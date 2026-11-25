«Бернабеу» не заметил Перишича: «Реал» уничтожил ПСВ
В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся настоящий голевой фестиваль. Мадридский «Реал» камня на камне не оставил от нидерландского ПСВ, отправив в ворота гостей пять мячей. Итоговый счёт — 5:1 в пользу «сливочных». Арбитром встречи был норвежец Эспен Эскос.
Гол Перишича: ложная тревога для Мадрида
Первый тайм завершился неожиданно. Гости не стали прижиматься к воротам и на 37-й минуте открыли счёт. Опытнейший Иван Перишич замкнул подачу с фланга, заставив замолчать трибуны «Бернабеу». 0:1 — «Реал» оказался в роли догоняющего.
Гений Гюлера и удар Беллингема: камбэк «Реала»
Во втором тайме команда Жозе Моуринью вышла с другим настроем. Переворот игры организовали молодые турки и англичанин:
- 52-я минута: Федерико Вальверде сравнивает счёт. Уругваец пушечным ударом завершил комбинацию, которую начал **Арда Гюлер.
- 62-я минута: Джуд Беллингем выводит «Реал» вперёд. 2:1.
- 64-я минута: Килиан Мбаппе забивает третий. И снова в роли ассистента выступил Гюлер, оформивший результативный пас всего за две минуты.
Мбаппе и Винисиус: добивание «фермеров»
Увидев, что ПСВ поплыл, лидеры «Реала» включили режим хищника.
- 84-я минута: Килиан Мбаппе делает дубль. Французский форвард оформляет 4:1, забивая свой второй мяч в течение 20 минут.
- 87-я минута: Винисиус Жуниор ставит точку. Бразилец устанавливает окончательный унизительный для голландцев счёт — 5:1.
Таблица: «Реал» — единоличный лидер
Результат этого матча кардинально повлиял на положение команд в общем этапе:
- «Реал» (15 очков): «Сливочные» набирают 15 баллов в 5 матчах и занимают чистое первое место. Команда демонстрирует пугающую эффективность и, похоже, не собирается отдавать никому прямую путёвку в 1/8 финала.
- ПСВ (4 очка, 27-е место): Для эйндховенцев это холодный душ. 4 очка после 5 туров — это на грани пропасти. Команда занимает 27-е место и рискует пролететь мимо плей-офф, если не наберёт баллы в следующем туре.
Что дальше: «Арсенал» и «Атлетико»
В 6-м туре команд ждут испанские дерби (в широком смысле):
- «Реал»: 9 декабря выезд в Лондон к «Арсеналу». Битва двух лидеров за первое место в таблице.
- ПСВ: 9 декабря домашний матч против «Атлетико». Битва за выживание в топ-24.
В центральном матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов на стадионе «Эмирейтс» лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» сыграли в...
В матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА скромный итальянский «Комо» на своём поле «Стадио Джузеппе Синигалья» одержал очередную...
В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов на стадионе «Этихад» зрители увидели настоящую голевую феерию. Манчестерский «Сити» и итальянский...
В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов роттердамский «Фейеноорд» на своём стадионе «Де Кёйп» потерпел обиднейшее поражение от португальского...
В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» на своём стадионе уверенно разобрался с французским «Лансом» со счётом 3:1....