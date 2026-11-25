Дата публикации: 25-11-2026 02:21

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся настоящий голевой фестиваль. Мадридский «Реал» камня на камне не оставил от нидерландского ПСВ, отправив в ворота гостей пять мячей. Итоговый счёт — 5:1 в пользу «сливочных». Арбитром встречи был норвежец Эспен Эскос.

Гол Перишича: ложная тревога для Мадрида

Первый тайм завершился неожиданно. Гости не стали прижиматься к воротам и на 37-й минуте открыли счёт. Опытнейший Иван Перишич замкнул подачу с фланга, заставив замолчать трибуны «Бернабеу». 0:1 — «Реал» оказался в роли догоняющего.

Гений Гюлера и удар Беллингема: камбэк «Реала»

Во втором тайме команда Жозе Моуринью вышла с другим настроем. Переворот игры организовали молодые турки и англичанин:

- 52-я минута: Федерико Вальверде сравнивает счёт. Уругваец пушечным ударом завершил комбинацию, которую начал **Арда Гюлер.

- 62-я минута: Джуд Беллингем выводит «Реал» вперёд. 2:1.

- 64-я минута: Килиан Мбаппе забивает третий. И снова в роли ассистента выступил Гюлер, оформивший результативный пас всего за две минуты.

Мбаппе и Винисиус: добивание «фермеров»

Увидев, что ПСВ поплыл, лидеры «Реала» включили режим хищника.

- 84-я минута: Килиан Мбаппе делает дубль. Французский форвард оформляет 4:1, забивая свой второй мяч в течение 20 минут.

- 87-я минута: Винисиус Жуниор ставит точку. Бразилец устанавливает окончательный унизительный для голландцев счёт — 5:1.

Таблица: «Реал» — единоличный лидер

Результат этого матча кардинально повлиял на положение команд в общем этапе:

- «Реал» (15 очков): «Сливочные» набирают 15 баллов в 5 матчах и занимают чистое первое место. Команда демонстрирует пугающую эффективность и, похоже, не собирается отдавать никому прямую путёвку в 1/8 финала.

- ПСВ (4 очка, 27-е место): Для эйндховенцев это холодный душ. 4 очка после 5 туров — это на грани пропасти. Команда занимает 27-е место и рискует пролететь мимо плей-офф, если не наберёт баллы в следующем туре.

Что дальше: «Арсенал» и «Атлетико»

В 6-м туре команд ждут испанские дерби (в широком смысле):

- «Реал»: 9 декабря выезд в Лондон к «Арсеналу». Битва двух лидеров за первое место в таблице.

- ПСВ: 9 декабря домашний матч против «Атлетико». Битва за выживание в топ-24.