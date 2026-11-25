Атлетико - Викинг 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Викинг
Ставангер, Норвегия
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|8
|пз
|Пабло Барриос
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|10
|нп
|Алекс Баэна
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Арилд Эстбе
|6
|зщ
|Джанни Стенснесс
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
|5
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
|24
|зщ
|Ветле Эукленн
|7
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|8
|пз
|Джо Белл
|10
|нп
|Златко Трипич
|22
|нп
|Эрик Ботхейм
|16
|нп
|Хенрик Бьёрдаль
|20
|нп
|Петер Кристиансен
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Бьярте Лунне Орсхейм
История личных встреч
|22.11.2026
|Испания — Ла Лига
|13-й тур
|0 : 3
|08.11.2026
|Испания — Ла Лига
|12-й тур
|1 : 2
|03.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|31.10.2026
|Испания — Ла Лига
|11-й тур
|0 : 2
|24.10.2026
|Испания — Ла Лига
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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