пз Энцо Фернандес 63' 5 пз Эллиот Андерсон 10 пз Райан Шерки 32 пз Айюб Буадди 37 пз Аллан 55' 9 нп Эрлинг Холанд 11 пз Жереми Доку 55' 7 пз Илиман Ндиайе 63' 32 вр Ваня Милинкович-Савич 13 зщ Амир Ррахмани 31 зщ Сэм Бёкема 17 зщ Матиас Оливера 37 зщ Леонардо Спинаццола 8 пз Скотт Мактоминей 6 пз Билли Гилмор 11 пз Кевин Де Брёйне 75' 21 нп Маттео Политано 19 нп Расмус Хойлунд 75' 70 нп Ноа Ланг 23 пз Жиоване 75' 99 пз Франк Ангисса 75' Запасные 28 вр Херонимо Рульи 3 зщ Рубен Диаш 21 зщ Райан Аит-Нури 22 зщ Витор Рейс 45 зщ Абдукодир Хусанов 8 пз Матео Ковачич 47 пз Фил Фоден 82 пз Рико Льюис 56 нп Райан Макайду 75 нп Тайрон Самба 14 вр Никита Контини 41 вр Давид Спинелли 38 пз Андреа Кьюммарьелло 7 нп Давид Нерес 20 нп Лоренцо Лукка Главные тренеры Энцо Мареска Массимилиано Аллегри Голы Расмус Хойлунд Билли Гилмор 0:1 55' Айюб Буадди Жереми Доку 1:1 67' Ноа Ланг Леонардо Спинаццола 1:2 76' Райан Шерки Илиман Ндиайе 2:2 86' Наказания Марк-Израэль Гехи 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Наполи, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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