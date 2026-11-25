Лилль - Бавария 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
25 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Бавария
Мюнхен, Германия
|1
|вр
|Берке Озер
|38
|зщ
|Максима Гоффи
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|18
|нп
|Аясэ Уэда
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|11
|зщ
|Натаниэль Браун
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Том Бишоф
|42
|пз
|Леннарт Карл
|46
|нп
|Тим Биндер
Главные тренеры
|Давиде Анчелотти
|Венсан Компани
|Рене Марич (и.о.)
История личных встреч
|07.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|6 : 1
|23.10.2012
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
Кто победит?
10 голосов болельщиков