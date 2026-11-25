Атлетико - Викинг 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460 25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Атлетико М Мадрид, Испания Викинг Ставангер, Норвегия 13 вр Ян Облак 24 зщ Робен Ле Норман 17 зщ Давид Ганцко 14 зщ Маркос Льоренте 22 зщ Алехандро Гримальдо 20 пз Джулиано Симеоне 8 пз Пабло Барриос 5 пз Джонни Кардозо 9 нп Александр Сёрлот 10 нп Алекс Баэна 19 нп Хулиан Альварес 1 вр Арилд Эстбе 6 зщ Джанни Стенснесс 25 зщ Хенрик Фальхенер 5 зщ Хенрик Хеггхейм 24 зщ Ветле Эукленн 7 пз Кристоффер Аскильдсен 8 пз Джо Белл 10 нп Златко Трипич 22 нп Эрик Ботхейм 16 нп Хенрик Бьёрдаль 20 нп Петер Кристиансен Главные тренеры Диего Симеоне Бьярте Лунне Орсхейм История личных встреч 22.11.2026 Испания — Ла Лига 13-й тур 0 : 3 08.11.2026 Испания — Ла Лига 12-й тур 1 : 2 03.11.2026 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 2 31.10.2026 Испания — Ла Лига 11-й тур 0 : 2 24.10.2026 Испания — Ла Лига 10-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 4 12 2 1/8 финала Реал Мадрид 4 12 3 1/8 финала Арсенал 4 10 4 1/8 финала Комо 4 9 5 1/8 финала Барселона 4 9 6 1/8 финала Астон Вилла 4 9 7 1/8 финала Манчестер Сити 4 9 8 1/8 финала Ливерпуль 4 9 9 Плей-офф Брюгге 4 9 10 Плей-офф Спортинг 4 9 11 Плей-офф Бетис 4 9 12 Плей-офф Боруссия Д 4 9 13 Плей-офф Бавария 4 8 14 Плей-офф Штутгарт 4 7 15 Плей-офф Интер М 4 6 16 Плей-офф ЛАСК 4 6 17 Плей-офф Манчестер Юнайтед 4 6 18 Плей-офф Галатасарай 4 6 19 Плей-офф Фенербахче 4 5 20 Плей-офф Рома 4 4 21 Плей-офф Шахтёр 4 4 22 Плей-офф Викинг 4 4 23 Плей-офф Атлетико М 4 4 24 Плей-офф ПСВ Эйндховен 4 4 25 Будё-Глимт 4 4 26 Порту 4 3 27 Наполи 4 3 28 Вильярреал 4 3 29 АЕК Афины 4 3 30 РБ Лейпциг 4 3 31 Сабах 4 3 32 Фейеноорд 4 3 33 Ланс 4 3 34 Славия П 4 1 35 Лилль 4 1 36 Слован Бр 4 0