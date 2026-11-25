Будё-Глимт - ЛАСК 24 ноября обзор матча Дата публикации: 25-11-2026 Будё-Глимт 1 : 0 ЛАСК События матча Будё-Глимт - ЛАСК 61' ⇄ Мозес Усор / Кристоф Ланг 61' ⇄ Саша Хорват / Алессандро Шёпф 71' Криштоф Данек 73' ⇄ Даниэль Эль-Фадли / Криштоф Данек 74' ⇄ Ульрик Сальтнес / Сондре Фет 74' ⇄ Джошуа Китолано / Сондре Окленд 74' ⇄ Андреас Хельмерсен / Ола Брюнхильдсен 82' ⇄ Саша Калайджич / Сэмюэл Адемиран 82' ⇄ Мелайро Богард / Каспер Йоргенсен 89' Йостейн Гундерсен 90+2' ⇄ Исак Дюбвик Мяаття / Йенс Петтер Хауге 90+2' ⚽ Андреас Хельмерсен (1 - 0) Составы команд Будё-Глимт Будё, Норвегия ЛАСК Линц, Австрия 12 вр Никита Хайкин 20 зщ Фредрик Шёвольд 4 зщ Один Бёртуфт 15 зщ Фредрик Бьёркан 6 зщ Йостейн Гундерсен 7 пз Патрик Берг 19 пз Сондре Брунстад 74' 8 пз Сондре Эукленн 74' 11 нп Оле-Дидрик Бломберг 10 нп Йенс Петтер Хёуге 90+2' 17 нп Ола Брюнхильдсен 74' 14 пз Ульрик Салтнес 74' 16 пз Джошуа Китолано 74' 9 нп Андреас Хельмерсен 74' 25 нп Исак Дюбвик Мяяття 90+2' 1 вр Лукас Юнгвирт 4 зщ Ксавье Мбуямба 43 зщ Алемао 25 зщ Иван Дибанго 3 зщ Мигель Фреклтон 20 пз Каспер Йоргенсен 82' 10 пз Роберт Любичич 9 пз Крыштоф Данек 73' 18 пз Алессандро Шёпф 61' 7 нп Самуэль Адениран 82' 27 нп Кристоф Ланг 61' 30 пз Саша Хорват 61' 8 нп Мозес Усор 61' 23 зщ Даниэль Эльфадли 73' 6 зщ Мелайро Богард 82' 11 нп Саша Калайджич 82' Запасные 1 вр Юлиан Файе Лунн 45 вр Исак Шунг 2 зщ Вилладс Нильсен 5 зщ Хайтам Алеесами 22 зщ Йоэль Мугиша 23 зщ Магнус Рийснес 33 вр Тобиас Шютценауэр 50 вр Фабиан Шиллингер 21 зщ Маноэль Верхаге 45 нп Наэль Кейн Главные тренеры Хьетиль Кнутсен Дитмар Кюбауэр Голы Мелайро Богард 1:0 90+2' Наказания Крыштоф Данек 71' Йостейн Гундерсен 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Будё-Глимт - ЛАСК, который состоялся 24 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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