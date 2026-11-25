Комо - АЕК Афины 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 25-11-2026
Комо
1 : 0
АЕК Афины
События матча Комо - АЕК
12'
Нико Пас
29'
✕
Лукас Да КуньяПенальти не забит
48'
Ян Коуто
57'
⚽
Луис Милья (1 - 0)
62'
⇄
Барнабаш Варга / Дерек Кутеса
65'
Ловро Маер
65'
⇄
Иван Смольчич / Ян Коуто
74'
⇄
Зини / Лука Йович
74'
⇄
Петрос Манталос / Мият Гачинович
76'
Рэзван Марин
78'
Ставрос Пилиос
79'
⇄
Каан Кайринен / Ловро Маер
79'
⇄
Жуан Мариу / Милан Виталиш
80'
⇄
Кайки / Мартин Батурина
81'
⇄
Марк Кемпф / Трево Чалоба
88'
⇄
Самуэле Риччи / Лукас Да Кунья
Составы команд
Комо
Комо, Италия
АЕК Афины
Афины, Греция
|97
|вр
|Роберт Санчес
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|27
|зщ
|Ян Коуто
65'
|3
|зщ
|Алекс Валье
|99
|зщ
|Трево Чалоба
80'
|6
|пз
|Луис Милья
|5
|пз
|Максимо Перроне
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
88'
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
80'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|28
|зщ
|Иван Смолчич
65'
|16
|зщ
|Кайки
80'
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
80'
|21
|пз
|Самуэле Риччи
88'
|1
|вр
|Томас Стракоша
|2
|зщ
|Ароль Мукуди
|44
|зщ
|Филипе Релвас
|3
|зщ
|Ставрос Пилиос
|12
|зщ
|Лазарос Рота
|14
|пз
|Ловро Майер
79'
|18
|пз
|Рэзван Марин
|27
|пз
|Милан Виталиш
79'
|8
|пз
|Мият Гачинович
74'
|7
|пз
|Дерек Кутеса
61'
|9
|нп
|Лука Йович
74'
|19
|нп
|Барнабаш Варга
61'
|20
|пз
|Петрос Манталос
74'
|90
|нп
|Зини
74'
|23
|зщ
|Жоау Мариу
79'
|6
|пз
|Каан Кайринен
79'
Запасные
|1
|вр
|Жан Бутез
|12
|вр
|Лоренцо Луиджи Джинелли
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|30
|пз
|Маттия Либерали
|54
|пз
|Маттео Папаччоли
|57
|Cristian Mazzara
|41
|вр
|Мариос Баламотис
|91
|вр
|Альберто Бриньоли
|21
|зщ
|Домагой Вида
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Марко Николич
Голы
Луис Милья
Мартин Батурина
1:0
57'
Наказания
Николас Пас
12'
Ян Коуто
48'
Ловро Майер
65'
Рэзван Марин
76'
Ставрос Пилиос
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - АЕК Афины, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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