Рубин - Родина 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379 25 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа A. 6-й тур Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Рубин Казань Родина Москва Главные тренеры Олег Александрович Кузьмин (и.о.) Джонатан Альба История личных встреч 16.09.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 1 04.08.2026 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 5 : 0 22.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 4 03.06.2023 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 0 : 0 17.07.2022 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 5 13 2 Оренбург 5 10 3 Рубин 5 4 4 Родина 5 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 5 10 2 Динамо М 5 9 3 Факел 5 6 4 Ахмат 5 5 Группа C № Команда И О 1 Зенит 5 14 2 Крылья Советов 5 9 3 Балтика 5 6 4 Динамо Мх 5 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 5 12 2 ЦСКА 6 11 3 Акрон 6 7 4 Локомотив М 5 3