Рубин - Родина 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
25 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Рубин
Казань
Родина
Москва
Главные тренеры
|Олег Александрович Кузьмин (и.о.)
|Джонатан Альба
История личных встреч
|16.09.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|04.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|5 : 0
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 4
|03.06.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|17.07.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|13
|2
|Оренбург
|5
|10
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Родина
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|10
|2
|Динамо М
|5
|9
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|14
|2
|Крылья Советов
|5
|9
|3
|Балтика
|5
|6
|4
|Динамо Мх
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|5
|12
|2
|ЦСКА
|6
|11
|3
|Акрон
|6
|7
|4
|Локомотив М
|5
|3
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