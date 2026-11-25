Лилль - Бавария 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083 25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Лилль Лилль, Франция Бавария Мюнхен, Германия 1 вр Берке Озер 38 зщ Максима Гоффи 3 зщ Натан Нгой 4 зщ Алешандро 15 зщ Ромен Перро 21 пз Бенжамен Андре 6 пз Набиль Бенталеб 17 пз Нгалайель Мукау 8 пз Этан Мбаппе 10 пз Хакон-Арнар Харальдссон 18 нп Аясэ Уэда 40 вр Йонас Урбиг 27 зщ Конрад Лаймер 2 зщ Деотшанкюль Юпамекано 4 зщ Жонатан Та 44 зщ Йосип Станишич 11 зщ Натаниэль Браун 6 пз Йозуа Киммих 45 пз Александар Павлович 8 пз Том Бишоф 42 пз Леннарт Карл 46 нп Тим Биндер Главные тренеры Давиде Анчелотти Венсан Компани Рене Марич (и.о.) История личных встреч 07.11.2012 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур 6 : 1 23.10.2012 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 4 12 2 1/8 финала Реал Мадрид 4 12 3 1/8 финала Арсенал 4 10 4 1/8 финала Комо 4 9 5 1/8 финала Барселона 4 9 6 1/8 финала Астон Вилла 4 9 7 1/8 финала Манчестер Сити 4 9 8 1/8 финала Ливерпуль 4 9 9 Плей-офф Брюгге 4 9 10 Плей-офф Спортинг 4 9 11 Плей-офф Бетис 4 9 12 Плей-офф Боруссия Д 4 9 13 Плей-офф Бавария 4 8 14 Плей-офф Штутгарт 4 7 15 Плей-офф Интер М 4 6 16 Плей-офф ЛАСК 4 6 17 Плей-офф Манчестер Юнайтед 4 6 18 Плей-офф Галатасарай 4 6 19 Плей-офф Фенербахче 4 5 20 Плей-офф Рома 4 4 21 Плей-офф Шахтёр 4 4 22 Плей-офф Викинг 4 4 23 Плей-офф Атлетико М 4 4 24 Плей-офф ПСВ Эйндховен 4 4 25 Будё-Глимт 4 4 26 Порту 4 3 27 Наполи 4 3 28 Вильярреал 4 3 29 АЕК Афины 4 3 30 РБ Лейпциг 4 3 31 Сабах 4 3 32 Фейеноорд 4 3 33 Ланс 4 3 34 Славия П 4 1 35 Лилль 4 1 36 Слован Бр 4 0