Будё-Глимт - ЛАСК 24 ноября обзор матча
Дата публикации: 25-11-2026
Будё-Глимт
1 : 0
ЛАСК
События матча Будё-Глимт - ЛАСК
61'
⇄
Мозес Усор / Кристоф Ланг
61'
⇄
Саша Хорват / Алессандро Шёпф
71'
Криштоф Данек
73'
⇄
Даниэль Эль-Фадли / Криштоф Данек
74'
⇄
Ульрик Сальтнес / Сондре Фет
74'
⇄
Джошуа Китолано / Сондре Окленд
74'
⇄
Андреас Хельмерсен / Ола Брюнхильдсен
82'
⇄
Саша Калайджич / Сэмюэл Адемиран
82'
⇄
Мелайро Богард / Каспер Йоргенсен
89'
Йостейн Гундерсен
90+2'
⇄
Исак Дюбвик Мяаття / Йенс Петтер Хауге
90+2'
⚽
Андреас Хельмерсен (1 - 0)
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
ЛАСК
Линц, Австрия
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
74'
|8
|пз
|Сондре Эукленн
74'
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
90+2'
|17
|нп
|Ола Брюнхильдсен
74'
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
74'
|16
|пз
|Джошуа Китолано
74'
|9
|нп
|Андреас Хельмерсен
74'
|25
|нп
|Исак Дюбвик Мяяття
90+2'
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|43
|зщ
|Алемао
|25
|зщ
|Иван Дибанго
|3
|зщ
|Мигель Фреклтон
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
82'
|10
|пз
|Роберт Любичич
|9
|пз
|Крыштоф Данек
73'
|18
|пз
|Алессандро Шёпф
61'
|7
|нп
|Самуэль Адениран
82'
|27
|нп
|Кристоф Ланг
61'
|30
|пз
|Саша Хорват
61'
|8
|нп
|Мозес Усор
61'
|23
|зщ
|Даниэль Эльфадли
73'
|6
|зщ
|Мелайро Богард
82'
|11
|нп
|Саша Калайджич
82'
Запасные
|1
|вр
|Юлиан Файе Лунн
|45
|вр
|Исак Шунг
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
|22
|зщ
|Йоэль Мугиша
|23
|зщ
|Магнус Рийснес
|33
|вр
|Тобиас Шютценауэр
|50
|вр
|Фабиан Шиллингер
|21
|зщ
|Маноэль Верхаге
|45
|нп
|Наэль Кейн
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Дитмар Кюбауэр
Голы
Мелайро Богард
1:0
90+2'
Наказания
Крыштоф Данек
71'
Йостейн Гундерсен
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Будё-Глимт - ЛАСК, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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