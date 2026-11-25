Комо - АЕК Афины 24 ноября обзор матча Дата публикации: 25-11-2026 Комо 1 : 0 АЕК Афины События матча Комо - АЕК 12' Нико Пас 29' ✕ Лукас Да Кунья Пенальти не забит 48' Ян Коуто 57' ⚽ Луис Милья (1 - 0) 62' ⇄ Барнабаш Варга / Дерек Кутеса 65' Ловро Маер 65' ⇄ Иван Смольчич / Ян Коуто 74' ⇄ Зини / Лука Йович 74' ⇄ Петрос Манталос / Мият Гачинович 76' Рэзван Марин 78' Ставрос Пилиос 79' ⇄ Каан Кайринен / Ловро Маер 79' ⇄ Жуан Мариу / Милан Виталиш 80' ⇄ Кайки / Мартин Батурина 81' ⇄ Марк Кемпф / Трево Чалоба 88' ⇄ Самуэле Риччи / Лукас Да Кунья Составы команд Комо Комо, Италия АЕК Афины Афины, Греция 97 вр Роберт Санчес 4 зщ Хакобо Рамон 27 зщ Ян Коуто 65' 3 зщ Алекс Валье 99 зщ Трево Чалоба 80' 6 пз Луис Милья 5 пз Максимо Перроне 7 пз Лукаш Да Кунья 88' 10 пз Николас Пас 20 пз Мартин Батурина 80' 9 нп Анастасиос Дувикас 28 зщ Иван Смолчич 65' 16 зщ Кайки 80' 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 80' 21 пз Самуэле Риччи 88' 1 вр Томас Стракоша 2 зщ Ароль Мукуди 44 зщ Филипе Релвас 3 зщ Ставрос Пилиос 12 зщ Лазарос Рота 14 пз Ловро Майер 79' 18 пз Рэзван Марин 27 пз Милан Виталиш 79' 8 пз Мият Гачинович 74' 7 пз Дерек Кутеса 61' 9 нп Лука Йович 74' 19 нп Барнабаш Варга 61' 20 пз Петрос Манталос 74' 90 нп Зини 74' 23 зщ Жоау Мариу 79' 6 пз Каан Кайринен 79' Запасные 1 вр Жан Бутез 12 вр Лоренцо Луиджи Джинелли 13 зщ Альберто Доссена 30 пз Маттия Либерали 54 пз Маттео Папаччоли 57 Cristian Mazzara 41 вр Мариос Баламотис 91 вр Альберто Бриньоли 21 зщ Домагой Вида 22 зщ Хараламбос Ликояннис Главные тренеры Сеск Фабрегас Марко Николич Голы Луис Милья Мартин Батурина 1:0 57' Наказания Николас Пас 12' Ян Коуто 48' Ловро Майер 65' Рэзван Марин 76' Ставрос Пилиос 78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - АЕК Афины, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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