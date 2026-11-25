Манчестер Сити - Наполи 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 25-11-2026
Манчестер Сити
2 : 2
Наполи
События матча Манчестер Сити - ССК Наполи
55'
⇄
Жереми Доку / Аллан
55'
⚽
Расмус Хёйлунн (0 - 1)
63'
⇄
Илиман Ндиай / Энцо Фернандес
67'
⚽
Аюб Буадди (1 - 1)
75'
⇄
Жоване / Расмус Хёйлунн
75'
⇄
Франк Ангисса / Кевин Де Брёйне
76'
⚽
Ноа Ланг (1 - 2)
82'
Марк Гехи
86'
⚽
Раян Шерки (2 - 2)
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Наполи
Неаполь, Италия
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|17
|пз
|Энцо Фернандес
63'
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Райан Шерки
|32
|пз
|Айюб Буадди
|37
|пз
|Аллан
55'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|11
|пз
|Жереми Доку
55'
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
63'
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|6
|пз
|Билли Гилмор
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
75'
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
75'
|70
|нп
|Ноа Ланг
|23
|пз
|Жиоване
75'
|99
|пз
|Франк Ангисса
75'
Запасные
|28
|вр
|Херонимо Рульи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|22
|зщ
|Витор Рейс
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|82
|пз
|Рико Льюис
|56
|нп
|Райан Макайду
|75
|нп
|Тайрон Самба
|14
|вр
|Никита Контини
|41
|вр
|Давид Спинелли
|38
|пз
|Андреа Кьюммарьелло
|7
|нп
|Давид Нерес
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Массимилиано Аллегри
Голы
Расмус Хойлунд
Билли Гилмор
0:1
55'
Айюб Буадди
Жереми Доку
1:1
67'
Ноа Ланг
Леонардо Спинаццола
1:2
76'
Райан Шерки
Илиман Ндиайе
2:2
86'
Наказания
Марк-Израэль Гехи
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Наполи, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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